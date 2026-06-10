گزارش جامع از روند درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران، از آغاز جنگ در سال ۱۴۰۴ و کشته شدن مقامات ارشد تا حملات اخیر در سال ۱۴۰۵ و بحران مسدود شدن تنگه هرمز.

در تاریخ نهم اسفند سال ۱۴۰۴، جهان شاهد آغاز یکی از پیچیده‌ترین و مرگبارترین درگیری‌های نظامی در دوران معاصر بود که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

این رویارویی نظامی گسترده از همان ساعات نخست با شدت بسیاری آغاز شد و منجر به هدف قرار گرفتن مراکز حساس فرماندهی در ایران گشت که در پی آن، شماری از کلیدی‌ترین و عالی‌رتبه ترین مقامات حکومت ایران، از جمله علی خامنه‌ای، کشته شدند. این اتفاق شوکه‌کننده باعث ایجاد یک خلأ قدرت عمیق در ساختار سیاسی ایران شد و معادلات منطقه‌ای را به کلی تغییر داد.

پس از چهل روز درگیری‌های شدید و ویرانگر، تهران و واشنگتن در نهایت بر سر یک آتش‌بس کوتاه مدت و دو هفته‌ای به توافق رسیدند تا فرصتی برای ارزیابی خسارات و احتمالاً مذاکره فراهم شود. با این حال، این آرامش شکننده تنها تا زمانی دوام آورد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در آخرین ساعات باقی‌مانده از مهلت آتش‌بس، اعلام کرد که به دلیل درخواست‌های دیپلماتیک و فشارهای برخی از مقام‌های بلندپایه کشور پاکستان، تصمیم گرفته است سرگیری احتمالی حملات گسترده را به طور موقت متوقف کرده و مدت زمان آتش‌بس را تمدید نماید، هرچند که این تصمیم بیشتر جنبه تاکتیکی داشت تا صلح پایدار.

با گذشت زمان و ورود به سال ۱۴۰۵، تنش‌ها بار دیگر به اوج خود رسید. در شامگاه نوزدهم خرداد ۱۴۰۵، ارتش آمریکا در واکنش به سرنگونی یکی از بالگردهای پیشرفته آپاچی خود، حملات هوایی گسترده‌ای را علیه اهداف استراتژیک در خاک ایران آغاز کرد. جمهوری اسلامی نیز در پاسخی سریع و تهاجمی، شماری از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده را در کشورهای مختلف منطقه هدف قرار داد که این امر منجر به گسترش دامنه جنگ به کشورهای همسایه شد.

در این میان، یکی از بحرانی‌ترین نقاط درگیری، کنترل بر تنگه هرمز بود. تهران از ابتدای آغاز جنگ تا این لحظه، این آب‌راه حیاتی و استراتژیک بین‌المللی را به طور کامل مسدود کرده است. این اقدام جسورانه تهران نه تنها باعث افزایش تنش میان ایران و آمریکا شد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم بر قیمت نفت و زنجیره تأمین انرژی در سطح جهانی، بسیاری از کشورهای دیگر را نیز به شدت با ایران در تقابل قرار داد.

در همین راستا، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در بیانیه‌ای رسمی و تهدیدآمیز اعلام کرد که تنگه هرمز برای هر نوع شناور، اعم از نفتکش‌های تجاری یا کشتی‌های باری، بسته است و هرگونه تردد در این منطقه به دلیل ناامنی شدید، مورد اصابت قرار خواهد گرفت. در فضای داخلی ایران، تضاد در گزارش‌های رسانه‌ای نشان‌دهنده هرج‌ومرج اطلاعاتی است.

در حالی که خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، خبر از بمباران شدید یک کارخانه پتروشیمی در مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه می‌داد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، این گزارش‌ها را تکذیب کرد و مدعی شد که هیچ آسیبی به تأسیسات صنعتی وارد نشده است. تسنیم همچنین هرگونه فعالیت سامانه‌های پدافندی در شهر شیراز را رد کرد.

اما در مقابل، خبرگزاری اکسیوس به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی گزارش داد که تمامی اهدافی که در حملات اخیر مورد اصابت قرار گرفته‌اند، در مناطق جنوبی ایران واقع شده‌اند و این اهداف شامل سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، رادارهای شناسایی و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپادها بوده‌اند. از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سنتکام، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا، حملات دفاعی بیشتری را از ساعت ۵:۱۵ عصر به وقت شرق آمریکا علیه چندین هدف در داخل خاک ایران آغاز کرده است.

در آخرین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های دولتی ایران، موج جدیدی از انفجارهای شدید در مناطق جنوبی، به‌ویژه در نزدیکی تنگه هرمز گزارش شده است که نشان‌دهنده تداوم حملات هوایی است. پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا شب بسیار شلوغی خواهد داشت، زیرا رئیس جمهور ترامپ دستور داده است که ایران به شدت و با قدرت مورد هدف قرار گیرد.

هگست تصریح کرد که نیروهای آمریکایی تأسیسات کلیدی و زیرساختی ایران را هدف قرار خواهند داد، زیرا تهران نتوانسته است برای پایان دادن به این جنگ به یک توافق قابل قبول با واشنگتن دست یابد. در نهایت، دونالد ترامپ با اشاره به موفقیت حملات شب گذشته، بار دیگر جمهوری اسلامی را به حملات گسترده‌تر و ویران‌کننده‌تری تهدید کرد و هشدار داد که اگر تغییر در رویکرد تهران حاصل نشود، فشار نظامی آمریکا افزایش خواهد یافت





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