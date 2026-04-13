در حالی که تنش‌ها در ایران و منطقه همچنان ادامه دارد، فرانسه و بریتانیا قصد دارند کنفرانسی را برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار کنند. همزمان، شاهزاده رضا پهلوی به بررسی وضعیت داخلی ایران پرداخته و از بیداری ملی سخن می‌گوید. محدودیت‌های اینترنتی، بازداشت‌ها و اظهارات مقامات درباره تحولات جاری، از دیگر موضوعات مهم این خبر هستند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فرانسه به زودی به همراه بریتانیا ، کنفرانسی را با هدف آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار خواهد کرد. مکرون تاکید کرد که هرگونه ماموریت دریایی در این چارچوب، ماهیتی دفاعی خواهد داشت. این در حالی است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا ، پیشتر اعلام کرده بود که کشورش به عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز نخواهد پیوست.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در سخنانی در پارلمان سوئد، مبارزه در ایران را نه میان اصلاح‌طلبان و تندروها، بلکه میان اشغالگران و نیروهای آزادی‌خواه توصیف کرد. وی با تاکید بر اینکه آنچه در ایران در حال رخ دادن است، فراتر از رقابت‌های درون نظام است و یک بیداری ملی را نشان می‌دهد، به جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران اشاره کرد؛ جنگی که به گفته او، هر روز شعله‌ورتر می‌شود و هیچ آتش‌بسی در آن برقرار نشده است. شاهزاده پهلوی با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود و نقش‌آفرینی آن در منطقه از طریق حمایت از نیروهای نیابتی، این حکومت را فاقد مشروعیت بین‌المللی دانست و به سرکوب مخالفان، محدودیت اینترنت و تیراندازی به مردم غیرمسلح اشاره کرد. وی همچنین تاکید کرد که سرنوشت ایران را نیروهای خارجی رقم نخواهند زد و این مردم ایران هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند. او از جامعه بین‌المللی خواست تا از حمایت و مشروعیت بخشیدن به سرکوبگران خودداری کنند و برای روزی که ایران آزاد خواهد شد، آماده شوند. در همین حال، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از سرگیری پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد. این در حالی است که پس از آغاز درگیری‌ها، پروازهای داخلی در کشور به حالت تعلیق درآمده بود. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا نیز بار دیگر موضع کشورش را در قبال تحولات تنگه هرمز روشن کرد و اعلام کرد که بریتانیا به محاصره دریایی تنگه هرمز که توسط دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا اعلام شده بود، نخواهد پیوست و وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد شد. همزمان، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از شرکت بریتانیایی دریانوردی و بیمه لویدز گزارش داد که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از اعلام آمریکا مبنی بر مسدود کردن این آبراه متوقف شده است و دو کشتی که قصد عبور داشتند، بازگشته‌اند. علی نیکزاد، نایب رییس مجلس، نیز در اظهاراتی به موضوع اورانیوم غنی‌شده و تلاش‌ها برای ایجاد یک کنسرسیوم با حضور آمریکا و عربستان برای رقیق‌سازی آن اشاره کرد و از زیر پا گذاشته شدن این توافق توسط طرف‌های غربی انتقاد کرد. وی همچنین به مخالفت با ایجاد یک رژیم حقوقی برای تنگه هرمز که آمریکایی‌ها نیز در آن حضور داشته باشند، اشاره کرد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، هشدار داد که اگر موضوع غنی‌سازی هسته‌ای در گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا به سمت رویکرد «همه یا هیچ» کشیده شود، دستیابی به توافق دشوار خواهد بود. فیدان همچنین به دشواری‌های استقرار نیروی بین‌المللی در تنگه هرمز اشاره کرد و تاکید کرد که این مسیر باید از طریق دیپلماسی هموار شود. در ادامه، وب‌سایت نت‌بلاکس، با اشاره به ادامه محدودیت‌های اینترنتی در ایران، اعلام کرد که قطع اینترنت در این کشور وارد چهل‌وپنجمین روز خود شده و بیش از ۱۰۵۶ ساعت به طول انجامیده است. نت‌بلاکس همچنین به سانسور و محدودیت‌های اعمال شده بر شهروندان در فضای مجازی اشاره کرد. در همین حال، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر محاصره دریایی جمهوری اسلامی را «بلوف‌زنی» توصیف کرد و تاکید کرد که اگر شرایط بهتری مورد نظر است، باید به ایرانی‌ها احترام گذاشت و از مواضع خود در مذاکرات عقب‌نشینی کرد. در تحولی دیگر، رییس پلیس فتای استان قم از بازداشت ۱۰ نفر به اتهام داشتن تجهیزات استارلینک خبر داد و این تجهیزات را «کالای ضد امنیتی» تلقی کرد. پس از اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین، گزارش‌ها حاکی از افزایش سطح خشونت و ارعاب شهروندان ایرانی توسط جمهوری اسلامی است. در نهایت، سفارت جمهوری آذربایجان در تهران از سرگیری فعالیت خود خبر داد و اعلام کرد که در مرحله نخست با کادر محدود دیپلماتیک و اداری فعالیت خواهد کرد. این در حالی است که روابط بین دو کشور در سال‌های اخیر پرتنش بوده است





