استقرار همزمان سه ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه، تصمیم بریتانیا برای ممنوعالفعالیت کردن سپاه پاسداران، درگیریهای لبنان و تلاشهای دیپلماتیک ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و روسیه، تحولات مهمی هستند که نشاندهنده افزایش تنشها و پیچیدگیهای منطقهای است.
در تحولات منطقهای اخیر، فرماندهی مرکزی آمریکا ، سنتکام، اعلام کرد که برای نخستین بار در دهههای گذشته، سه ناو هواپیمابر بهطور همزمان در خاورمیانه در حال انجام عملیات هستند.
این ناوها شامل یو. اس. اس آبراهام لینکلن، یو. اس.
اس جرالد آر. فورد و یو. اس. اس جورج اچ.
دبلیو. بوش بوده و در مجموع بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما و ۱۵۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی را در خود جای دادهاند. این استقرار گسترده، نشاندهنده افزایش تنشها و نگرانیهای امنیتی در منطقه است و به طور گستردهای به عنوان یک پیام قوی به ایران و متحدانش تلقی میشود. هدف از این حضور پررنگ، حفظ امنیت دریانوردی، مقابله با تهدیدات احتمالی و حمایت از متحدان آمریکا در منطقه عنوان شده است.
همزمان با این تحولات نظامی، نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، اعلام کرده است که دولت او لایحهای را برای ممنوعالفعالیت کردن سپاه پاسداران ایران در پارلمان ارائه خواهد کرد. این اقدام در پاسخ به نگرانیهای فزاینده در مورد فعالیتهای بیثباتکننده ایران در منطقه و حمایت آن از گروههای نیابتی صورت میگیرد. استارمر تاکید کرده است که این لایحه در «چند هفته آینده» و همزمان با آغاز نشست جدید پارلمان در ژوئیه ارائه خواهد شد.
این تصمیم، نشاندهنده موضع قاطع بریتانیا در قبال ایران و تلاش برای اعمال فشار بیشتر بر این کشور است. در لبنان، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در جریان درگیری با نیروهای حزبالله در شهر بنت جبیل، شش عضو مسلح این گروه کشته شدهاند. این درگیری پس از شناسایی نیروهای حزبالله توسط تیپ چتربازان ارتش اسرائیل آغاز شد و در ادامه با حمله به ساختمانی که این نیروها در آن مستقر بودند، چهار نفر دیگر نیز کشته شدند.
ارتش اسرائیل این حادثه را نقض آشکار تفاهمهای آتشبس توسط حزبالله خوانده است. این تحولات، نشاندهنده ادامه تنشها در مرز لبنان و اسرائیل و احتمال افزایش درگیریها در آینده است. در عرصه دیپلماتیک، سیانان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ، نماینده ویژه خود، استیو ویتکاف و داماد و مشاورش، جرد کوشنر را به پاکستان اعزام کرده است تا با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفتگو کنند.
هدف از این مذاکرات، تلاش برای کاهش تنشها و یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ در منطقه است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که عراقچی در جریان سفر به پاکستان، عمان و روسیه، در مورد آخرین وضعیت تلاشها برای خاتمه جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه تبادل نظر خواهد کرد. این سفرها، نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک ایران برای کاهش تنشها و یافتن راه حلی برای بحرانهای منطقهای است.
در همین راستا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و اسحاق دار، همتای پاکستانی او، در تماسی تلفنی درباره همکاریهای دوجانبه و وضعیت در خلیج فارس گفتگو کردند. لاوروف از نقش میانجیگرانه اسلامآباد در تلاشها برای دستیابی به توافقات پایدار میان ایران و ایالات متحده تمجید کرده و آمادگی مسکو را برای حمایت از این تلاشها تایید کرده است.
انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، نیز در اظهاراتی هشداردهنده، جمهوری اسلامی را یک تهدید بلندمدت برای منطقه توصیف کرده و تاکید کرده است که بازسازی روابط با ایران نیازمند بازسازی اعتماد است که این امر زمانبر خواهد بود. او افزود که نمیتوان پس از دریافت ۲۸۰۰ موشک و پهپاد، از اعتماد صحبت کرد.
در نهایت، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در ویدیویی اعلام کرد که چهره خاورمیانه را تغییر خواهد داد و در همکاری کامل با ترامپ، فشار شدیدی بر جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد
