در پی آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران با نامهای 'غرش شیران' و 'خشم حماسی'، تنشها در منطقه به اوج خود رسیده است. کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، و دهها مقام بلندپایه، واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته و ایران نیز اقدام به حملاتی علیه اسرائیل و کشورهای منطقه کرده است. توافق بر سر آتشبس دوهفتهای، امیدهایی را برای کاهش تنشها ایجاد کرده، اما محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا و تهدیدات متقابل، چشمانداز آینده را مبهم ساخته است.
نهم اسفند ۱۴۰۴، آغازگر فصلی نوین در تاریخ پرتلاطم خاورمیانه بود؛ روزی که جنگی تمامعیار میان آمریکا و اسرائیل از یک سو، و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، شعلهور شد.
تلآویو، این عملیات نظامی را «غرش شیران» نامید، عملیاتی که با هماهنگی دقیق با واشنگتن صورت گرفت و ارتش آمریکا نیز نام «خشم حماسی» را برای اقدامات خود برگزید.
این عملیاتهای نظامی، که گفته میشود با هدف مهار برنامه هستهای و منطقهای ایران صورت گرفته، از همان ابتدا با تلفات سنگینی همراه بود. در جریان حملات اولیه، علی خامنهای، رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی، جان خود را از دست داد.
بر اساس اعلام رسمی دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، و ارتش اسرائیل، این حملات منجر به کشته شدن دهها تن از مقامهای عالیرتبه حکومت ایران نیز شده است.
خبر مرگ رهبر جمهوری اسلامی، شوک بزرگی به جامعه جهانی وارد کرد و موجی از عدم قطعیت را در منطقه دامن زد.
در کمتر از یک هفته پس از اعلام رسمی این خبر، مجلس خبرگان رهبری، در اقدامی قاطعانه، مجتبی خامنهای، فرزند علی خامنهای، را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.
این انتخاب، که از سوی برخی تحلیلگران تلاشی برای حفظ ثبات و استمرار نظام تلقی شد، از سوی دیگر نگرانیهایی را در مورد تشدید تنشها و ادامه مسیر پیشین برانگیخت.
جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این حملات همهجانبه، بیکار ننشست و با تمام توان خود دست به اقدامات تلافیجویانه زد.
این واکنشها محدود به خاک اسرائیل نبود، بلکه چند کشور منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی را نیز در بر گرفت. حتی آذربایجان، همسایه شمالی ایران، نیز از این حملات در امان نماند.
این گستره وسیع واکنشها، عمق درگیری و دامنه نفوذ آن را بیش از پیش نمایان ساخت و نگرانیها از شعلهور شدن آتش جنگی منطقهای را افزایش داد.
در میانه این تنشهای شدید، تلاشهای دیپلماتیک برای مهار بحران نیز ادامه داشت. در اوج نگرانیها از گسترش درگیری، در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین)، یعنی تنها حدود یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیینشده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به پلها و نیروگاههای ایران، جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر آتشبسی دوهفتهای توافق کردند.
این توافق، که با میانجیگری برخی قدرتهای منطقهای و بینالمللی صورت گرفت، نفس راحتی بر جامعه جهانی کشاند و فرصتی را برای کاهش تنش و آغاز مذاکرات فراهم آورد. اما این آتشبس، شکننده به نظر میرسید و تحولات بعدی نشان داد که مسیر پیش رو، هموار نخواهد بود.
با وجود توافق بر سر آتشبس، تنشها در جبهه اقتصادی و دریایی ادامه یافت. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در روز چهارشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل)، با انتشار بیانیهای تهدیدآمیز منتسب به ابراهیم ذوالفقاری، فرماندهی قرارگاه خاتمالانبیا، نسبت به ادامه محاصره دریایی منطقه از سوی آمریکا هشدار داد.
ذوالفقاری تصریح کرد که چنین اقدامی، مقدمه نقض آتشبس محسوب خواهد شد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ را نخواهند داد.
این هشدار، در راستای اقدامات پیشین ایران بود؛ زمانی که تنگه هرمز عملاً مسدود شد، این اقدام بلافاصله پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه صورت گرفت و منجر به اختلال شدید در عبور و مرور دریایی در این آبراه حیاتی شد.
ایالات متحده نیز در واکنش به این اقدامات، روز دوشنبه ۱۳ آوریل، محاصره کشتیهایی را که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را داشتند، آغاز کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که این محدودیت تنها شامل کشتیهای مرتبط با بنادر ایران است و عبور کشتیهایی که به بنادر غیرایرانی رفتوآمد میکنند، همچنان آزاد خواهد بود.
این اقدامات متقابل در عرصه دریایی، پیچیدگیهای بحران را افزایش داد و نشان داد که حتی در سایه آتشبس، رقابتها و درگیریها در ابعاد دیگر ادامه دارد.
در همین حال، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با اذعان به موانع موجود در مذاکرات میان ایالات متحده و ایران، بهویژه در موضوع هستهای، بر لزوم ادامه این گفتگوها تاکید کرد. او در سخنرانی خود در جمع نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در روز چهارشنبه ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین)، بیان داشت که مذاکره را نمیتوان با مشتهای گرهکرده پیش برد و نباید اجازه داد بار دیگر بهجای کلمات، سلاحها سخن بگویند.
اردوغان همچنین هشدار پیشین خود را مبنی بر اینکه نباید به اسرائیل اجازه داده شود روند آتشبس را تضعیف کند، تکرار نمود. این اظهارات نشاندهنده نگرانیهای منطقهای از تشدید تنشها و تأثیر آن بر ثبات منطقه بود.
پیامدهای این درگیریها، تنها به عرصه نظامی و سیاسی محدود نشد، بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز یافت. قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، از آسیبهای جدی به صنایع مادر و زیربنایی خبر داد و تاکید کرد که این موضوع تأثیر مستقیمی بر بازار کار استان گذاشته است.
او با اشاره به بیکار شدن صد هزار نفر در این استان، این بحران را به معنای تبدیل صد هزار منبع درآمد برای سازمان تامین اجتماعی به یک هزینه برای این صندوق دانست. درویشی همچنین خاطرنشان کرد که این آمار، جدا از وضعیت کارگران مجروحشده و کشتهشدگان جنگی است که خانوادههایشان باید از محل مقرری و حمایتهای اجتماعی تامین شوند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که تداوم محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، اقتصاد این کشور را که پیشتر نیز زیر فشار حداکثری قرار داشته، با بحرانی عمیقتر مواجه خواهد کرد.
در حالی که ایران در تلاش برای مدیریت بحرانهای داخلی و خارجی خود بود، تحولات دیپلماتیک نیز به قوت خود ادامه داشت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از سفر احتمالی هیاتی از پاکستان به ایران در ادامه گفتوگوهای اسلامآباد خبر داد.
اسماعیل بقائی همچنین با اشاره به ادامه تبادل پیامها با آمریکا، مدعی شد که هیات جمهوری اسلامی در پاکستان غیر از دیدارهای سهجانبه، دیدار دیگری با آمریکا نداشته است. وی همچنین تاکید کرد که ایران بر اساس نیازهای خود باید بتواند غنیسازی اورانیوم را ادامه دهد.
این در حالی است که پس از بینتیجه ماندن مذاکرات اسلامآباد و اعلام عدم دستیابی به توافق، وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که ایالات متحده در جریان این مذاکرات به جمهوری اسلامی پیشنهاد توقف ۲۰ ساله غنیسازی اورانیوم را ارائه کرده بود.
در اقدامی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسبیزینس اعلام کرد که در نامهای، از شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، خواسته تا به ایران سلاح ارسال نکند. ترامپ در این گفتوگو زمان دقیق ارسال این نامه را مشخص نکرد ولی افزود که رئیسجمهور چین در پاسخ گفته است اساساً چنین کاری انجام نمیدهد.
ترامپ هفته گذشته تهدید کرده بود که اگر کشورها به ایران سلاح ارسال کنند، با تعرفه فوری ۵۰ درصدی مواجه خواهند شد. ترامپ همچنین افزود که انتظار ندارد تغییرات در بازار جهانی نفت، ناشی از جنگ در ایران و تحولات ونزوئلا، بر دیدار برنامهریزیشدهاش با شی جینپینگ در ماه مه ۲۰۲۶ تأثیر بگذارد و گفت: «او کسی است که به نفت نیاز دارد، نه ما.»
این اظهارات، نشاندهنده تلاشهای آمریکا برای منزوی کردن ایران و فشار بر شرکای تجاری آن بود، اما همزمان، پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی منطقه را بیش از پیش آشکار میساخت
