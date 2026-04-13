در این خبر، به بررسی تحولات اخیر در ایران و منطقه، از جمله اعلام کنفرانس مشترک فرانسه و بریتانیا برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، سخنان شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان سوئد درباره وضعیت داخلی ایران، وضعیت اینترنت و سرکوب‌ها در داخل کشور، و اظهارات مقامات مختلف در مورد مسائل هسته‌ای و تنگه هرمز پرداخته شده است. همچنین به اظهارات دونالد ترامپ درباره ارسال سلاح به معترضان در ایران اشاره شده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فرانسه به‌زودی همراه با بریتانیا کنفرانسی را با هدف آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار خواهد کرد. مکرون تأکید کرد که هرگونه مأموریت دریایی در این چارچوب صرفاً ماهیت دفاعی خواهد داشت. این در حالی است که پیشتر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا ، اعلام کرده بود که کشورش به عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز نخواهد پیوست.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در سخنانی در پارلمان سوئد، مبارزه در ایران را نه میان اصلاح‌طلبان و تندروها، بلکه میان اشغالگران و نیروهای آزادی‌خواه توصیف کرد. وی با تأکید بر اینکه آنچه در ایران در حال وقوع است، فراتر از رقابت‌های درون نظام است و یک بیداری ملی محسوب می‌شود، افزود: «جنگی که باید درباره‌اش سخن گفت، جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران است؛ جنگی که هر روز شعله‌ورتر می‌شود و هیچ آتش‌بسی در آن برقرار نشده است.» شاهزاده پهلوی با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی از زمان تأسیس، این حکومت را به عدم پایبندی به هنجارهای بین‌المللی متهم کرد و گفت: «حکومت صداهای مخالف را خاموش می‌کند، اینترنت را می‌بندد و به روی مردم غیرمسلح شلیک می‌کند.» وی همچنین سرکوب‌ها را فاجعه‌بار خواند و تأکید کرد که مردم ایران سرنوشت خود را رقم خواهند زد و نیروهای خارجی نقشی در این زمینه نخواهند داشت. شاهزاده پهلوی با اشاره به اینکه مردم ایران باید خودشان اوضاع را در دست بگیرند، از جامعه بین‌المللی خواست تا به سرکوبگران مشروعیت و قدرت ندهند و برای روز آزادی ایران آماده شوند. در همین حال، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از سرگیری پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد. این خبر پس از تعلیق پروازها در پی آغاز جنگ دوم از نهم اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، مجدداً تأکید کرد که بریتانیا به محاصره دریایی تنگه هرمز که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، اعلام شده است، نخواهد پیوست. همزمان، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از شرکت بریتانیایی دریانوردی و بیمه لویدز گزارش داد که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از اعلام آمریکا متوقف شده است و دو کشتی مسیر خود را تغییر داده و بازگشته‌اند. علی نیکزاد، نایب رییس مجلس، نیز با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اثبات حسن نیت خود در گذشته، از آمادگی این کشور برای رقیق‌سازی ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده خبر داد که به گفته او با مخالفت آمریکا و عربستان مواجه شد. نیکزاد با اشاره به موضوع تنگه هرمز و اصرار آمریکا بر ایجاد یک رژیم حقوقی برای آن، این اقدام را زیر سؤال برد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیز هشدار داد که اگر موضوع غنی‌سازی هسته‌ای در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به رویکرد «همه یا هیچ» کشیده شود، کار دشوار خواهد شد. وی همچنین به دشواری‌های استقرار نیروی بین‌المللی در تنگه هرمز اشاره کرد و بر اهمیت دیپلماسی در این زمینه تأکید کرد. در ادامه، وب‌سایت نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران وارد چهل‌وپنجمین روز شده و بیش از ۱۰۵۶ ساعت به طول انجامیده است. این در حالی است که مقامات حکومتی و اینفلوئنسرهای نزدیک به حکومت آزادانه به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهند، اما دسترسی مردم به اینترنت جهانی قطع شده است. در همین راستا، پلیس فتا در قم ۱۰ نفر را به اتهام داشتن تجهیزات استارلینک بازداشت کرد. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی را «بلوف‌زنی» خواند و خواستار احترام به ایرانیان در صورت تمایل به بهبود شرایط شد. همچنین، رییس پلیس فتا استان قم از کشف چندین دستگاه استارلینک و بازداشت دارندگان آن خبر داد و این تجهیزات را «کالای ضد امنیتی» تلقی کرد. پس از اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین، گزارش‌ها حاکی از افزایش سطح خشونت و ارعاب شهروندان ایرانی توسط جمهوری اسلامی است. در خبری دیگر، سفارت جمهوری آذربایجان در تهران از سرگیری فعالیت خود با کادر محدود دیپلماتیک و اداری خبر داد. روابط دو کشور در سال‌های اخیر پرتنش بوده است. همچنین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در مصاحبه‌ای مدعی شد که در جریان اعتراضات دی‌ماه، از طریق کردهای عراق برای معترضان سلاح ارسال کرده، اما این سلاح‌ها به دست معترضان نرسیده است. این ادعا از سوی احزاب کرد تکذیب شد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران تنگه هرمز فرانسه بریتانیا اینترنت اعتراضات

United States Latest News, United States Headlines