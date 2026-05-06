در یک تحول نظامی جدید در waters خلیج عمان، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سنتکام اعلام کرد که نیروهای دریایی و هوایی این کشور در اقدامی برای اجرای محاصره دریایی علیه ایران، یک نفتکش بدون بار با پرچم جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این شناور که با نام ام تی حسنا شناخته میشود، در ساعت ۹ صبح به وقت شرقی در تاریخ ۶ مه، در حالی که قصد داشت به یکی از بنادر ایران نزدیک شود، توسط نیروهای آمریکایی متوقف شد. سنتکام مدعی است که پیش از هرگونه اقدام نظامی، چندین هشدار رسمی به خدمه این کشتی صادر کرده و به آنها اطلاع داده بود که در حال نقض مقررات محاصره ایالات متحده هستند.
با این حال، طبق ادعای ارتش آمریکا، زمانی که خدمه نفتکش حسنا به این هشدارها توجه نکردند، دستور حمله صادر شد. در این عملیات، یک جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت که از ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن به پرواز درآمده بود، با استفاده از توپ ۲۰ میلیمتری خود چندین گلوله به سمت سکان این نفتکش شلیک کرد و باعث از کار افتادن سیستم هدایت آن شد.
مقامات نظامی آمریکا تاکید کردند که محاصره دریایی علیه کشتیهایی که قصد ورود یا خروج از بنادر ایران را دارند، همچنان به طور کامل فعال است و نیروهای سنتکام با دقت و حرفهایگری برای تضمین رعایت این قوانین سختگیرانه عمل میکنند. این اقدام نظامی در حالی صورت گرفت که فضای سیاسی در واشنگتن دچار تضادهای آشکاری شده است.
تنها ساعاتی پیش از این حادثه، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی که به عنوان یک عقبنشینی تاکتیکی تلقی میشود، مدعی شد که برای تلاش در جهت دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، پروژه آزادی به طور موقت تعلیق خواهد شد. از سوی دیگر، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در رویکردی کاملاً متفاوت، اعلام کرد که به دستور رئیسجمهور، پیشنویس قطعنامهای برای حمایت از آزادی کشتیرانی و تامین امنیت در تنگه هرمز به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.
این تناقض در رفتار و سخنان مقامات ارشد آمریکایی نشاندهنده یک استراتژی دوگانه است؛ جایی که کاخ سفید سعی دارد همزمان دو پیام متضاد را به تهران ارسال کند. از یک سو بر ادامه سیاست فشار حداکثری و اقدامات نظامی تاکید میشود تا ایران را تحت فشار قرار دهند و از سوی دیگر، مسیر مذاکره را باز نگه میدارند تا در صورت لزوم به توافقی دست یابند که مطابق با منافع واشنگتن باشد.
این بازی پیچیده سیاسی در حالی پیش میرود که جامعه جهانی با نگرانی هر روز افزونی به وضعیت خلیج فارس و تنگه هرمز مینگرد. پیامدهای این تنشهای نظامی تنها به محیطهای سیاسی محدود نمیشود و مستقیما بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته است. افزایش قیمت انرژی به یکی از جدیترین پیامدهای جنگ علیه ایران تبدیل شده و بازارهای جهانی نفت را با نوسانات شدید مواجه کرده است.
کارشناسان حوزه انرژی هشدار میدهند که هرگونه درگیری نظامی در نزدیکی تنگه هرمز، که یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال نفت در جهان است، میتواند منجر به جهش قیمتها و بیثباتی در تامین سوخت کشورهای مختلف شود. با این حال، واشنگتن همچنان بر این باور است که ترکیب فشار نظامی و دیپلماسی، تنها راه برای وادار کردن ایران به پذیرش شرایط آمریکا است. در واکنش به این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران پاسخهای تندی را در سطح دیپلماتیک ارائه کرده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدامات ایالات متحده را به شدت محکوم کرد. وی اشاره کرد که وقتی رئیسجمهور آمریکا توقیف غیرقانونی کشتیهای ایرانی را با عباراتی توصیف میکند که شبیه به دزدی دریایی است، در واقع دارد به ماهیت مجرمانه اقدامات کشورش اعتراف میکند. بقائی تاکید کرد که این سخنان یک لغزش کلامی ساده نیست، بلکه نشاندهنده رویکردی است که حقوق بینالمللی و قوانین کشتیرانی را نادیده میگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان تاکید کرد که جامعه جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل و دبیرکل این سازمان باید با قاطعیت در برابر عادیسازی چنین نقضهای آشکار حقوق بشر و قوانین دریایی ایستادگی کنند تا از تبدیل شدن خلیج عمان و تنگه هرمز به میدان دزدیهای سازمانیافته جلوگیری شود. این تقابلها نشان میدهد که فاصله میان تهران و واشنگتن در مورد تعریف امنیت دریایی بسیار زیاد است و احتمال وقوع درگیریهای پراکنده در آینده نزدیک همچنان پابرجاست
