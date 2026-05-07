بررسی جامع گزارشهای مربوط به انفجارهای متعدد در استان هرمزگان، ادعاهای تبادل آتش در خلیج فارس و گفتگوهای دونالد ترامپ با اتحادیه اروپا در مورد برنامه هستهای ایران و مسائل تجاری.
گزارشهای متعددی از وقوع انفجارهای گسترده و شنیده شدن صداهای مهیب در نقاط مختلف استان هرمزگان منتشر شده است که نشان از وضعیت متشنج در جنوب ایران دارد.
بر اساس دادههای دریافتی، شامگاه پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، ساکنان شهرهای بندرعباس، میناب، سیریک و بندر کنگ و همچنین مناطقی در غرب جزیره قشم، صدای انفجارهای پیاپی را گزارش کردهاند. خبرگزاری مهر مدعی شده است که پدافند هوایی جمهوری اسلامی موفق شده دو پهپاد دشمن را بر فراز بندرعباس و قشم شناسایی و منهدم کند.
در همین راستا، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام نظامی، این انفجارها را به حملات ارتش ایالات متحده به یک نفتکش ایرانی نسبت داده و اعلام کرده است که نیروهای مسلح ایران در پاسخ به این اقدامات، به یگانهای متعرض دشمن در محدوده حساس تنگه هرمز حمله کرده و آنها را مجبور به عقبنشینی نمودهاند. جزئیات بیشتری از گزارشهای محلی حاکی از آن است که در جزیره قشم، به ویژه در محدوده اسکله بهمن، لرزش شدید شیشهها و مشاهده نورهای غیرعادی در آسمان رخ داده است.
برخی منابع داخلی و رسانههایی مانند عصر ایران اشاره کردهاند که بخشهای تجاری و احتمالاً سولههای نگهداری پهپاد در اسکله بهمن هدف قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم احتمال دخالت دولت امارات در انفجارهای اسکله بهمن را مطرح کرده و هشدار داده است که در صورت تایید این موضوع، امارات هزینه این اقدام خصمانه را خواهد پرداخت. این تضاد در روایتها میان هدف قرار گرفتن توسط آمریکا یا امارات، نشاندهنده پیچیدگیهای امنیتی در منطقه است.
در حالی که فضای نظامی در خلیج فارس متشنج شده است، در سطح دیپلماتیک نیز تحرکات مهمی توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، صورت گرفته است. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال از گفتگوی مفصلی با اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، خبر داد. محور اصلی این گفتگوها بر سر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هستهای بوده است.
ترامپ با تاکید بر اتحاد کامل واشنگتن و بروکسل، اظهار داشت که رژیمی که با مردم خود برخورد میکند، نباید کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیونها انسان را به کام مرگ بکشاند. این اظهارات در حالی بیان میشود که ترامپ همزمان فشار را بر اتحادیه اروپا برای پایبندی به تعهدات تجاری در چارچوب توافق ترنبری افزایش داده است.
او صراحتا هشدار داد که اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند، ایالات متحده تعرفههای وارداتی علیه این اتحادیه را افزایش خواهد داد. این رویکرد دوگانه ترامپ، یعنی ایجاد ائتلاف امنیتی علیه ایران و همزمان اعمال فشار اقتصادی بر متحدان اروپایی، نشاندهنده استراتژی فشار حداکثری او در عرصه بینالمللی است تا هم در پرونده هستهای و هم در پروندههای تجاری به اهداف خود دست یابد.
از سوی دیگر، گزارشهای منتشر شده در والاستریت ژورنال به تغییرات استراتژیک در روابط نظامی آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره دارد. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی و کویت محدودیتهایی را که پیشتر برای استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردهاند. این تغییر موضع باعث شده است که دولت ترامپ به دنبال ازسرگیری عملیات هدایت امن کشتیهای تجاری در خلیج فارس باشد.
پیش از این، عملیاتی تحت عنوان پروژه آزادی برای محافظت از کشتیها در برابر تهدیدات احتمالی موشکی و پهپادی ایران آغاز شده بود، اما پس از ۳۶ ساعت و برای پیشرفت مذاکرات متوقف گشت. والاستریت ژورنال فاش کرد که اجرای این پروژه بزرگترین اختلاف نظامی میان واشنگتن و ریاض در سالهای اخیر را ایجاد کرده بود، تا جایی که خطر فروپاشی توافقات امنیتی دیرینه میان این دو کشور احساس میشد.
با این حال، تماسهای تلفنی سطح بالا میان ترامپ و ولیعهد عربستان توانست این تنش را کاهش دهد و اکنون پنتاگون در حال برنامهریزی برای بازگشت ناوگان عظیم هواپیماها به منطقه است تا امنیت کشتیرانی را تامین کند. این زنجیره از اتفاقات، از انفجارهای میدانی در هرمزگان تا بازیهای دیپلماتیک در اروپا و توافقات نظامی در ریاض، نشان میدهد که منطقه خلیج فارس در یک چرخه مخاطرهآمیز از تنش و بازسازی قدرت قرار دارد که هر لحظه میتواند به رویارویی گستردهتری منجر شود
