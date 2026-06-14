بررسی حملات اخیر اسرائیل به ضاحیه بیروت، پیشینه جنگ میان ایران و آمریکا، بحران محیط زیستی در جنوب لبنان و موج بازداشتهای امنیتی در داخل ایران.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر و یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در بیانیهای مشترک اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به اقدامات حزبالله ، مواضع و اهداف این گروه را در محله ضاحیه بیروت هدف قرار داده است.
این حملات در حالی صورت گرفت که جامعه جهانی در انتظار نتایجی از مذاکرات صلح میان تهران و واشنگتن بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اتفاقات تأکید کرد که برای دستیابی به یک توافق جامع با جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل نباید هیچ نقطهای از خاک لبنان را هدف قرار دهد.
او در پیام خود در شبکه تروث سوشال اشاره کرد که حمله به بیروت در چنین روز حساسی که توافق صلح در دسترس بود، نباید رخ میداد. از سوی دیگر، مقامات ایرانی از جمله محمدباقر قالیباف، این حملات را نقض آشکار آتشبس دانستند و مدعی شدند که این اقدامات نشاندهنده عدم اراده یا ناتوانی آمریکا در اجرای تعهداتش است.
اگر به ریشههای این تنشها نگاه کنیم، جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران از اسفند ماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد که پیامدهای بسیار سنگینی به همراه داشت و منجر به کشته شدن شماری از عالیرتبهترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنهای گردید. پس از چهل روز درگیری شدید، تهران و واشنگتن بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کردند، اما این آرامش پایدار نبود.
دونالد ترامپ در ساعات پایانی این آتشبس، به درخواست برخی مقامات پاکستانی، تمدید موقتی آتشبس را اعلام کرد. با این حال، در خرداد ۱۴۰۵، در پی سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا، واشنگتن اهدافی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد و جمهوری اسلامی نیز با حمله به پایگاههای آمریکا در منطقه پاسخ داد. علاوه بر درگیریهای نظامی، مسدود کردن تنگه هرمز توسط ایران باعث ایجاد بحران در اقتصاد جهانی و افزایش تنشهای دیپلماتیک با کشورهای مختلف شد.
در جبهه لبنان، دولت این کشور شکایتی رسمی را به سازمان ملل متحد ارائه کرد و اسرائیل را به پاشیدن ماده شیمیایی گلیفوسات در جنوب لبنان متهم نمود. بر اساس گزارشهای مؤسسه پژوهشی CNRS، غلظت این ماده در سه روستای مرزی بسیار بیشتر از حد معمول بوده است. گلیفوسات مادهای است که به دلیل سرطانزا بودن و آسیبهای زیستمحیطی شناخته میشود.
اگرچه اسرائیل ادعا کرده بود که این ماده غیرسمی است و هدف از آن جلوگیری از نفوذ نیروهای نظامی در علفزارهای مرزی است، اما رئیسجمهور لبنان، جوزپ عون، این اقدام را جنایتی علیه سلامت عمومی و نقض حاکمیت لبنان توصیف کرد. تلاشهای ایالات متحده برای ایجاد آتشبس میان اسرائیل و لبنان نیز با مخالفت گروههای مورد حمایت ایران مواجه شد و لبنان به طور کامل درگیر جنگ میان ایران و اسرائیل گشت.
همزمان با تنشهای خارجی، در داخل ایران نیز فضای امنیتی متشنج است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت دستکم ۱۳۱ نفر در استانهای تهران، ایلام و سیستان و بلوچستان خبر داد. این افراد به اتهام مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، جاسوسی و همکاری با گروههای مسلح مخالف نظام بازداشت شدهاند. در جزئیات این بازداشتها، فردی در استان ایلام متهم به نفوذ به مراکز داده و انتقال اطلاعات به دشمن با هدایت فردی مقیم بریتانیا شده است.
در جریان بازداشت وی، تجهیزاتی شامل دستگاه استارلینک و ابزارهای الکترونیکی کشف شد. همچنین در سیستان و بلوچستان چهار نفر به اتهام همکاری با هستههای تروریستی-تکفیری بازداشت شدند و در تهران ۱۲۶ نفر به عنوان لیدرهای میدانی شبکههای خرابکاری شهری شناسایی و دستگیر گشتند. در نهایت، وضعیت کنونی نشاندهنده یک بنبست پیچیده است.
در حالی که ترامپ از امضای قریبالوقوع توافقی میان تهران و واشنگتن سخن میگوید، حملات نظامی اسرائیل در لبنان و درگیریهای پراکنده در منطقه، هرگونه امید به صلح پایدار را با تردید مواجه کرده است. هشدارها درباره تحقیر ایران در صورت امضای توافقی که با حملات نظامی همراه باشد، نشان میدهد که اعتماد میان طرفین به شدت تخریب شده است.
رقابت بر سر کنترل آبراههای استراتژیک و نبردهای سایبری و اطلاعاتی، لایههای جدیدی به این جنگ افزوده است که فراتر از یک درگیری ساده نظامی است و کل ثبات خاورمیانه را به مخاطره انداخته است
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