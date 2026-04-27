کاخ سفید از مشورت ترامپ درباره پیشنهاد تهران خبر داد. همزمان، آمریکا با هشدار به شرکت‌ها درباره همکاری با ایران، بر تحریم‌ها تاکید کرد. در عراق نیز نامزد نخست‌وزیری معرفی شد و در سطح بین‌المللی، نگرانی‌ها درباره تاثیر جنگ احتمالی بر زندگی مردم بریتانیا افزایش یافته است.

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در خصوص پیشنهاد جدیدی که از سوی تهران ارائه شده است، با مشاوران ارشد امنیت ملی خود به بحث و تبادل نظر پرداخته است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد ثبات دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته است. نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ضمن رد هرگونه تهدید یا اختلال در مسیر کشتی‌رانی بین‌المللی، بر اهمیت حفظ آزادی دریانوردی در گذرگاه‌های بین‌المللی تاکید کرده و هرگونه اقدامی که این آزادی را به خطر اندازد، محکوم نمود.

این موضع مصر، بازتابی از نگرانی‌های بین‌المللی در مورد امنیت دریانوردی در منطقه است. در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با صدور هشداری جدی، به تمامی نهادها و شرکت‌هایی که با خطوط هوایی ایرانی تحریم‌شده همکاری می‌کنند، اعلام کرد که در معرض خطر تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

بسنت تاکید کرد که دولت‌های خارجی باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارائه هرگونه خدمات، از جمله سوخت‌رسانی، پذیرایی، هزینه‌های فرود و تعمیر و نگهداری، به این هواپیماها انجام دهند. او همچنین تصریح کرد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، با استفاده از اختیارات قانونی خود، حداکثر فشار اقتصادی را بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و در تعقیب و مجازات هر شخص ثالثی که با نهادهای ایرانی تجارت کند یا این تجارت را تسهیل نماید، تردید نخواهد کرد.

این هشدار، نشان‌دهنده عزم جدی ایالات متحده برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و محدود کردن دسترسی این کشور به منابع مالی و تجاری است. در بیانیه‌ای از سوی دولت آمریکا آمده است که بستن تنگه هرمز و ادامه حملات در این منطقه، تهدیدی جدی برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و این تنگه حیاتی باید بازگشایی شده و آزادی کشتیرانی در آن تضمین گردد.

در تحولات سیاسی عراق، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه موسوم به «چارچوب هماهنگی»، علی الزیدی را به عنوان نامزد خود برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی کرد. پس از این اعلام، نمایندگان شیعه در پارلمان عراق به خبرگزاری رویترز خبر دادند که نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، عصر دوشنبه از الزیدی دعوت کرده است تا برای تشکیل دولت جدید وارد عمل شود.

بر اساس قانون اساسی عراق، الزیدی اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل داده و برای تایید به پارلمان معرفی کند. این تحولات، در چارچوب تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در عراق و پایان دادن به بن‌بست سیاسی در این کشور صورت می‌گیرد.

در عرصه بین‌المللی، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای نیوز، هشدار داد که جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم بریتانیا داشته باشد، از جمله افزایش قیمت‌ها در سوپرمارکت‌ها و تغییر در مقاصد سفرهای تعطیلاتی. او همچنین تاکید کرد که تصمیم بریتانیا برای عدم ورود به این جنگ، تصمیمی درست بوده است، اما باید از مردم بریتانیا در برابر پیامدهای احتمالی آن محافظت شود.

در واکنش به توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران توسط آمریکا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این اقدام را «قانونی کردن دزدی دریایی و سرقت مسلحانه» در آب‌های آزاد توصیف کرد و خواستار پاسخگویی آمریکا در قبال این «رفتار غیرقانونی» شد. دادستان آمریکا نیز اعلام کرده است که نیروهای این کشور با حکم قضایی، نفتکش‌های حامل حدود ۱.۹ میلیون بشکه نفت ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده‌اند.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح امنیت تنگه هرمز پس از بازگشایی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این طرح به صورت قانون لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. او همچنین از افتتاح چهار حساب بانکی به ارزهای مختلف (ریال، یوآن، دلار و یورو) برای واریز عوارض دریافتی نیروی دریایی سپاه خبر داد.

در نهایت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که توان تسلیحاتی حزب‌الله به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، امنیت شمال اسرائیل را افزایش داده است. وزیر دفاع اسرائیل نیز هشدار داد که اگر لبنان همچنان از حزب‌الله حمایت کند، آتش سروهای لبنان را خواهد سوزاند





