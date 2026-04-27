کاخ سفید از مشورت ترامپ درباره پیشنهاد تهران خبر داد. همزمان، آمریکا با هشدار به تجارت با ایران، بر حفظ امنیت دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرد و در عراق، نامزد نخست‌وزیری معرفی شد.

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در خصوص پیشنهاد جدیدی که از سوی تهران ارائه شده است، با مشاوران ارشد امنیت ملی خود به بحث و مشورت پرداخته است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد ثبات دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته است. نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ضمن رد هرگونه تهدید یا اختلال در مسیر کشتی‌رانی بین‌المللی، بر اهمیت حفظ آزادی دریانوردی در گذرگاه‌های بین‌المللی تاکید کرده و هرگونه اقدامی که این آزادی را به خطر اندازد، محکوم نمود.

این موضع مصر، بازتابی از نگرانی‌های بین‌المللی در مورد امنیت دریانوردی در منطقه است. در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با صدور هشداری شدید، به هرگونه تجارت با خطوط هوایی ایرانی تحریم‌شده هشدار داده و اعلام کرده است که این اقدام می‌تواند منجر به اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای درگیر شود.

بسنت تاکید کرده است که دولت‌های خارجی باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارائه هرگونه خدمات، از جمله سوخت‌رسانی، پذیرایی، هزینه‌های فرود و تعمیر و نگهداری، به این هواپیماها انجام دهند. او همچنین تصریح کرده است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، با استفاده از قانون خشم اقتصادی، حداکثر فشار را بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و در برخورد با هرگونه فعالیت تجاری یا تسهیل‌گری برای نهادهای ایرانی، تردید نخواهد کرد.

این هشدار، نشان‌دهنده عزم جدی ایالات متحده برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و محدود کردن دسترسی این کشور به منابع مالی و تجاری است. در بیانیه‌ای از سوی ایالات متحده، بستن تنگه هرمز و ادامه حملات در این منطقه، به عنوان تهدیدی برای امنیت بین‌المللی تلقی شده و بر بازگشایی فوری این تنگه و حفظ آزادی دریانوردی در آن تاکید شده است.

در تحولات سیاسی عراق، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه موسوم به «چارچوب هماهنگی»، علی الزیدی را به عنوان نامزد خود برای پست نخست‌وزیری معرفی کرده است. پس از این اعلام، نمایندگان شیعه به خبرگزاری رویترز خبر داده‌اند که رئیس‌جمهور عراق، نزار آمیدی، از الزیدی دعوت کرده تا دولت جدید را تشکیل دهد. بر اساس قانون اساسی عراق، الزیدی اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل و برای تایید به پارلمان معرفی کند.

این تحولات، در چارچوب تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در عراق و پایان دادن به بن‌بست سیاسی در این کشور صورت می‌گیرد. در عرصه بین‌المللی، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز، هشدار داده است که جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم بریتانیا داشته باشد، از جمله افزایش قیمت‌ها و اختلال در سفرهای تعطیلاتی.

او همچنین تاکید کرده است که تصمیم بریتانیا برای عدم ورود به این جنگ، تصمیمی درست بوده است، اما باید از مردم بریتانیا در برابر پیامدهای احتمالی آن محافظت شود. در واکنش به توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران توسط آمریکا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این اقدام را «قانونی کردن دزدی دریایی و سرقت مسلحانه» در آب‌های آزاد توصیف کرده و خواستار پاسخگویی آمریکا در قبال این «رفتار غیرقانونی» شده است.

دادستان آمریکا نیز اعلام کرده است که نیروهای این کشور با حکم قضایی، نفتکش‌های حامل حدود ۱.۹ میلیون بشکه نفت ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده‌اند. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح امنیت تنگه هرمز پس از بازگشایی مجلس خبر داده و اعلام کرده است که این طرح به صورت قانون لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

او همچنین از افتتاح چهار حساب بانکی به ریال، یوآن، دلار و یورو برای واریز عوارض دریافتی نیروی دریایی سپاه خبر داده است. در نهایت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده است که توان تسلیحاتی حزب‌الله به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، امنیت شمال اسرائیل را افزایش داده است.

وزیر دفاع اسرائیل نیز هشدار داده است که در صورت ادامه پناه گرفتن دولت لبنان زیر سایه حزب‌الله، آتش سروهای لبنان را خواهد سوزاند





