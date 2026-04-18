کمیته یهودیان آمریکا با همراهی نهادهای دیگر، خواستار اولویت بخشی به بازگشت آمریکاییهای زندانی در ایران توسط دونالد ترامپ شده است. در همین حال، اظهارات متناقضی در مورد وضعیت تنگه هرمز منتشر شده و مولوی عبدالحمید بر ضرورت دیپلماسی قوی و پایان درگیریها تأکید کرده است. حملات ایران به اقلیم کردستان عراق نیز ادامه دارد و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران خواستار آتشبس پایدار شده است.
در بحبوحه تنشهای فزاینده در منطقه، اخبار متعددی منتشر شده است که نگرانیها را در مورد امنیت و ثبات بینالمللی تشدید میکند. کمیته یهودیان آمریکا به همراه چندین گروه دیگر، در بیانیهای مشترک از دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده، خواستهاند تا بازگشت آمریکا ییهای زندانی در ایران را به عنوان یک «اولویت ملی فوری» در نظر بگیرد.
این گروهها با تأکید بر اینکه بازداشت و گروگانگیری غیرقانونی آمریکاییها پذیرفته نخواهد شد، اعلام کردند که دشمنان آمریکا باید بدانند آسیب رساندن به شهروندان این کشور عواقب ماندگاری دارد و دولت آمریکا با قاطعیت تمام برای بازگرداندن آنها تلاش خواهد کرد. این بیانیه با امضای بنیاد دفاع از دموکراسیها، بنیاد میراث جیمز دبلیو فولی، مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ، اتحاد علیه ایران هستهای و بنیانگذاران انجمن گروگانها و خانوادههای گمشده ایالات متحده، نشاندهنده نگرانی جدی نهادهای مختلف آمریکایی در این زمینه است. همزمان، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بر ضرورت تقویت دیپلماسی و جلوگیری از تداوم جنگ تأکید کرد. او با اشاره به لزوم کاهش تلفات انسانی و اقتصادی و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی، خواستار دیپلماسی بسیار قوی و دارای اختیارات کامل شد تا بتوان از ادامه درگیریها جلوگیری کرد. مولوی عبدالحمید همچنین تصریح کرد که دستگاه دیپلماسی نباید تحت تأثیر جریانهای تندرو قرار گیرد یا از آنها هراس داشته باشد. او ضمن ابراز مخالفت با جنگ، بر ضرورت تأمین امنیت، تقویت گفتوگو و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی تأکید کرد. وی همچنین با انتقاد از مجازات اعدام و مصادره اموال مخالفان، این اقدامات را موجب افزایش نارضایتی عمومی دانست و خواستار پرهیز از چنین رویکردهایی شد. در تحولی دیگر، فرماندهی نیروی پیشمرگه کردستان، شاخه نظامی حزب دموکرات کردستان ایران، در پی حملات مجدد پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاههای غیرنظامی این حزب و واحدهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد که «دفاع مشروع، حق اساسی ما است». این حملات که در شش هفته گذشته از ۱۱۸ حمله موشکی و پهپادی فراتر رفته است، منجر به کشته شدن دو پیشمرگه و فرزند یک پیشمرگه شده است. حزب دموکرات کردستان ایران تأکید کرد که این حملات، که حتی در زمان آتشبس نیز انجام شده، نه تنها نیروهای پیشمرگه، بلکه خانوادههای غیرنظامی، مدارس، بیمارستانها و مراکز درمانی را نیز هدف قرار داده است. بیانیه تاکید کرد که «تجاوز مداوم جمهوری اسلامی، چارهای جز اعمال حق خود برای پاسخگویی، باقی نگذاشته است». در خصوص وضعیت تنگه هرمز، اظهارات متناقضی منتشر شده است. رضا طلائینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، اعلام کرد که تنگه هرمز تنها در وضعیت آتشبس و به صورت محدود باز است و شناورهای نظامی و مرتبط با نیروهای متخاصم حق عبور از آن را ندارند. در مقابل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اعلامیههای ایران مبنی بر باز بودن کامل تنگه هرمز برای تمام کشتیهای تجاری در مدت باقیمانده از آتشبس استقبال کرد و آن را «گامی در مسیر درست» خواند. او ابراز امیدواری کرد که بازگشایی تنگه هرمز، همراه با آتشبس، به ایجاد اعتماد بین طرفین و تقویت گفتوگوهای جاری کمک کند. با این حال، کمیته بینالمللی نجات هشدار داد که اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، حتی با بازگشایی آن برای کشتیهای تجاری، به سرعت جبران نخواهد شد. در همین حال، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به همراه شماری از اتحادیههای جهانی کارگری، در بیانیهای خواستار برقراری آتشبس دائمی و پایدار در خاورمیانه و پایان درگیریهای نظامی در این منطقه شدند. این بیانیه با اشاره به تلفات گسترده غیرنظامیان، آسیب به کارگران و زیرساختهای حیاتی، اختلال در زنجیرههای تأمین انرژی، تهدید امنیت غذایی و آسیب به بخشهای حیاتی مانند حملونقل و خدمات عمومی، بر لزوم محافظت از حقوق و امنیت شغلی کارگران مهاجر، دریانوردان و کارکنان بخشهای حیاتی تأکید کرد. امضاکنندگان بیانیه خواستار رعایت کامل قوانین بینالمللی بشردوستانه و عدم هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیرنظامی شدند. آنها استفاده از نیروی نظامی را به عنوان راهحل بحران رد کرده و بر ضرورت بازگشت به گفتوگو و دیپلماسی تأکید کردند و از جامعه جهانی خواستند آتشبس فعلی را به یک توافق پایدار تبدیل کنند و از غیرنظامیان و کارگران در سراسر منطقه حمایت کنند. همچنین، کمبود جهانی سوخت جت در نتیجه جنگ ایران میتواند سفرهای تابستانی را پیچیده کند
