دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، از سناتور مارکو روبیو خواسته است در دیدار با پاپ فرانسيس، به او بگويد که حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است و نباید سلاح هستهای داشته باشد. بانک فدرال رزرو دالاس پیشبینی میکند اگر تنگه هرمز بسته بماند، قیمت هر بشکه نفت خام میتواند به ۱۶۷ دلار برسد. روسیه پیشنهاد کرده است که سلاحهای جدیدی را به ایران عرضه کند. تنشهای منطقهای و تبادل آتش میان آمریکا و ایران، قیمت نفت را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در دیدار با خبرنگاران اعلام کرد که از سناتور مارکو روبیو خواسته است در دیدار با پاپ فرانسيس، به او بگويد که اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند که حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است و همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. از سوی دیگر، روزنامه واشینگتن پست در گزارشی نوشت که بانک فدرال رزرو دالاس پیشبینی میکند اگر تنگه هرمز تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی بسته بماند، قیمت هر بشکه نفت خام میتواند به ۱۶۷ دلار برسد.
این روزنامه اشاره کرد که این پیشبینی ممکن است محافظهکارانه باشد و بانکهای بزرگ، از جمله مککواری، هشدار دادهاند که قیمتهای لحظهای نفت خام ممکن است تا اوایل تابستان به ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد. بر اساس شوکهای گذشته انرژی، این بدان معنا است که قیمت بنزین در ایالات متحده میتواند به هفت دلار در هر گالن برسد، و این قیمت برای ایجاد رکود جهانی کافی است.
در شرایطی که ۲۰ درصد از تولید نفت و گاز جهان همچنان در پشت تنگه هرمز محبوس است، در آسیا مدارس در حال تعطیلی هستند، در اروپا پروازها لغو شدهاند و در ایالات متحده، این مشکل عمدتاً در پمپ بنزینها احساس میشود. لارس لیسدال، یکی از شرکای شرکت مشاوره و تحقیقاتی ریستاد انرژی مستقر در اسلو، گفت: بازار میگوید که این مشکل ظرف یک ماه حل خواهد شد، که من باور ندارم.
او گفت حتی اگر تنگه هرمز فردا بازگشایی شود، احتمالاً قیمت نفت تا سال آینده، شاید بیشتر، بالا خواهد ماند، و تعمیر پالایشگاهها و سایر زیرساختهای آسیبدیده سالها طول خواهد کشید. نشریه اکونومیست پنجشنبه با استناد به یک سند محرمانه که بهطور اختصاصی از یک منبع معتبر بهدست آورده است، نوشت روسیه پیشنهاد کرده است که سلاحهای جدیدی را به میزان کافی به ایران عرضه کند تا تلفات زیادی به نیروهای آمریکایی و متحدانش وارد کند.
اکونومیست بر پایه این سند نوشت روسیه پیشنهاد کرده است که پهپادهای غیرقابل پارازیت و آموزش نحوه استفاده از آنها علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و شاید مناطق دیگر را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. پهپادهای غیرقابل پارازیت، نسل جدیدی از پهپادها هستند که در برابر اقداماتی مانند جنگ الکترونیک، مانند ارسال پارازیتهای رادیویی یا مختل کردن سیگنالهای جیپیاس مصون هستند و میتوانند ماموریت خود را ادامه دهند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد که پاکستان از آمریکا خواسته است که در طول مذاکرات با جمهوری اسلامی، پروژه آزادی را اجرا نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به خبرنگاران گفت: ما در حال مذاکره با ایرانیها هستیم و تاکید کرد: آتشبس با ایران هنوز برقرار است. رئیسجمهوری آمریکا در مورد درگیری پنجشنبه گفت: ایران امروز با ما بازی کرد و ما آنها را حذف کردیم. من آنچه اتفاق افتاد را بازی با ما توصیف میکنم.
ترامپ اضافه کرد: ایرانیها واقعاً به پایان راه رسیدهاند و ما به آنها حق داشتن سلاح هستهای را نخواهیم داد. او گفت توافق با ایران ممکن است هر زمان اتفاق بیفتد، یا ممکن است نیفتد، و تاکید کرد: ایرانیها بیشتر از من آن را میخواهند. ترامپ همچنین گفت: مذاکرات خیلی خوب پیش میرود - اما آنها باید درک کنند که اگر امضا نشود، دردسر زیادی خواهند داشت.
خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت در معاملات اولیه جمعه بیش از دو درصد افزایش یافت و نفت خام آمریکا به ۹۶.۸ دلار رسید. به نوشته رویترز، این افزایش، پس از تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تشدید نگرانی از تنشها در خاورمیانه و تنگه هرمز رخ داده است. چند مقام آمریکایی به شبکه خبری سیبیاس گفتند که ایالات متحده پنجشنبه به دو بندر ایران در مجاورت تنگه هرمز حمله کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در تویت سوشال نوشت که سه ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده زیر آتش نیروهای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خارج شدند و افزود که ناوشکنهای آمریکایی آسیبی ندیدند، اما خسارت بزرگی به مهاجمان ایرانی وارد شد. او افزود: سه ناوشکن آمریکایی کلاس جهانی، با موفقیت بسیار زیاد، زیر آتش از تنگه هرمز خارج شدند. هیچ آسیبی به سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارات زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد.
رئیسجمهوری آمریکا اضافه کرد این قایقها خیلی سریع به قعر دریا رفتند. او اشاره کرد: موشکهایی به سمت ناوشکنهای ما شلیک شد، اما بهراحتی منهدم شدند. همچنین پهپادهایی به پرواز درآمدند که در هوا سوزانده شدند و بسیار زیبا به دریا سقوط کردند، مثل پروانهای که به سوی مرگش فرو میافتد. ترامپ نوشت: یک کشور عادی اجازه میداد این ناوشکنها عبور کنند، اما ایران کشور عادیای نیست.
آنها توسط دیوانهها اداره میشوند، و اگر فرصتی برای استفاده از سلاح هستهای داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد — اما هرگز چنین فرصتی پیدا نخواهند کرد. همانطور که امروز دوباره آنها را زمینگیر کردیم، در آینده اگر توافق را سریع امضا نکنند، بسیار سختتر و خشونتآمیزتر با آنها برخورد خواهیم کرد.
او در مورد سه ناوشکن آمریکایی نوشت: این سه ناوشکن ما، با خدمه فوقالعادهشان، اکنون به محاصره دریایی ما بازخواهند گشت؛ محاصرهای که واقعاً یک دیوار فولادی است. شبکه خبری پرس تیوی، متعلق به جمهوری اسلامی گزارش داد که وضعیت جزایر و شهرهای ساحلی ایران در تنگه هرمز به حالت عادی بازگشته است. او همچنین گفت: حملات تلافیجویانه علیه اهداف ایرانی پس از حمله به ایران فقط یک نوازش دوستانه بوده است.
این کانال تلگرامی توضیح بیشتری در این مورد نداده است. در همین حال، رویداد ۲۴ گزارش داد که پدافند هوایی غرب تهران (نزدیک دریاچه چیتگر) اقدام به شلیک کرده است
