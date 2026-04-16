تحولات اخیر منطقه خاورمیانه حاکی از افزایش تنشها و تلاشهای دیپلماتیک و نظامی بینالمللی برای مهار برنامه هستهای و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی است. همزمان، فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر تهران افزایش یافته و اسرائیل بر تضعیف شبکه گروههای نیابتی تمرکز دارد.
ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل ، در مراسم تحویل فرماندهی نیروی دریایی ارتش اسرائیل ، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با قدرتی بیسابقه به هسته ساختاری که حکومت ایران و گروههای نیابتی آن طی دههها علیه اسرائیل ایجاد کرده بودند، ضربه زده شده و تهدیدها کاهش یافته است. او تاکید کرد که در برابر فراخوانها برای نابودی اسرائیل و تهدیدی که در حال شکلگیری بود، ایستادگی شده است.
این اظهارات در حالی بیان میشود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز از گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی خبر داده و گفته است که ترامپ بر ادامه محاصره دریایی و نابودی باقیمانده توان هستهای ایران تاکید کرده است. نتانیاهو افزود که ترامپ مصمم است این تهدید را برای همیشه از میان بردارد و از این هدف عقبنشینی نخواهد کرد. علاوه بر برنامه هستهای، به تهدیدهای موشکی و توان غنیسازی ایران نیز رسیدگی خواهد شد، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نشده است. در همین راستا، نیروهای آمریکایی در جریان عملیات پاکسازی مینها در تنگه هرمز از مجموعهای از پهپادها، رباتهای حامل مواد منفجره و بالگردها برای کاهش خطرات احتمالی استفاده میکنند. با این حال، گروههای مینروبی همچنان ممکن است در برابر حملات جمهوری اسلامی آسیبپذیر باشند. تلاش کنونی ایالات متحده برای پاک کردن تنگه هرمز از مینها، بخشی از تلاشها برای پایان دادن به اختلال در کشتیرانی در این آبراه است؛ اختلالی که از زمان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، عرضه جهانی انرژی را بهشدت کاهش داده است. افسران سابق نیروی دریایی و متخصصان بر این باورند که هرچند آمریکا میتواند از فناوریهای مدرنشده برای شناسایی و خنثیسازی مینها از راه دور بهره ببرد، پاکسازی یک آبراهه استراتژیک مانند تنگه هرمز همچنان فرآیندی کند و چندمرحلهای خواهد بود. ارتش آمریکا یکشنبه گذشته اعلام کرد که عملیات مینروبی را آغاز کرده و دو ناو جنگی را از تنگه هرمز عبور داده است، اما جزئیات کمی درباره تجهیزات مورد استفاده ارائه داد. نیروهای بیشتری، از جمله تجهیزات زیرآبی بدون سرنشین، در روزهای آینده به این عملیات خواهند پیوست. همزمان با تشدید فشارهای نظامی و امنیتی، کانادا نیز گامهای بلندی در جهت مقابله با نفوذ مالی خارجی، به ویژه از سوی جمهوری اسلامی، برداشته است. مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (فینترک) با اجرایی کردن اصلاحات جدید قانونی، نظارت بر شبکههای مالی مشکوک و عوامل حکومتهای خارجی را شدت بخشیده است. این تغییرات شامل ممنوعیت قطعی حسابهای ناشناس، نظارت دقیق بر بازار ارزهای دیجیتال و امکان افشای مستقیم اطلاعات مالی به کمیسیون انتخابات است و مستقیماً زیرساختهای مالی مورد استفاده برای دور زدن تحریمها و مداخله در دموکراسی کانادا را هدف قرار میدهد. با افزایش جریمههای اداری تا سقف ۲۰ میلیون دلار و الزام تمامی کسبوکارهای پولی به ثبت رسمی، مسیر انتقال پولهای خاکستری توسط گروههای وابسته به سپاه پاسداران و عوامل نفوذی بیش از پیش مسدود شده و فینترک اکنون با اختیاراتی گستردهتر، توان شناسایی و مقابله با نفوذ مالی بیگانگان را در خاک کانادا خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا نیز از گسترش سیاست محدودیت صدور ویزا خبر داده که شامل افرادی میشود که به نمایندگی از دشمنان این کشور فعالیت میکنند و اقداماتی برای اعمال محدودیت ویزا علیه ۲۶ نفر در سراسر نیمکره غربی که در این فعالیتها مشارکت داشتهاند، انجام داده است. در حوزه دیپلماسی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده است که اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل و در اسلامآباد امضا شود، ممکن است به آنجا سفر کند. او با ابراز اطمینان از توافق، بیان کرد که ایران موافقت کرده که سلاح هستهای نداشته باشد و فراتر از ۲۰ سال، این سلاح را تولید نخواهد کرد. ترامپ همچنین ادعا کرد که جمهوری اسلامی موافقت کرده که مواد هستهای را به آمریکا بازگرداند. او از آمادگی ایران برای حضور پای میز مذاکره با قلم و کاغذ سخن گفت و بازار بورس خوب و کاهش قیمت نفت را نشانهای از آمادگی برای یک توافق خوب و بدون سلاح هستهای دانست. وی همچنین اعلام کرد که مذاکرات بعدی با جمهوری اسلامی ممکن است در همین آخر هفته برگزار شود. در جبهه دیگری، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از فرصتی برای انعقاد یک توافق صلح تاریخی با لبنان سخن گفته است. او دلیل این امر را تغییر اساسی موازنه قوا در لبنان از زمان "جنگ رستاخیز" دانست و اعلام کرد که در ماه گذشته، درخواستهایی از لبنان برای برگزاری گفتوگوهای صلح مستقیم دریافت کردهاند که این امر بیش از ۴۰ سال سابقه نداشته است. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی نیز از دیدار او با جمعی از کنشگران کُرد ایرانگرا در ادامه دیدارهای خود با گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی خبر داده است. در همین حال، اورشلیمپست در تحلیلی به موضع کشورهای منطقه نسبت به بحران جاری در خاورمیانه پرداخته و نوشته است که این بازیگران منطقهای در حال "رصد بسیار دقیق" بحراناند و ترجیح میدهند مسیر تنش از حملات نظامی تازه به سمت مهار سیاسی سوق داده شود، حتی اگر این روند شکننده و موقت باشد. این تحلیل به آخرین تحولات در مسیر مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران، از جمله سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به ایران؛ سفر منطقهای شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، بهویژه دیدار او با محمد بن سلمان در ریاض؛ و موضعگیری سایر قدرتهای منطقهای اشاره کرده و نتیجه گرفته است که کشورهای منطقه ترجیح میدهند که آمریکا در قدمهای بعدی خود بر فشار و مهار غیرمستقیم تهران تکیه کند
