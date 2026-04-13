سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین عبور امن محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز در جریان است. همزمان، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اعمال محدودیت‌های دریایی جدید در منطقه شامل خلیج فارس ، دریای عمان و بخش شرقی دریای عرب، در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نگرانی‌ها در مورد امنیت کشتیرانی افزایش یافته است.

شرکت دولتی هسته‌ای روسیه، روس‌اتم، اعلام کرده است که تقریبا تمام کارکنان خود را از نیروگاه هسته‌ای بوشهر خارج می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها، ۱۰۸ نفر از کارکنان نیروگاه بوشهر را ترک خواهند کرد و تنها ۲۰ نفر برای نظارت بر تجهیزات نیروگاه باقی می‌مانند. این اقدام نشان‌دهنده تغییراتی در حضور روسیه در این نیروگاه است و می‌تواند به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی در منطقه باشد. وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که این کشور کاردار عراق در منامه را احضار کرده و نسبت به آنچه حملات پهپادی مداوم از خاک عراق علیه این کشور و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خوانده می‌شود، اعتراض خود را ابراز کرده است. بحرین یک یادداشت رسمی اعتراض به عراق ارائه داد و خواستار رسیدگی فوری و مسئولانه به این تهدیدها شد. وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد که حق خود را برای اتخاذ هرگونه اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و ثبات کشور محفوظ می‌دارد. در همین حال، مسعود پزشکیان، با تأکید بر عدم چشم‌داشت جمهوری اسلامی به حقوق دیگر کشورها، اعلام کرد که ایران با قاطعیت و صلابت از حقوق مردم خود دفاع خواهد کرد. او همچنین بر اتکای جمهوری اسلامی به توان دفاعی و انسجام ملی برای ادامه مسیر پیشرفت و تعالی و تثبیت عزت و سربلندی کشور تأکید کرد. گزارش‌های متعددی از داخل ایران حاکی از افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. یک منبع خبری گزارش داد که هزینه‌های درمان در درمانگاه‌های دولتی و مراکز وابسته به سپاه پاسداران، از جمله درمانگاه چمران در مشهد، دو تا سه برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر، گزارش‌هایی از قطع برق سه‌فاز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در تهران به بهانه اتصالی و عدم پاسخگویی مسئولان منتشر شده است. همچنین، دانشجویان از مشکلات مربوط به اتصال اینترنت داخلی و عدم امکان شرکت در کلاس‌های آنلاین شکایت دارند. در ادامه خبرها، پس از برقراری آتش‌بس دوهفته‌ای، شرکت روس‌اتم مرحله نهایی تخلیه نیروهای خود از نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کرده است. در تحولی دیگر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از حملات به کارکنان پزشکی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرده است. رویترز نیز گزارش داده است که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرده ارسال محموله‌های بشردوستانه مشمول محاصره تنگه هرمز نخواهد بود، اما محاصره‌ای در شرق تنگه هرمز اجرا خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان نیز از امکان ازسرگیری گفت‌وگوها میان آمریکا و ایران خبر داده است. کانال ۱۲ اسرائیل نیز از تمدید وضعیت اضطراری در جبهه داخلی به دلیل ابهامات درباره آتش‌بس با ایران خبر داده است





