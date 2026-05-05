در نشست اخیر سران کشورهای غربی، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای نظامی ایران تاکید کرد. در همین حال، دولت عربستان سعودی بر تضمین عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز تاکید کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز اعلام کرد که پروژه آزادی حرکت کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده است تا امکان بررسی توافق نهایی با ایران فراهم شود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین و درگیری‌ها با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس‌جمهوری آمریکا، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش آمریکا یک ویژگی مشترک دارند: خیالبافی‌هایشان را به‌جای دستاورد جا می‌زنند. در محله ایرانی-آمریکایی وست‌وود لس‌آنجلس، دیوارنویسی‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه DISO دیده شده که نگرانی‌ها درباره ایجاد ارعاب علیه مخالفان حکومت و تشدید تنش‌های سیاسی را افزایش داده است. بنیامین نتانیاهو، در توییتی نوشت: در لبنان همچنان به انهدام صدها شبه‌نظامی و تخریب زیرساخت‌های تروریستی ادامه می‌دهیم. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه رخ داد. همچنین زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند. با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت: آمریکا باید بپذیرد که به سپاه توهین نکند وگرنه به جام جهانی نمی‌رویم.

در نشست اخیر سران کشورهای غربی، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با تاکید بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای نظامی ایران، اظهار داشت که تهران باید از گروگان‌گیری منطقه و جهان دست بردارد.

او در ادامه گفت: جمهوری اسلامی نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای منطقه‌ای ما انجام دهد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که دولت عربستان سعودی در نشست سه‌شنبه خود، به ریاست محمد بن سلمان، بر ضرورت تضمین عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز تاکید کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز در این باره اعلام کرد که به درخواست پاکستان و سایر کشورها، پروژه آزادی حرکت کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده است تا امکان بررسی توافق نهایی با ایران فراهم شود. این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین و درگیری‌ها با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد.

به گزارش رویترز، این تماس به درخواست لاوروف انجام شد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس‌جمهوری آمریکا، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش آمریکا یک ویژگی مشترک دارند: خیالبافی‌هایشان را به‌جای دستاورد جا می‌زنند. در محله ایرانی-آمریکایی وست‌وود لس‌آنجلس، دیوارنویسی‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه DISO دیده شده که نگرانی‌ها درباره ایجاد ارعاب علیه مخالفان حکومت و تشدید تنش‌های سیاسی را افزایش داده است.

گروه DISO پیشتر مواضع حامی فلسطین و ضد اسرائیلی داشته است. بنیامین نتانیاهو، در توییتی نوشت: در لبنان همچنان به انهدام صدها شبه‌نظامی و تخریب زیرساخت‌های تروریستی ادامه می‌دهیم. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه رخ داد. همچنین زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند.

با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست. طبق این اطلاعات، زارع از زمان بازداشت تنها یک تماس بسیار کوتاه در اول فروردین با خانواده‌اش داشته و پس از آن هیچ خبری از او در دست نیست.

یک منبع آگاه گفت هیچ مرجع رسمی محل نگهداری او را ثبت یا اعلام نکرده و این موضوع نگرانی‌ها درباره سلامت و شرایط نگهداری او را دوچندان کرده است. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت حدود چهار هفته پیش از خانواده خواسته شد برای آزادی او وثیقه تهیه کنند. با وجود تامین و تحویل وثیقه، او همچنان آزاد نشده و گزارش‌ها حاکی است در این فاصله اتهامات جدیدی نیز به پرونده‌اش افزوده شده است.

هم‌زمان به خانواده هشدار داده شده از پیگیری وضعیت او خودداری کنند؛ در غیر این صورت با خطر بازداشت مواجه خواهند شد. پژمان زارع، پدر یک کودک ۱۰ ماهه است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت: آمریکا باید بپذیرد که به سپاه توهین نکند وگرنه به جام جهانی نمی‌رویم. آمریکایی‌ها اگر ضمانت بدهند که به دستگاه‌های نظامی ما و سپاه توهین نکنند می‌رویم.

اگر چنین ضمانتی بدهند که ماجرایی مثل کانادا پیش نیاید و قطعا تضمین بدهند می‌رویم؛ ما اصلا با آمریکا کاری نداریم. کانادا هفته گذشته مهدی تاج را به‌دلیل عضویت در سپاه پاسداران از فرودگاه ونکوور بازگرداند و اجازه نداد او برای شرکت در نشست فیفا وارد خاک این کشور شود





