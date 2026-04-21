اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی علیه عوامل اختلال در آزادی کشتیرانی وضع کرده است، در حالی که مقامات داخلی ایران از وضعیت بحرانی زیرساختها و ضرورت توافق سخن میگویند.
کایا کالاس ، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، به تازگی طی یک کنفرانس خبری از حصول توافق میان دیپلماتهای ارشد کشورهای عضو این اتحادیه جهت اعمال دور جدیدی از تحریمها علیه مقامات جمهوری اسلامی خبر داد. محور اصلی این تصمیمگیری، اقدامات اخیر تهران در مختل کردن آزادی کشتیرانی در آبهای استراتژیک تنگه هرمز عنوان شده است.
کالاس با لحنی قاطع تأکید کرد که امنیت عبور و مرور دریایی در این منطقه به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و وضعیت فعلی که در آن امنیت کشتیها به صورت روزانه تغییر میکند، مخاطرات جدی برای تجارت جهانی ایجاد کرده است. از دیدگاه بروکسل، مسیرهای دریایی باید بدون هیچگونه هزینهتراشی و مانعتراشی برای تمامی کشتیهای تجاری باز بمانند. وی همچنین پیشنهاد داد که تقویت ماموریت امنیت دریایی اتحادیه اروپا، کارآمدترین راهکار برای تضمین پایداری امنیت در خلیج فارس پس از استقرار صلح پایدار خواهد بود. در سوی دیگر میدان، وضعیت در داخل ایران با ابراز نگرانیهای عمیق از سوی چهرههای متنفذ همراه شده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، وضعیت زیرساختی و دفاعی کشور را بحرانی توصیف کرد. او با اشاره به آسیبپذیری آسمان ایران در برابر تهدیدات خارجی و کمبود تجهیزات دفاع هوایی، تندروهای داخلی را خطاب قرار داد و هشدار داد که اصرار بر لجاجت، پیامدهای جبرانناپذیری برای تمامیت ارضی و بقای وطن خواهد داشت. وی تنها راه برونرفت از این بنبست خطرناک را تن دادن به یک توافق عادلانه دانست. همزمان، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در اظهاراتی ضمن انتقاد از سیاستهای دونالد ترامپ، تهدید کرد که اگر ناامنی به سواحل ایران کشیده شود، امنیت کل منطقه به خطر خواهد افتاد و جمهوری اسلامی در دور دوم مذاکرات با واسطهگری پاکستان شرکت نخواهد کرد، مگر آنکه شروط تهران پذیرفته شود. گزارشهای میدانی نیز ابعاد گستردهتری از تنشها را ترسیم میکنند. سازمان بینالمللی دریانوردی گزارش داده است که در جریان تقابلهای اخیر دریایی، حداقل ۱۰ دریانورد جان باخته و تعداد زیادی مجروح شدهاند. شرکت بزرگ کشتیرانی مرسک نیز به دلیل ناپایداریهای شدید، عبور از تنگه هرمز را برای ناوگان خود غیرممکن و بسیار پرخطر اعلام کرده است. در این میان، فعالیت سنتکام در منطقه شدت یافته و طبق آمارهای منتشر شده، ۲۸ کشتی تجاری با دستور مستقیم نیروهای آمریکایی تغییر مسیر داده و از منطقه دور شدهاند. در حالی که آتشبس میان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی برقرار است، فشار بر روی شهروندان ایرانی که با تبعات اقتصادی جنگ و تخریب زیرساختهای سکونتی دست و پنجه نرم میکنند، همچنان رو به افزایش است. کایا کالاس نیز در حاشیه این تحولات تایید کرد که فعلا اجماع لازم برای تعلیق کامل توافق همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل وجود ندارد، که این امر نشاندهنده پیچیدگیهای دیپلماتیک چندلایه در عرصه بینالمللی است
