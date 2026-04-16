دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که آتشبس ۱۰ روزه بین لبنان و اسرائیل از ساعت ۵ عصر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز میشود. این تحول پس از دیدارهای سطح بالا و در بحبوحه افزایش تنشها در منطقه، به ویژه در تنگه هرمز، رخ میدهد. اقدامات نظامی آمریکا در اطراف بنادر ایران و بحثها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که از ساعت ۵ عصر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا، آتشبس ۱۰ روزه بین لبنان و اسرائیل آغاز خواهد شد. وی این خبر را پس از «گفتوگوهای بسیار خوب» با جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد. به گفته ترامپ، این دو رهبر برای دستیابی به صلح میان کشورهایشان، به توافق رسمی برای برقراری این آتشبس رسیدهاند.
ترامپ همچنین اشاره کرد که روز سهشنبه، دو کشور برای نخستین بار در ۳۴ سال گذشته، با حضور مقامات آمریکایی از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، در واشینگتن دیدار کرده بودند. او به جیدی ونس، معاون خود، روبیو و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، دستور داده است تا با اسرائیل و لبنان برای تحقق صلحی پایدار همکاری کنند.
در همین راستا، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ویدیویی منتشر کرد که نیروهای آمریکایی را در حال اجرای محاصره کشتیهایی نشان میدهد که قصد ورود یا خروج از بنادر در جنوب ایران را داشتند. سنتکام گزارش داد که پس از ۷۲ ساعت از اجرای این محاصره، ۱۴ کشتی با دستور نیروهای آمریکایی مجبور به بازگشت شدهاند. این اقدامات همزمان با تشدید تنشها در منطقه و بحثها درباره امنیت کشتیرانی صورت میگیرد.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، اعلام کرد که در تماسی تلفنی با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، درباره وضعیت در غرب آسیا و ضرورت بازگرداندن امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کرده است. مودی بر ادامه همکاری نزدیک دو کشور برای پیشبرد صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
اخبار مربوط به احتمال اعلام آتشبس در شامگاه پنجشنبه نیز از سوی منابع مختلف منتشر شده است. باراک راوید، گزارشگر آکسیوس، به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی، احتمال اعلام آتشبس میان اسرائیل و لبنان را در شامگاه پنجشنبه مطرح کرد. یک منبع دیگر اسرائیلی نیز به رویترز گفت که احتمال دارد این آتشبس در پنجشنبه شب ۱۶ آوریل اعلام شود.
در همین حال، بحثها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تنگه هرمز نیز ادامه دارد. نماینده روسیه در این نشست تاکید کرد که جلوگیری از اقدامات شتابزده در شورای امنیت، زمینه را برای توافقهای اولیه و آغاز روند دیپلماتیک فراهم کرده است. او بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و اقیانوسها و پایان حملات به ناوگان تجاری اصرار ورزید. نماینده چین نیز اظهار داشت که اقدامات شورای امنیت باید در جهت کاهش تنشها باشد و نباید به عملیات نظامی غیرمجاز مشروعیت بخشد یا موجب تشدید درگیری شود. نماینده کویت نیز بر تعهد کشورش به حفاظت از امنیت دریایی و تداوم تجارت بینالمللی تاکید کرد و گفت که کشورهای عضو قصد دارند برای تضمین آزادی ناوبری دریایی، پیشنویس قطعنامهای جدید ارائه دهند.
دو مقام لبنانی به رویترز اعلام کردند که جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، پنجشنبه با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلفنی صحبت کرده و از تلاشهای ترامپ برای برقراری آتشبس تشکر کرده است. وبسایت خبری آکسیوس در گزارشی تحلیلی به فاصله گرفتن برخی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا از اسرائیل اشاره کرده و دلیل آن را مشارکت آمریکا در جنگ ایران و همراهی با برنامههای نظامی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی دانسته است. این گزارش حاکی از آن است که حتی دموکراتهای میانهرو و آنهایی که در حوزههای انتخابیه رقابتی قرار دارند، تحت فشار رایدهندگان و فعالان سیاسی برای اتخاذ موضع سختگیرانهتر علیه اسرائیل قرار گرفتهاند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایران اینترنشنال، تلاش جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و گرفتن عوارض را مورد انتقاد قرار داد. وی این اقدامات را نه تنها از سوی آمریکا نپذیرفته، بلکه واکنش تند کشورهای منطقه را که بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند، جلب کرده است. برزگر این اقدامات را نوعی اخاذی، باجگیری و گروگانگیری توصیف کرد و افزود که حتی عمان نیز پیشنهاد تقسیم عوارض را رد کرده و دیگر کشورهای واردکننده انرژی نیز مخالف هستند. او تاکید کرد که هیچ زمین اجرایی و پذیرشی در سطح جهانی برای پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی وجود ندارد و مواردی که عوارض به صورت رمزارز پرداخت شده نیز با ابهامات زیادی همراه است. برزگر با اشاره به محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا، این اقدام را مختلکننده دسترسی ایران به جهان و آسیبزننده به اقتصاد کشور قلمداد کرد و نتیجه گرفت که انسداد تنگه هرمز نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای جمهوری اسلامی نداشته، بلکه یک شکست محسوب میشود
