با تشدید تنش‌ها در منطقه، سنتکام از بازگشت ۲۳ کشتی به دستور نیروهای آمریکایی خبر داد. همزمان، ایران بر باز ماندن تنگه هرمز تاکید کرده و مقامات آمریکایی از موافقت تهران با شروط خود سخن می‌گویند. تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن ادامه دارد.

سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان آغاز اجرای طرح محاصره دریایی در سواحل جنوبی ایران، ۲۳ کشتی با دریافت دستورالعمل از نیروهای آمریکایی، مسیر خود را تغییر داده و از تردد به سوی بنادر ایران خودداری کرده‌اند. این اقدام که از دوشنبه ۲۴ فروردین ماه، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران آغاز شده، قرار است بر تردد کشتی‌ها به مقصد و مبدا بنادر ایران اعمال گردد.

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این تحولات، موضع کشورش را روشن ساخت و اظهار داشت: 'ما خواهان باز ماندن تنگه هرمز هستیم، اما طرف آمریکایی در تلاش است مسیر دیپلماتیک را تضعیف کند.' وی با قاطعیت تاکید کرد که هیچ محاصره‌ای در آینده وجود نخواهد داشت و هیچ طرفی نمی‌تواند اراده خود را به ایران 'دیکته' کند. خطیب‌زاده همچنین هشدار داد: 'اگر دوباره جنگ شود، با تمام توان پاسخ خواهیم داد.'

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تحولات در منطقه خلیج فارس به شدت پرتنش دنبال می‌شود. در همین راستا، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای این کشور مستقر در جنوب خط مرزی زرد در جنوب لبنان، افرادی را مشاهده کرده‌اند که با نقض توافقنامه‌های آتش‌بس، از شمال این خط به سمت نیروهای اسرائیلی نزدیک شده‌اند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع دریایی گزارش داد که پس از حرکت دو شناور برای عبور از تنگه هرمز، صدای تیراندازی شنیده شده است.

اگرچه رویترز جزئیات بیشتری در مورد این حادثه ارائه نکرده است، منابع دیگر پیشتر گزارش داده بودند که کشتی‌های هندی در نزدیکی جزیره لارک، احتمالا در پی دریافت هشدارهایی از سوی نیروهای سپاه پاسداران، مسیر خود را تغییر داده و بازگشته‌اند. بلومبرگ در گزارشی دیگر، به نقل از دو مالک کشتی که شناورهایشان در منطقه حضور دارند، نوشت که نیروهای جمهوری اسلامی با ارسال پیام‌های رادیویی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، اعلام کرده‌اند که این گذرگاه حیاتی نفت و گاز به روی تردد دریایی بسته است.

این خبر در حالی منتشر شد که کمتر از یک روز پیش، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، صراحتاً اعلام کرده بود که تنگه هرمز باز است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع کشتیرانی، گزارش داد که برخی کشتی‌های تجاری پیام‌های رادیویی دریافت کرده‌اند که در آن نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است تنگه هرمز بار دیگر بسته شده و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه را ندارد.

در عرصه دیپلماتیک، سرگیی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است تا گفت‌وگوهایی با ایالات متحده در خصوص چگونگی شکل‌گیری روابط اقتصادی آینده میان دو کشور انجام شود. در همین حال، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران فعلاً با دور بعدی مذاکره با آمریکا موافقت نکرده است.

لازم به ذکر است که روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آتش‌بسی دو هفته‌ای را اعلام کرده و به تهران مهلت داده بود که با پذیرش شروط آمریکا وارد مذاکره شود. این آتش‌بس قرار است سه‌شنبه این هفته به پایان برسد. در حالی که تهران در رسانه‌های عمومی بر پافشاری بر پیش‌شرط‌های خود اصرار دارد، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده است که مقامات جمهوری اسلامی با تمام شروط آمریکا موافقت کرده‌اند، اما برای 'راضی نگه داشتن' برخی در ایران، مواضع متناقضی اتخاذ می‌کنند.

در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک پیرامون تنش میان واشینگتن و تهران، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، اعلام کرد که دیپلمات‌های پاکستانی در تلاشند تا پلی میان اختلافات دو طرف ایجاد کرده و زمینه تفاهم را فراهم آورند. اسلام‌آباد پس از اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین ماه، برای اولین بار به عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا وارد عمل شد، اما مذاکرات دور اول این میانجی‌گری موفقیتی در پی نداشت.

در همین راستا، وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که قاهره در حال همکاری نزدیک با پاکستان برای تدوین چارچوبی با هدف دستیابی به صلحی پایدار میان واشینگتن و تهران است. وی همچنین افزود که مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در حال هماهنگی برای یک تلاش منطقه‌ای گسترده‌تر هستند که هدف آن جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌ها و ایجاد زمینه برای ترتیبات امنیتی پس از جنگ است.

در خبری دیگر، آستان قدس رضوی اعلام کرد که مکان دقیق دفن علی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، در مشهد هنوز مشخص نشده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر علت تناقض گویی میان ادعای وی مبنی بر 'موافقت مقامات جمهوری اسلامی با همه خواسته‌های آمریکا' و اظهارات عمومی مقامات ایرانی، گفت: 'آن‌ها مجبورند چیز متفاوتی بگویند، زیرا افرادی دارند که باید راضی نگه دارند. من فقط واقعیت را همان‌طور که هست بیان می‌کنم.'

پس از اعلام آتش‌بس، مذاکرات اسلام‌آباد با حضور تیمی پرشمار از جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و از مقامات سابق سپاه پاسداران، و از سوی دیگر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شد. تهران ۱۰ شرط برای مذاکرات داشت که هیچ‌کدام از آنها محقق نشد، با این حال مقامات تهران پای میز مذاکره حاضر شدند.

در سوی دیگر، پس از اتمام مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران اخلال در تردد تنگه هرمز را متوقف کرد. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی از ادامه تسلط بر تنگه هرمز خبر دادند، اما داده‌های ردیابی ترافیک دریایی نشان می‌دهد که عبور از این تنگه به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

در خبری مرتبط با تحولات داخلی ایران، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از بازگشایی فرودگاه‌های امام خمینی، مهرآباد، مشهد، بیرجند، گرگان و زاهدان خبر داد. پیش‌تر سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی بخشی از فضای هوایی کشور از ساعت ۷ صبح شنبه ۲۹ فروردین ماه خبر داده بود.





