آمریکا در تلاشی بی‌سابقه برای فشار بر دولت کوبا و انجام اصلاحات اقتصادی، هیئتی دیپلماتیک به هاوانا اعزام کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ تهدید به اقدام نظامی کرده و دیاز کانل بر مقاومت انقلابی تأکید دارد.

در چرخشی بی‌سابقه در روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و هاوانا، ایالات متحده در اقدامی راهبردی هیئتی از مقامات عالی‌رتبه خود را برای مذاکرات مستقیم به کوبا اعزام کرده است. این سفر که مهم‌ترین تحرک دیپلماتیک آمریکا در طول یک دهه اخیر تلقی می‌شود، در شرایطی صورت می‌گیرد که کوبا با بحرانی‌ترین دوران اقتصادی خود دست‌وپنج نرم می‌کند. سیاست‌های ناکارآمد دولتی و محدودیت‌های شدید در شبکه تأمین انرژی، این جزیره را به لبه پرتگاه کشانده است.

در همین حال، دونالد ترامپ با اتخاذ رویکردی تهاجمی، بارها به گزینه اقدام نظامی اشاره کرده و با یادآوری وقایع ونزوئلا، هشدار داده است که دوران صبر استراتژیک واشنگتن به پایان رسیده و ممکن است شاهد تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیت کوبا باشیم. جزئیات این مذاکرات نشان می‌دهد که واشنگتن بر لزوم تغییرات ساختاری در اقتصاد کوبا تأکید جدی دارد. هیئت اعزامی در رایزنی‌های خود، پیشنهادهای قابل‌توجهی از جمله ارائه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای شکستن انحصار اطلاعاتی دولت کوبا و طرحی برای جبران خسارت‌های شرکت‌های آمریکایی بابت دارایی‌های مصادره‌شده در دهه‌های گذشته را مطرح کرده است. مقامات آمریکایی با صراحت اعلام کرده‌اند که هاوانا تنها فرصت محدودی برای انجام اصلاحات دموکراتیک و باز کردن فضای سیاسی برای رشد بخش خصوصی در اختیار دارد. همچنین نگرانی‌های عمیقی نسبت به حضور نیروهای نظامی متخاصم و شبکه‌های اطلاعاتی خارجی در فاصله اندک با خاک آمریکا مطرح شد که به نظر می‌رسد از محورهای اصلی فشار واشنگتن برای وادار کردن دولت دیاز کانل به پذیرش خواسته‌های آمریکا باشد. در سوی دیگر میدان، میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا، علی‌رغم فشارهای فزاینده و بحران داخلی، موضعی سرسختانه اتخاذ کرده است. در مراسم سالگرد پیروزی در خلیج خوک‌ها، او سوگند یاد کرد که از اصول انقلاب کوتاه نخواهد آمد و به هرگونه تهدید نظامی پاسخ قاطع خواهد داد. با وجود انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دیدار محرمانه یک مقام ارشد آمریکایی با نوه رائول کاسترو و توصیف این نشست از سوی مقامات کوبایی به عنوان گفت‌وگویی محترمانه، اما در سطح عمومی، تلویزیون دولتی کوبا با پخش بیانیه‌هایی بر تداوم تقابل با واشنگتن تأکید کرده است. در این میان، مردم کوبا که سال‌هاست تحت فشار فقر و انزوای بین‌المللی قرار دارند، در انتظار نتایج این موازنه وحشت هستند. این شرایط پیچیده دیپلماتیک که با تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی درهم‌تنیده شده، آینده روابط دو کشور و ثبات منطقه کارائیب را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. در نهایت، باید دید آیا دولت کوبا برای حفظ حاکمیت خود دست به اصلاحات گسترده خواهد زد یا با تکیه بر اصول ایدئولوژیک، مسیر تقابل با قدرت جهانی را تا پایان خط طی خواهد کرد





