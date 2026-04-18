در حالی که مذاکرات بین ایران و آمریکا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است، ایران اعلام کرده تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از ادامه‌ی عملیات نظامی در لبنان خبر داده است. مقامات ایرانی ضمن رد اظهارات ترامپ مبنی بر تحویل اورانیوم، بر ادامه‌ی برنامه‌ی موشکی و پهپادی خود تاکید کرده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ، اعلام کرد که نیروهای این کشور مطابق با توافق آتش‌بس، عملیات خود را در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان برای خنثی کردن تهدیدات ادامه خواهند داد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود اعضای حزب‌الله به گونه‌ای به نیروهای ارتش نزدیک شده‌اند که تهدیدی فوری ایجاد می‌کرد. این تحولات همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و مباحث مربوط به مذاکرات بین‌المللی رخ می‌دهد.

در واکنشی دیگر به تحولات منطقه‌ای، سیامک آرام، برگزارکننده تجمع واشینگتن، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، بر اهمیت موضوع حقوق بشر و نقض آن در ایران تاکید کرد و گفت که این مسئله در اولویت مذاکره‌کنندگان دولت‌های مختلف آمریکا نبوده است. او افزود که تلاش شده تا با حضور در عرصه بین‌المللی و همزمان با مذاکرات، صدای نقض حقوق بشر در ایران به گوش جهانیان برسد و این مسائل قربانی معاملات سیاسی نشود. این دیدگاه نشان‌دهنده نگرانی‌های بخشی از جامعه بین‌المللی نسبت به عدم توجه کافی به مسائل حقوق بشری در جریان مذاکرات سیاسی است.

همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل انتظار دارد مذاکرات بدون توافق به پایان برسد، هرچند این امر لزوما به معنای بازگشت مستقیم به جنگ نیست. از سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله، بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل را بی‌معنا و اهانت به لبنان خواند. او تاکید کرد که آتش‌بس به معنای توقف کامل همه اقدامات خصمانه از سوی اسرائیل است و نیروهای این گروه همچنان آماده دفاع هستند. دبیر کل حزب‌الله همچنین اشاره کرد که دولت لبنان با بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل موافقت نکرده است، که این امر نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیک در منطقه است.

در جبهه‌ای دیگر، گزارش‌هایی از اعمال محدودیت‌ها و تفتیش شهروندان در ایست‌های بازرسی و حضور نیروهای حشدالشعبی و فاطمیون در سرکوب منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی در مناطق مختلف است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی است و تلاش آمریکا برای مین‌روبی را نقض آتش‌بس دانست. وی هشدار داد که در صورت ادامه محاصره از سوی آمریکا، تردد در تنگه هرمز محدود خواهد شد. این اظهارات نشان‌دهنده موضع قاطع ایران در قبال امنیت تنگه هرمز و هشدار به طرف‌های خارجی در خصوص دخالت در این منطقه است.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تحویل اورانیوم به آمریکا، بازگشایی کامل تنگه هرمز، ادامه محاصره دریایی و غنی‌سازی صفر را دروغ و خیال‌پردازی خواند. این واکنش نشان‌دهنده عدم پذیرش شروط مطرح شده از سوی ترامپ است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که ایالات متحده ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد و در صورت شکست مذاکرات، این اقدام به شکلی بسیار غیر دوستانه‌تر انجام خواهد شد. این تهدید نشان‌دهنده رویکرد قاطع آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران است.

در مقابل، نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ نوع شناوری نباید از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان تحرکی داشته باشد و نزدیک شدن به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی شده و شناور متخلف مورد هدف قرار خواهد گرفت. این بیانیه دلیل مسدود شدن دوباره تنگه هرمز را لغو نشدن محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی از سوی آمریکا اعلام کرد و تاکید نمود که تا لغو این محاصره، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. این اقدام ایران نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها و استفاده از اهرم فشار اقتصادی در قبال تحریم‌های آمریکا است.

محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تولید موشک و پهپاد ادامه خواهد داد و تاکید کرد که آمریکا نمی‌تواند در مذاکرات سر ملت ایران کلاه بگذارد. وی همچنین تهدید کرد که اگر جنگ دوباره شروع شود، موشک‌ها و پهپادهایی شلیک خواهد شد که تاریخ تولیدشان اردیبهشت ۱۴۰۵ است. وی با اشاره به هدف قرار گرفتن لانچرهای ایران، گفت که در هر کارگاه آهنگری می‌توان لانچر تولید کرد. این اظهارات نشان‌دهنده عزم ایران بر ادامه برنامه دفاعی خود و عدم پذیرش فشارهای خارجی است.

اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که در پی بسته شدن دوباره تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید تشکیل داده است. در این جلسه مقامات ارشد دولتی حضور داشتند. ترامپ در جمع خبرنگاران اعلام کرد که جمهوری اسلامی 'کمی زرنگ‌بازی درآورد' و 'نمی‌تواند از ما باج‌گیری کند'. وی اشاره کرد که تا پایان روز مشخص خواهد شد آیا طرفین به سمت دستیابی به توافق پیش خواهند رفت یا نه. یک مقام ارشد آمریکایی نیز به اکسیوس گفت که اگر به زودی پیشرفتی حاصل نشود، ممکن است جنگ در روزهای آینده از سر گرفته شود. این نشان‌دهنده نگرانی آمریکا از تشدید تنش‌ها و احتمال از سرگیری درگیری است.

آتش‌بس دوهفته‌ای قرار است طی سه روز آینده به پایان برسد و هنوز تاریخ نهایی برای نشست جدید میان مذاکره‌کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی تعیین نشده است. اکسیوس به نقل از منبعی آگاه نوشت بحران تازه در تنگه هرمز پس از آن به وجود آمد که طرفین در کاهش اختلافات درباره غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل کرده بودند. این مسئله نشان‌دهنده شکنندگی توافقات و پیچیدگی مذاکرات است





