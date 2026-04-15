گزارشها حاکی از مشروط کردن عبور امن کشتیها از تنگه هرمز توسط ایران به توافق با آمریکا و همچنین ادامه مذاکرات پنهانی بین دو کشور است. در این میان، اظهارات سناتور گراهام مبنی بر لزوم محاصره بنادر ایران و گزارشها درباره وخامت حال نرگس محمدی در زندان، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
شبکه خبری ایبیسی به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گزارش داد که جی دی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر در طول هفته جاری همچنان در مذاکرات با جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که هر سه نفر در دور دوم احتمالی این گفتوگوها نماینده آمریکا باشند.
این شبکه خبری با استناد به دو مقام آمریکایی دیگر، اعلام کرد که ارتباط میان مذاکرهکنندگان دو کشور از زمان پایان دور نخست گفتوگوها با روندی ثابت و عمدتا از طریق کانالهای غیرمستقیم و در برخی موارد از طریق خطوط مستقیم ادامه داشته است.
هدف دولت آمریکا، همانطور که ایبیسی به نقل از مقامهای این کشور اشاره کرد، رسیدن دو طرف به آستانه یک توافق جامع برای پایان دادن به درگیری است تا سپس این توافق در یک نشست حضوری دوم نهایی شود. با این حال، گفتوگوهای فنی برای نهایی کردن جزئیات دقیق و نحوه اجرای توافق احتمالا زمان بیشتری خواهد برد و شاید در نهایت، نیازمند تمدید آتشبس اولیه باشد. اگرچه به تعویق انداختن زمان پایان آتشبس در حال حاضر در اولویت اصلی دولت آمریکا قرار ندارد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس، رویکردی تهاجمی را پیشنهاد کرده است. او نوشت: یکی از درخشانترین اقدامات در تاریخ جنگ، استفاده از نیروی دریایی ایالات متحده - بزرگترین نیروی دریایی روی کره زمین - برای محاصره تمام بنادر ایران است تا آنها نتوانند نفت یا گاز بفروشند. گراهام تاکید کرد که نیروی دریایی ایالات متحده این محاصره را بینقص اجرا میکند و افزود: اقدام جسورانه پرزیدنت ترامپ، قیمت نفت را پایین آورده و اقتصاد رژیم را بیش از پیش تضعیف کرده است، جایی که تورم به ۱۸۰ درصد رسیده است. او خطاب به ترامپ نوشت: تصمیم شما برای اعمال محاصره دریایی علیه ایران، بزرگترین حامی تروریسم دولتی، در حال نتیجه دادن است.
در جبههای دیگر، یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری انبیسی گفت که ایالات متحده مایل است حزبالله و اسرائیل جنگ را متوقف کنند، اما درخواست آتشبس فوری نکرده است. این مقام که انبیسی به نام او اشاره نکرد، افزود: این چیزی نیست که ما درخواست کرده باشیم و بخشی از مذاکرات صلح با ایران نیست، اما رئیسجمهور از پایان خصومتها در لبنان به عنوان بخشی از توافق صلح بین اسرائیل و لبنان استقبال میکند. این مقام دولتی همچنین بیان کرد که تمرکز ایالات متحده بر ایجاد اعتماد بین دو دولت است تا بتوانیم فضایی برای توافق صلح ایجاد کنیم و هرگونه تفاهم آینده پایدار باشد. وی تاکید کرد که هر دو طرف باید حرکت سیاسی ایجاد کنند.
در همین حال، بنیاد نرگس اعلام کرد که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در شرایطی صد و بیست و چهارمین روز از دوران حبس و بازداشت تازه خود را در زندان زنجان سپری میکند که سلامتیاش با تهدید جدی روبهرو است. این بنیاد در بیانیه خود اشاره کرد که در جریان دو ملاقات حضوری در نهم و ۲۲ فروردین که در حضور مقامات زندان با خانواده انجام شده، نشانههای وخامت حال عمومی او مشهود بوده و وضعیت جسمانیاش بحرانی توصیف شده است. حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، به بنیاد نرگس گفت که خانواده ۲۲ فروردین موفق به ملاقات حضوری با نرگس شدند. آنها اطلاع دادند که او بهشدت ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است. نرگس در اتاق زندانیان متهم به قتل نگهداری میشود و تاکنون چندین بار از سوی این زندانیان تهدید به مرگ شده است. بر اساس این گزارش، محمدی که مدتهاست از درد شدید قفسه سینه رنج میبرد، در تاریخ چهار فروردین دچار حمله قلبی شد و در بند زنان زندان زنجان از هوش رفت؛ وضعیتی که بیش از یک ساعت و ۱۵ دقیقه ادامه داشت و نگرانیهای جدی درباره سلامت او ایجاد کرد. برادر این فعال حقوق بشر اشاره کرد که پس از سکته قلبی، او در دهم فروردین برای معاینه به یک متخصص قلب در زنجان ارجاع شد. این پزشک داروهای تجویز شده از سوی پزشک عمومی زندان را از عوامل بروز حمله قلبی دانست و از تجویز داروی جدید یا انجام هرگونه درمان، بدون نظر پزشک معالج و معتمد نرگس در بیمارستان پارس تهران، خودداری کرد.
در بعد منطقهای، یک مقام ارشد حزبالله لبنان به شبکه خبری انبیسی گفت که حرکت به سوی آتشبس احتمالی بین اسرائیل و این گروه سرعت یافته، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. این مقام حزبالله که انبیسی به نام او اشاره نکرد، با ابراز خوشبینی نسبی گفت: تحولات ساعات اخیر، شتاب را در این جهت افزایش داده است. او ابراز خوشبینی کرد که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بیش از یک ماهه اسرائیل علیه حزبالله میتواند به توافق منجر شود. حزبالله لبنان از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه محسوب میشود.
در همین حال، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، شامل شش حزب، در بیانیهای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردوگاههای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و نوشت: حمله در زمان آتشبس، نشانهای از بنبست سیاسی و نظامی رژیم ایران است. این ائتلاف افزود: این حملات که در زمان توافق آتشبس انجام شد، بار دیگر ماهیت واقعی رژیمی را که هرگز به صلح یا راهحلهای سیاسی اعتقاد نداشته و بقای آن در درجه اول بر پایههای سرکوب، خشونت و تروریسم استوار است، آشکار کرده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران اضافه کرد: این حملات نشانهای از قدرت نیست؛ بلکه حقیقتی را آشکار میکند که رژیم، در مواجهه با اراده مردم ما و بنبست سیاسی و نظامی که در آن گرفتار شده، دچار وحشت و ناامیدی شده است. ائتلاف اشاره کرد که در جریان حملات سهشنبه به دو اردوگاه حزب دموکرات و کومله زحمتکشان، دو نفر زخمی شدند و یک نفر نیز کشته شد. این مجموعه رویدادها، تصویری پیچیده از تنشهای منطقهای، تلاشهای دیپلماتیک پنهان و آشکار، و نقض حقوق بشر در داخل ایران را به نمایش میگذارد و نشاندهنده وضعیت شکننده صلح و ثبات در خاورمیانه است
