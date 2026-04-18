گزارش سازمان تجارت دریایی بریتانیا از برخورد پرتابه ناشناس به یک کشتی کانتینربر در نزدیکی عمان، اظهارات معاون اول پزشکیان درباره مدیریت تنگه هرمز، حمله به یک ایرانی در لندن، کشته شدن سرباز فرانسوی در لبنان، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران و واکنشهای متقابل، و پایان آتشبس موقت ترامپ با ایران، از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان در این گزارش خبری است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع حادثهای در ۲۵ مایلی شمالشرق عمان خبر داد. یک کشتی کانتینربر با پرتابهای ناشناس برخورد کرده که موجب آسیب به تعدادی کانتینر شده است. خوشبختانه، گزارشی از آتشسوزی یا آلودگی زیستمحیطی در این حادثه مخابره نشده است.
همزمان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ایران، با تأکید بر مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حقوق ایران یا از طریق مذاکره احقاق خواهد شد یا در میدان نبرد به دست خواهد آمد. اخبار نگرانکنندهای از مرکز لندن نیز منتشر شده است. طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یک شهروند ایرانی هدف حملهای خشونتآمیز قرار گرفته و پلیس متروپولیتن در حال بررسی این واقعه است. این حمله در شرایطی رخ میدهد که نگرانیها از افزایش تهدید، ارعاب و خشونت علیه افراد مرتبط با ایران در بریتانیا رو به افزایش است. پیش از این نیز، در تاریخ ۲۸ فروردین، پلیس بریتانیا سه نفر را در رابطه با تلاش برای ایجاد آتشسوزی در نزدیکی ساختمان مرکزی ایراناینترنشنال بازداشت کرده بود.
در جبههای دیگر، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، از کشته شدن یک سرباز فرانسوی در حملهای در جنوب لبنان خبر داد. او با استناد به شواهد موجود، حزبالله را مسئول این حمله دانست. این حمله در جریان گشت نیروهای فرانسوی یونیفل رخ داد که هنگام پاکسازی مهمات منفجرنشده، هدف تیراندازی با سلاحهای سبک قرار گرفتند. لبنان و اسرائیل در حال حاضر در وضعیت آتشبس شکنندهای به سر میبرند. لازم به ذکر است که فرانسه در مذاکرات آتشبس بین این دو کشور که در آمریکا برگزار شد، حضور نداشت. این آتشبس با شرط خلع سلاح حزبالله برقرار شده بود.
از سوی دیگر، سنتکام اعلام کرده است که از زمان آغاز محاصره دریایی در سواحل جنوبی ایران، ۲۳ کشتی به دستور نیروهای آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و بازگشتهاند. از تاریخ ۲۴ فروردین، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران، اجرای محاصره دریایی علیه تردد کشتیها به مقصد و مبدأ بنادر ایران آغاز شده است. سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بیان اینکه ایران خواهان باز ماندن تنگه هرمز است، آمریکا را متهم به تضعیف مسیر دیپلماتیک کرد. او تاکید کرد که هیچ محاصرهای در آینده وجود نخواهد داشت و هیچکس نمیتواند اراده خود را به ایران دیکته کند. خطیبزاده همچنین هشدار داد که در صورت آغاز مجدد جنگ، ایران با تمام توان پاسخ خواهد داد.
سخنگوی ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای این کشور در جنوب خط مرزی زرد در جنوب لبنان، افرادی را شناسایی کردهاند که با نقض تفاهمهای آتشبس، از شمال این خط به سمت نیروهای اسرائیلی نزدیک شده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دریایی گزارش داد که پس از حرکت دو شناور برای عبور از تنگه هرمز، صدای تیراندازی شنیده شده است. اگرچه رویترز جزئیات بیشتری منتشر نکرد، اما منابع دیگر پیشتر اعلام کرده بودند که کشتیهای هندی در نزدیکی جزیره لارک، احتمالاً در پی هشدارهای نیروهای سپاه پاسداران، مسیر خود را تغییر دادهاند. بلومبرگ نیز به نقل از مالکان کشتیها گزارش داد که نیروهای جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز پیام رادیویی ارسال کرده و اعلام نمودهاند که این گذرگاه حیاتی نفت و گاز به روی تردد دریایی بسته است؛ این در حالی بود که کمتر از ۲۴ ساعت پیش، عباس عراقچی، وزیر خارجه وقت، باز بودن تنگه را اعلام کرده بود. رویترز نیز مجدداً به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد که برخی کشتیهای تجاری پیام رادیویی از نیروی دریایی سپاه پاسداران دریافت کردهاند که در آن اعلام شده تنگه هرمز دوباره بسته شده و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه را ندارد.
در تحولی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که گفتگوهایی با ایالات متحده در خصوص شکلگیری روابط اقتصادی آینده میان دو کشور انجام شود. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که جمهوری اسلامی فعلاً با دور بعدی مذاکره با آمریکا موافقت نکرده است. پیش از این، در تاریخ ۱۹ فروردین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آتشبسی دوهفتهای اعلام کرده و به تهران مهلت داده بود با پذیرش شروط آمریکا وارد مذاکره شود. این آتشبس در تاریخ سهشنبه همین هفته به پایان میرسد. در حالی که تهران در رسانههای عمومی بر پافشاری بر پیششرطهای خود اصرار دارد، رئیسجمهور آمریکا مدعی شده است که مقامات جمهوری اسلامی با تمام شروط آمریکا موافقت کردهاند، اما برای راضی نگه داشتن عدهای در ایران، مواضع متناقضی اتخاذ میکنند.
