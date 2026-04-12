افزایش تنشها در تنگه هرمز و عدم پیشرفت در مذاکرات هستهای ایران و آمریکا، چشمانداز روابط دو کشور را تیره کرده است. اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی نشان از مواضع سختگیرانه و اختلاف نظرهای عمیق دارد. احتمال درگیری نظامی و پیامدهای آن، نگرانیهای بینالمللی را افزایش داده است.
از موضعگیریها و اظهارنظرهای منتشرشده در خبرگزاریهای نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، همچون تسنیم و فارس، اینطور برداشت میشود که ایران همچنان به دنبال ایجاد اختلال در عبور کشتیها از تنگه هرمز است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام ناشناس در این خصوص نوشته است که تهران عجلهای ندارد و تا زمانی که آمریکا با ایران به توافقی که از نظر جمهوری اسلامی منطقی باشد نرسد، وضعیت در تنگه هرمز تغییری نخواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه همچنان بالاست و هر دو طرف در حال اتخاذ مواضع سختگیرانه هستند. ایران همچنین اعلام کرده است که هیچ مذاکره هستهای دیگری با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. خبرگزاری نور، وابسته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز اعلام کرده است که هنوز هیچ برنامهای برای زمان، مکان یا دور بعدی مذاکرات تعیین نشده است. این نشاندهنده بنبست کنونی در روابط دو کشور و عدم تمایل ایران به ازسرگیری مذاکرات در شرایط فعلی است. تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران همچنان در صدر محورهای اصلی اختلاف میان تهران و واشنگتن قرار دارند و به نظر میرسد مذاکرات در پاکستان نیز نتوانسته گرهگشایی کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام کرد: «تیم ایرانی با ابتکارات مختلف تلاش کرد طرف آمریکایی را به سمت رسیدن به یک چارچوب مشترک سوق دهد، اما روحیه زیادهخواهانه آمریکایی مانع از عقلانیت و واقعنگری آنان و در نهایت توافق شد.» این موضعگیری نشاندهنده این است که ایران آمریکا را مقصر اصلی در شکست مذاکرات میداند. ایران همواره بر حق غنیسازی اورانیوم در خاک خود برای اهداف غیرنظامی تأکید کرده است، در حالی که ایالات متحده بر توقف کامل غنیسازی در ایران پافشاری میکند. این دو موضع متضاد، یکی از مهمترین موانع بر سر راه دستیابی به توافق هستهای است. جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که پیشنهاد واشنگتن برای دستیابی به توافق هستهای همچنان پابرجاست. با این حال، پس از شکست مذاکرات، این پیشنهاد به عنوان آخرین گزینه مطرح شده است. ونس در کنفرانس خبری خود پس از مذاکرات ۲۱ ساعته در اسلامآباد گفت: «ما اینجا را ترک میکنیم، و با یک پیشنهاد بسیار ساده، مبنایی برای تفاهم که آخرین و بهترین پیشنهاد ماست، اینجا را ترک میکنیم.» او افزود: «خواهیم دید که آیا ایرانیها آن را میپذیرند یا نه.» این اظهارات نشان میدهد که آمریکا همچنان تمایل به توافق دارد، اما در عین حال، منتظر پاسخ ایران است. به گفته مقامهای آمریکایی، در این میان دو ناو جنگی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردهاند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز شنبه گفت: «ما در آنجا مینروب داریم. در حال پاکسازی تنگه هستیم.» او افزود که این گذرگاه راهبردی باز خواهد شد. این اظهارات نشاندهنده عزم آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در مقابل، یک مقام ایرانی اظهار داشت: «اخبار منتشره در خصوص عبور شناورهای آمریکایی از تنگه تکذیب میشود و با هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی با قاطعیت کامل برخورد سخت خواهد شد.» در این بیانیه همچنین تأکید شده که اجازه عبور از این مسیر 'برابر ضوابط خاص صرفاً به شناورهای غیرنظامی داده میشود'. نیروی دریایی ایران روز شنبه نیز به ناوهای جنگی آمریکا در خصوص عبور از تنگه هرمز هشدار داده و آنها را تهدید به حمله کرده بود. این اقدامات تنشها در منطقه را افزایش داده و احتمال درگیری را بالا میبرد. روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که با هدف بازگشایی تنگه هرمز از سوی بحرین تدوین شده بود، را وتو کردند. این اقدام نشاندهنده حمایت این دو کشور از موضع ایران در قبال تنگه هرمز است. این در حالی است که متن این قطعنامه بارها تعدیل شده بود تا شاید این دو کشور دستکم رأی ممتنع بدهند. جمهوری اسلامی، از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، تهدید کرده است که به کشتیهای تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز حمله خواهد کرد. هزاران ملوان گرفتار شدهاند، اما حملات احتمالی تنها چالش در برابر آنها نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضربالاجل حمله به نیروگاههای ایران را ابتدا از دو روز به پنج روز و سپس تا ۱۰ روز تمدید کرد. این تعویقها میتواند به دلیل ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک یا به امید دستیابی به توافق باشد. انگیزه این تعویقها چیست و اگر 'مذاکرات و یا گفتگوها' شکست بخورد، سناریوی بعدی چه خواهد بود؟ آینده روابط ایران و آمریکا در هالهای از ابهام قرار دارد و سرنوشت منطقه به این روابط بستگی دارد.
ایران آمریکا تنگه هرمز مذاکرات هستهای خلیج فارس تنش جنگ دیپلماسی