تنش ۴۸ ساعته ایران و آمریکا؛ انتخابات آمریکا، سالگرد اشغال سفارت و تهدید بازگشایی تنگه هرمز

تحلیل تنش ۴۸ ساعته منطقه در آستانه انتخابات آمریکا و سالگرد اشغال سفارت. بررسی احتمال توافق دیپلماتیک، بازگشایی تنگه هرمز و مواضع هسته‌ای ایران.

در آستانه برگزاری انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده و همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، منطقه غرب آسیا در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خود قرار گرفته است. سایه سنگین امکان تقابل نظامی مستقیم یا دستیابی به یک توافق دیپلماتیک سریع، طی ۴۸ ساعت آینده بر سر منطقه سایه افکنده و چشم‌انداز سیاسی و امنیتی را به شدت متغیر کرده است. تلاش‌های دیپلماتیک شتاب‌گیرده شده و پیشنهادهاای برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است، اما پافشاری تهران بر مواضع هسته‌ای و تهدیدات متقابل نظامی، وضعیت را به مرحله‌ای بحرانی تبدیل کرده است.

تاثیر انتخابات آمریکا و سالگرد اشغال سفارت بر تنش‌ها

سه‌شنبه شب، انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده برگزار شد که داغ بودن تبعات اقتصادی جنگ در خلیج فارس و جهش قیمت‌های انرژی، این احتمال را به‌شدت تقویت کرده است که جمهوری‌خواهان ممکن است اکثریت خود را در کنگره از دست بدهند. اعلام تدریجی نتایج این انتخابات در روز چهارشنبه مصادف با ۱۳ آبان است؛ تاریخی که سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ می‌باشد. طی آن رویداد تاریخی، ۵۲ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفته شدند که زمینه‌ساز قدرت‌گیری رونالد ریگان از جناح جمهوری‌خواه و خروج دمکرات‌ها از قدرت شد.

Also read هشدارهای 'جعلی' در اوکراین؛ روسیه هم از حمله سایبری خبر داد

این مناسبت که در رسانه‌های حکومتی ایران با عنوان "تسخیر لانه جاسوسی" از آن یاد می‌شود، به عنوان "روز مبارزه با استکبار جهانی" نام‌گذاری شده و انتظار می‌رود راه‌پیمایی‌های گسترده حکومتی در سراسر کشور برگزار شود. این تجمعات با محوریت مخالفت با ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ برگزار خواهد شد. طی روزهای اخیر پایتخت ایران شاهد برگزاری پرفورمانس‌های سیاسی و نصب بیلبوردهایی با ماهیت تحقیر دونالد ترامپ و نشان دادن او پشت میله‌های زندان بوده است.

تحولات سیاسی اسرائیل و گفتگوهای پشت پرده

در سوی دیگر خاورمیانه، هنوز تکلیف نخست‌وزیر آینده اسرائیل کاملاً مشخص نیست. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که به احتمال زیاد بنیامین نتانیاهو موفق به حفظ سمت خود نشود، هرچند باید منتظر ماند و دید آیا ائتلاف‌های محتمل روی کاغذ در عمل نهایی می‌شوند یا "بی‌بی" بار دیگر مامور تشکیل کابینه خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه به خبرنگاران گفت که او و بنیامین نتانیاهو روز شنبه گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌اند.

وی اظهار کرد که آنها درباره ایران گفتگو کرده‌اند اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. نتانیاهو و دفتر نخست‌وزیری اسرائیل هم واکنشی به این دیدار نداشته‌اند. از زمان انتخابات سه‌شنبه گذشته، نخست‌وزیر اسرائیل تنها درباره رای‌گیری به طور عمومی اظهارنظر کرده است. این سکوت دیپلماتیک در حالی است که احتمال حملات گسترده‌تر از سوی واشنگتن و تل‌آویو همچنان مطرح است و هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای، موشکی، نیروگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های ایران توسط برخی گزینه‌های ترامپ و نتانیاهو بررسی می‌شود.

تلاش‌های دیپلماتیک و پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز

در میان این تحولات، تحرکاتی برای تسهیل گفتگوها در جریان است. کاظم غریب‌آبادی برای تسهیل مذاکرات با آمریکایی‌ها در سفری کوتاه امروز دوشنبه به دوحه رفت و قرار است تنظیم پیش‌نویس توافق با میانجی‌گری قطر انجام شود. همچنین وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد تهران حاضر است ظرف دو روز تنگه هرمز را باز کند، به شرط آنکه آمریکا شرایط ایران را بپذیرد.

در همین راستا، خبرگزاری چین از تاکید مشترک پکن و مسقط بر لزوم از سرگیری دریانوردی عادی و ایمن در تنگه هرمز خبر داد. چین و عمان از واشنگتن و تهران خواسته‌اند به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردند. وزارت خارجه چین نیز از اعزام قریب‌الوقوع فرستاده ویژه خود، ژای جون، به ایران، عمان و عربستان برای تشویق طرفین به توقف درگیری‌ها و کاهش تنش خبر داده است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، روز دوشنبه تاکید کرد که خاورمیانه و خلیج فارس نباید به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ و منازعات ژئوپلیتیکی تبدیل شوند.

مواضع سخت‌گیرانه تهران و اتهامات متقابل نظامی

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، مواضع رسمی در تهران نشان‌دهنده خطوط قرمز پررنگ است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه تصریح کرد که تسلیم شدن در قاموس ایرانی‌ها نیست. او با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای و التزام ایران به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، شایعات مربوط به موافقت تهران با خروج اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده به کشور ثالث را رد و مطرح شدن آن در مذاکرات قطر را تکذیب کرد.

پیش‌تر نیز علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، تاکید کرده بود که ملت ایران تحت هیچ فشاری تصمیمی برای مذاکره هسته‌ای ندارد و فرصت‌های قبلی تنها به عهدشکنی و بمباران غیرقانونی بخشی از تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز انجامیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد هر کشوری که در تجاوز علیه ایران با آمریکا و اسرائیل همکاری یا همراهی کند، از پاسخ مقتدرانه ایران در امان نخواهد بود.

این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مدعی شده بود ایران صرفا پایگاه‌های نظامی و اهداف آمریکایی را هدف قرار داده و به غیرنظامیان در کشورهای همسایه حمله نکرده است. این ادعا بلافاصله با واکنش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مواجه شد. سنتکام در پستی در شبکه ایکس، ایران را متهم کرد که عمدا تاسیسات، مناطق مسکونی، مراکز غیرنظامی در کشورهای همسایه و ملوانان غیرنظامی در آب‌های آزاد را هدف قرار داده و با حملات خود دستکم ۲۰ نفر را طی ماه‌های اخیر کشته است.

از سوی دیگر انور قرقاش، مشاور رئیس‌جمهوری امارات، در کنفرانس منامه بحرین با اشاره به همسایگی و فضای ژئوپلیتیکی مشترک با ایران تاکید کرد که ابوظبی خواهان بحران طولانی‌مدت در ایران نیست. وی اذعان کرد که اعتماد از بین رفته است و این آسیب از سوی ما ایجاد نشده است، بلکه در پی حمله ایران به ما، اعتماد آسیب دیده است. در مقابل، سپاه پاسداران دامنه تهدیدات خود را بر اساس استراتژی جدیدی که گفته می‌شود از سوی مجتبی خامنه‌ای به فرماندهان ارشد دیکته شده، گسترش داده است.