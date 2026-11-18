تحلیل تنش‌های داخلی اسرائیل بر سر حمله به ایران؛ مخالفت ایزنکوت و لیبرمن با اقدام یکجانبه، فشار نتانیاهو برای تشکیل دولت و سه مسیر استراتژیک واشنگتن و تل‌آویو در قبال تهران.

فضای سیاسی و امنیتی اسرائیل در آستانه تحولات حساسی قرار گرفته است که در آن بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر این کشور، با وجود عدم اجماع در محافل سیاسی و امنیتی، همچنان گزینه درگیری نظامی مجدد با ایران را دنبال می‌کند. این رویکرد، نگرانی‌های جدی را درباره کشیده شدن منطقه به دور تازه‌ای از درگیری ایجاد کرده است.

تضاد منافع در دولت موقت اسرائیل

در این شرایط پیچیده، دو مسئله مهم به طور همزمان در کانون توجه قرار دارند: احتمال حمله نظامی به ایران و تلاش برای تشکیل دولت جدید به ریاست گادی آیزنکوت. بنیامین نتانیاهو که با خطر از دست دادن قدرت روبرو است، تلاش می‌کند مانع شکل‌گیری این دولت شود و نگرانی‌ها حاکی از آن است که او با دامن زدن به تهدید ایران و ایجاد فضای جنگی، رقبای سیاسی خود را تحت فشار قرار داده و آنها را به پیوستن به ائتلافی به ریاست خودش وادار می‌کند.

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مواضع مخالفان و هشدارهای امنیتی

گادی آیزنکوت، رئیس حزب "یشار"، و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب "اسرائیل خانه ما"، از جمله چهره‌هایی هستند که نسبت به چنین سناریویی هشدار داده‌اند. آنها خواستار آن شده‌اند که هرگونه اقدام نظامی غیرضروری تا زمان فراهم شدن اجماع در نهادهای امنیتی، از جمله ارتش، به تعویق بیفتد. نظر ارتش اسرائیل درباره هرگونه اقدام نظامی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد و سوابق نشان می‌دهد تاکنون هیچ دولتی در اسرائیل جنگی را آغاز نکرده که ارتش با آن مخالف بوده باشد. ارتش پیش‌تر نیز در مقاطعی مانع اجرای برخی طرح‌های نظامی نتانیاهو شده است.

ابعاد حقوقی و اختیارات دیوان عالی

از نظر قانونی، دولت موقت اسرائیل می‌تواند درباره آغاز جنگ یا انجام عملیات نظامی گسترده تصمیم بگیرد و برای رسیدگی به تحولات فوری امنیتی اختیار دارد. مؤسسه دموکراسی اسرائیل می‌گوید دیوان عالی این رژیم برای دولت‌های موقت در حوزه امنیت و سیاست خارجی اختیارات گسترده‌ای قائل شده، اما تصمیم‌های آنها باید بر پایه ضرورتی جدی و قابل توجیه باشد. برخی کارشناسان حقوقی نیز معتقدند دولت موقت باید در تصمیم‌های مهم امنیتی با مخالفان سیاسی مشورت کند تا دولت بعدی ناچار به پذیرش پیامدهای اقداماتی نشود که در اتخاذ آنها نقشی نداشته است.

نقش آمریکا و گزارش‌های دیپلماتیک

در همین راستا، گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حاکی است ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش، تأکید کرده که هرگونه عملیات علیه ایران باید با مشارکت آمریکا انجام شود. این در حالی است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم روشنی درباره بازگشت به گزینه نظامی نگرفته و درباره نتایج و پیامدهای چنین اقدامی نیز اطمینانی وجود ندارد. سفر رومن گافمن، رئیس موساد، به واشنگتن نیز با هدف جلب موافقت آمریکا برای ازسرگیری عملیات نظامی و حتی چراغ سبز گرفتن برای اقدام مستقل اسرائیل انجام شده است.

سه مسیر استراتژیک پیش روی تل‌آویو

اسرائیل سه مسیر پیش رو دارد که انتخاب هر یک از آنها تا حد زیادی به تصمیم آمریکا وابسته است. مسیر نخست، ادامه محاصره و فشار اقتصادی علیه ایران است؛ رویکردی که واشنگتن در حال حاضر از آن حمایت می‌کند. مسیر دوم، پذیرش توافقی محدود میان تهران و واشنگتن است؛ گزینه‌ای که بیش از همه نگرانی اسرائیل را برانگیخته است. مسیر سوم، انجام حملاتی محدودتر از یک جنگ تمام‌عیار است که به گفته منابع اسرائیلی، می‌تواند بدون ورود رسمی به جنگ گسترده انجام شود، اما احتمال پاسخ گسترده ایران و ورود آمریکا به رویارویی فراگیر در این سناریو نیز وجود دارد.