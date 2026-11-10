محمد بن عبدالرحمن آل ثانی فرصت دو هفته‌ای برای میانجی‌گری اعلام کرد. طرح استیضاح پیت هگست توسط ماسی مطرح شد. رضایی شروط تهران را ناکافی دانست.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ، نخست‌وزیر قطر، در دیدار با وزیران امور خارجه گروه هفت در پاریس اعلام کرد که دوحه حداقل دو هفته زمان برای میانجی‌گری پیش از حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. این دیپلمات ارشد قطری پس از گفت‌وگو با دونالد ترامپ و جی‌دی ونس در واشینگتن، سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه به پایتخت فرانسه سفر کرد تا وضعیت تنش‌های منطقه‌ای را بررسی کند.

موانع مذاکره و اختلافات هسته‌ای

آل ثانی در نشست پاریس تصریح کرد که واشینگتن و تهران همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر دارند. او افزود که اختلاف اصلی بر سر زمان‌بندی اجرای توافق، ترتیب برداشتن گام‌ها، رفع محاصره دریایی، مسائل هسته‌ای و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران نهفته است. نخست‌وزیر قطر تأکید کرد که بازسازی اعتماد بین دو طرف برای بازگشت به میز مذاکره ضروری است.

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او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که همه طرفین توافق دارند ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این موضوع غیرقابل مذاکره است. کارگروه گروه هفت نیز مسئولیت جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته و فناوری‌های دوگانه به ایران از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر را بر عهده دارد.

واکنش تند شورای عالی امنیت ملی

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پاسخ اولیه واشینگتن به خواسته‌های تهران را فریبکارانه و ناکافی خواند. او در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا هفت شرط جمهوری اسلامی را اجرا نکند، بسته خواهد ماند. رضایی گزارش‌ها درباره ادامه مذاکرات در قطر را کاملاً دروغ و بی‌اساس توصیف کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین اعلام کرد که برنامه‌ای برای دیدار با جی‌دی ونس ندارد. هم‌زمان، منوچهر متکی، نماینده مجلس، اعلام کرد زمان خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) فرا رسیده است. او اضافه کرد که تصمیم‌گیری درباره دستیابی به سلاح هسته‌ای بر عهده مجتبی خامنه‌ای است.

طرح استیضاح پیت هگست در کنگره

رابرت ماسی، نماینده کنگره، سه‌شنبه ۱۹ آبان طرح استیضاح خود علیه پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را به دو تلاش ناکام برای برکناری دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او تشبیه کرد. ماسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجلس نمایندگان ابتدا درباره کنار گذاشتن طرح استیضاح رای می‌دهد و سپس درباره بندهای آن بحث خواهد کرد.

چهار بند از طرح استیضاح به جنگ ایران مربوط می‌شود. ماسی هگست را به صدور مجوز عملیات نظامی علیه ایران پس از مهلت ۶۰ روزه بدون مجوز کنگره متهم کرده است. او همچنین هگست را به نادیده گرفتن قوانین حفاظت از غیرنظامیان و هدایت عملیات غیرقانونی در یمن متهم کرده است.

پشتیبانی ترامپ و هشدارهای پنتاگون

پیت هگست در نشستی خبری در پنتاگون گفت که ما به دلایل درست وارد این جنگ شدیم تا مطمئن شویم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد. او با اشاره به سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، جنگ با حکومت ایران را ضروری خواند. روبیو پیش‌تر گفته بود رویارویی با تهدیدها گاه ضروری است حتی اگر حمایت عمومی نباشد.

دونالد ترامپ اندکی پس از پایان نشست خبری پنتاگون، در تروث سوشال از پیت هگست پشتیبانی کرد. او هگست را یک بازنده تمام‌عیار خواند و به او بالاترین نمره را برای دفاع از خود داد. منابع دیپلماتیک گروه هفت نیز اعلام کردند که تحریم‌های اقتصادی موثر بوده و ترامپ نیازی به عملیات نظامی گسترده ندارد.