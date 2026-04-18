تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و مرزهای غربی کشور در پی حملات تازه و تشدید تحریم‌ها، واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. در حالی که جمهوری اسلامی از لغو شرط عبور از تنگه هرمز خبر داده، سناتورهای آمریکایی خواستار تشدید فشارها شده‌اند. همزمان، حملات پهپادی به اقلیم کردستان عراق و درگیری‌ها در لبنان، نگرانی‌ها از گسترش بی‌ثباتی را افزایش داده است. هند نیز با ایجاد صندوق بیمه دریایی به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار، نسبت به خطرات در تنگه هرمز واکنش نشان داده است.

در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نسبت به باج‌گیری جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پاسخ قاطع جامعه جهانی شد. این هشدار پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی مبنی بر بستن دوباره تنگه هرمز و حمله به کشتی‌ها منتشر شد. لیندسی گراهام، سناتور بانفوذ آمریکایی، نیز در واکنش به این حملات، خواستار پاسخی قوی از سوی ایالات متحده و متحدانش شد. وی تاکید کرد که آمریکا باید توانایی خود را برای کنترل تنگه بدون دخالت ایران نشان دهد و به سیاست فشار حداکثری که پیش از این به گفته او 'به شکلی درخشان اجرا شده'، ادامه دهد.

گراهام با اشاره به بی‌اعتباری وعده‌های حکومت ایران پس از ۴۷ سال، بر لزوم کنترل تنگه، ادامه محاصره و قرار دادن جزیره خارک در تیررس تاکید کرد و گفت که در بلندمدت، همه اهرم‌ها در دست آمریکا است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رویترز به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران، تاکنون ۲۳ کشتی به دستور نیروهای آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و به سمت ایران بازگشته‌اند.

در تحولی دیگر، روابط عمومی سپاه کربلای مازندران از بازداشت ۶۹ نفر با اتهامات مرتبط با جنگ خبر داد. همچنین، روابط عمومی قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که با پهپاد انتحاری به منطقه جیژنکان و بالیسان در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. در جریان این حمله، ۳ نفر کشته و ۵ نفر به شدت زخمی شدند.

این حملات در حالی رخ می‌دهد که فشارهای خارجی، شکاف در هسته قدرت و سرخوردگی بدنه ایدئولوژیک، جمهوری اسلامی را در وضعیتی قرار داده که هرگونه عقب‌نشینی برای بقا می‌تواند به ریزش بیشتر منجر شود. این وضعیت، برخی را به این گمان انداخته که ممکن است محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ناخواسته به 'گورباچف' این نظام بدل شود. یادآوری می‌شود که در دوران جنبش موسوم به اصلاحات در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، با شعارهایی چون 'گفت‌وگوی تمدن‌ها'، 'فضای باز سیاسی' و 'جامعه مدنی'، از سوی برخی به 'گورباچف ایران' ملقب شد. در آن زمان، برخی مانند حسین شریعتمداری و حسن عباسی از این لقب برای کوبیدن خاتمی استفاده می‌کردند، در حالی که برخی جریان‌های مخالف حکومت نیز به امید تسریع سقوط رژیم، به این لقب امید بسته بودند. بخش بزرگی از جامعه لیبرال غرب نیز که تفکراتش در رسانه‌هایی چون نیویورک‌تایمز، تایم و بی‌بی‌سی بازتاب داشت، با پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان واقعیتی تغییرناپذیر، به دنبال راهی برای قابل هضم کردن این واقعیت با چهره‌ای چون خاتمی بودند.

همزمان، وزارت خارجه عربستان سعودی حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان را محکوم کرد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک نیروی حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان کشته و سه نیروی دیگر زخمی شدند. رئیس‌جمهوری فرانسه نیز تایید کرد که یک سرباز فرانسوی در حمله‌ای در جنوب لبنان جان باخته است.

در واکنش به این رویدادها، مهدی طیاطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که جمهوری اسلامی به نشانه 'حسن نیت'، عبور مشروط از تنگه هرمز را مجاز کرده بود. اما پس از آنچه او 'نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ' توصیف کرد، این تصمیم را لغو نمود. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 'ایران در راستای اثبات حسن نیت و صلح‌طلبی خود عبور مشروط از تنگه هرمز را ممکن ساخت. با نقض عهد دوباره و سوءاستفاده از این گذشت بزرگ برای بهره‌برداری‌های تبلیغاتی باعث انسداد دوباره تنگه شد.'

در همین راستا، هند با افزایش خطرات در تنگه هرمز، یک صندوق بیمه دریایی به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار ایجاد کرده است. پیشتر دولت هند از احضار سفیر جمهوری اسلامی در دهلی‌نو پس از حمله به دو کشتی با پرچم این کشور در تنگه هرمز خبر داده بود. طبق گزارش دولت هند، وزیر خارجه این کشور پس از احضار سفیر، خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر روند تسهیل عبور کشتی‌های هندی از تنگه هرمز شده بود. این تحولات نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها از امنیت دریانوردی و احتمال گسترش درگیری‌ها در منطقه است.





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز جمهوری اسلامی دونالد ترامپ حملات دریایی مناقشه منطقه‌ای

United States Latest News, United States Headlines