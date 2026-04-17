فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، همراه با شماری از اتحادیههای جهانی کارگری، در بیانیهای خواستار برقراری آتشبس دائمی و پایدار در خاورمیانه و پایان درگیریهای نظامی در این منطقه شده است. در این بیانیه تاکید شده که ادامه درگیریها منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان، آسیب به کارگران و زیرساختهای حیاتی در کشورهای منطقه شده است.
پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ، از جمله اختلال در زنجیرههای تأمین انرژی، تهدید امنیت غذایی و آسیب به بخشهای حیاتی مانند حملونقل و خدمات عمومی، از دیگر مواردی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است. امضاکنندگان این بیانیه، کارگران مهاجر، دریانوردان و کارکنان بخشهای حیاتی را از جمله گروههای آسیبپذیر در جریان این بحران معرفی کرده و خواستار حفاظت از حقوق و امنیت شغلی آنها شدهاند. آنها همچنین تاکید کردند که زیرساختهای غیرنظامی، از جمله مدارس و بیمارستانها، نباید هدف حملات قرار گیرند و خواستار رعایت کامل قوانین بینالمللی بشردوستانه شدند. در بخش دیگری از این بیانیه، استفاده از نیروی نظامی به عنوان راهحل بحران رد شده و بر ضرورت بازگشت به گفتوگو و دیپلماسی تأکید شده است. این اتحادیهها از جامعه جهانی خواستند آتشبس فعلی را به یک توافق پایدار تبدیل کرده و از غیرنظامیان و کارگران در سراسر منطقه حمایت کنند. کمیته بینالمللی نجات هشدار داده است که حتی با وجود بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری، اختلال ناشی از بسته شدن آن «به سرعت جبران نخواهد شد». کلی رزوق، معاون رئیس سیاستگذاری و حمایت از این کمیته، توضیح داد که هفتهها بسته بودن حریم هوایی و مسیرهای کشتیرانی، منجر به انباشت قابل توجهی از کالاها شده است که برطرف کردن آن احتمالاً هفتهها، اگر نگوییم ماهها، به طول خواهد انجامید. او همچنین افزود که عدم قطعیت مداوم و خطر محدودیتهای جدید بر جریان آزاد کالا، وضعیت را همچنان شکننده نگه میدارد. رزوق خاطرنشان کرد که سازمانهای بشردوستانه به دلیل افزایش هزینههای حمل و نقل و تغییر مسیر، مجبور به «تجدید بودجه» خواهند شد و تأخیرها نیز تحویل کالا به نیازمندان را کند میکند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیسجمهوری آمریکا «در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است». او تاکید کرد که مقامهای آمریکا «با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد». قالیباف همچنین هشدار داد که با ادامه محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز باز نخواهد ماند و عبور و مرور در این تنگه بر اساس «مسیر تعیین شده» و با «مجوز جمهوری اسلامی» انجام خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در مراسمی در شهر فینیکس ایالت آریزونا، بازگشایی تنگه هرمز را «یک روز عالی و درخشان برای جهان» خواند. با این حال، او تاکید کرد که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با بزرگترین نیروی دریایی جهان، توسط بزرگترین ارتشی که جهان تاکنون دیده است، ادامه دارد. ترامپ افزود: «تا زمانی که معامله ما با جمهوری اسلامی به طور کامل و صد درصد نهایی و امضا شود، با تمام قدرت در صحنه باقی میمانیم.» او درباره مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که روند کار به خوبی پیش میرود و «این روند باید بسیار سریع پیش برود و اکثر موارد از پیش مذاکره مورد توافق قرار گرفته است.» ترامپ همچنین در مورد اورانیوم غنیشده با غنای بالا در ایران اظهار داشت که آمریکا همه «گرد و غبار هستهای» را دریافت خواهد کرد و هیچ پولی مبادله نخواهد شد. او به «آتشبس بیسابقه بین اسرائیل و لبنان» اشاره کرد و گفت: «ما به چیزی دست یافتیم که همه میگفتند غیرممکن است.» شبکه خبری سیانان به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که «ادعاهای دونالد ترامپ درباره امتیازدهی تهران در موضوع اورانیوم واقعیات موازی» است. این مقام جمهوری اسلامی، که نامش ذکر نشد، سخنان رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر پذیرش تهران برای ارسال ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود به آمریکا را رد کرد. سازمان حقوق بشری کارون، کشته شدن عباس یاوری، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، زیر شکنجه را محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل، شفاف و فوری درباره نحوه مرگ این زندانی و پاسخگویی مسئولان شد. این سازمان اعلام کرده بود که یاوری پس از انتقال به مکانی نامعلوم برای بازجویی، زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. سازمان حقوق بشری هانا نیز نوشت که «گزارشهای میدانی از حمله دوباره جمهوری اسلامی» به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه گردهچال در حومه اربیل حکایت دارد. در پی حملات قبلی جمهوری اسلامی که جمعه انجام شده بود، دستکم ۳ نفر کشته و شماری مجروح شده بودند. حزب دموکرات کردستان ایران از چهارمین حمله پهپادی جمهوری اسلامی به این حزب در اقلیم کردستان عراق خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاه تروریستی ایران با حمله به پایگاه حزب دموکرات کردستان ایران در گیرده چال با چند پهپاد، جمعه ساعت ۲۲:۲۵ به وقت محلی، به حملات هماهنگ خود علیه حزب دموکرات کردستان ایران ادامه داد.» این حزب پیشتر اعلام کرده بود که در یک حمله پهپادی جمهوری اسلامی، سه عضو این حزب به نامهای ندا میری، سمیرا الیاری و شاهین آذربرزین کشته شدهاند. روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که جمهوری اسلامی به میانجیها اعلام کرده است که حتی پس از آتشبس با میانجیگری آمریکا نیز محدودیت تردد کشتیها در تنگه هرمز را ادامه خواهد داد. این روزنامه نوشت که هماهنگی برای عبور کشتیها باید از طریق سپاه پاسداران انجام شود و عوارض عبور دریافت خواهد شد
تنگه هرمز محاصره دریایی آتشبس تحریم اقتصاد