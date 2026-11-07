تنش در خاورمیانه: تلاش نافرجام نتانیاهو برای حمله به ایران و مسیرهای دیپلماتیک واشنگتن

گزارش‌ها از تلاش بنیامین نتانیاهو برای حمله پیش از انتخابات اسرائیل و مداخله ایالات متحده حکایت دارد. بررسی مسیرهای دیپلماتیک جایگزین و نقش میانجیان در کاهش تنش‌ها.

بر اساس گزارش منتشر شده در کانال ۱۲ اسرائیل، بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، روزهای پایانی پیش از انتخابات این کشور تلاش کرد تا با سرعتی قابل‌توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کند. این اقدام که با حمایت رومن گوفمن ، رئیس موساد ، همراه بود، به دلیل مخالفت قاطع مقام‌های امنیتی حرفه‌ای ارتش اسرائیل و مداخله مستقیم واشنگتن، با شکست مواجه شد و اجرایی نشد.

نقش موساد و هشدارهای نظامی

رومن گوفمن به‌عنوان رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل، از این طرح جسورانه پشتیبانی می‌کرد، اما مقام‌های دیگر ارتش هشدار می‌دادند که چنین اقدامی می‌تواند منجر به تشدید خطرناک درگیری‌ها و تعویق انتخابات شود. منبعی اسرائیلی اعتراف کرد که با بی‌احتیاطی اطلاعاتی، دولت آمریکا را از آماده‌سازی‌های صورت‌گرفته آگاه کرد. پس از این افشا، واشنگتن بلافاصله وارد عمل شد تا از اجرای این حمله جلوگیری کند.

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مخالفت ارتش و وزارت دفاع آمریکا

زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، خواستار بررسی دقیق‌تر و دریافت اسناد امضاشده درباره مجوز قانونی این اقدام شده بود. دفتر نخست‌وزیر گزارش اختلاف را رد کرد و مدعی شد نتانیاهو پیش‌تر اعلام کرده است که حمله قبل از انتخابات در دستور کار نیست. در مقابل، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و برد کوپر، فرمانده سنتکام، در جلسات اخیر از بازگشت به عملیات نظامی گسترده حمایت کرده‌اند.

راهبردهای دیپلماتیک جایگزین

در موازی با تنش‌های نظامی، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده، با ارسال نامه‌ای مستقیم به محسن رضایی، راهی دیپلماتیک برای ارتباط با رهبران جمهوری اسلامی پیش برد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز با حمایت دونالد ترامپ، از چین خواسته است برای پایان جنگ از نفوذ خود بر تهران استفاده کند. پکن نیز پیام واشنگتن را به ایران منتقل کرده است.

تقسیم‌بندی مشاوران ترامپ

مشاوران ترامپ در دو دسته تقسیم شده‌اند؛ گروهی مانند ویتکاف و وال‌استریت ژورنال از دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کنند، در حالی که مارکو روبیو و بسنت بر تشدید تحریم‌ها تأکید دارند. وال‌استریت ژورنال همچنین اشاره کرد که یک هیات از تهران برای بررسی توافق احتمالی به دوحه سفر خواهد کرد و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ است.

واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده

مقامات ایرانی نامه ونس را نشانه‌ای از احترام دانسته‌اند، اما علی الثوادی، میانجی قطری، گفت رهبران ایران همچنان نسبت به قابل اعتماد بودن واشنگتن تردید دارند. علی باقری‌کنی، معاون رضایی، پیش‌تر در پکن با وانگ یی دیدار کرد و گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، پنجم آبان نگرانی پکن از درگیری‌ها را اعلام کرده است. نتانیاهو همچنان برای انجام حملات مجدد فشار می‌آورد.