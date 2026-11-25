بررسی تناقض بین ادعای انفجار نفتکش توسط سپاه پاسداران و آمار کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. تحلیل داده‌های مراکز بین‌المللی UKMTO و JMIC درباره امنیت آبراه استراتژیک.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه ۲۴ نوامبر خبر از انفجار چهارمین نفتکش در شرق تنگه هرمز داد و ادعا کرد که این حادثه بر اثر برخورد با مین دریایی در مسیری رخ داده است که تهران آن را غیرمجاز می‌داند. این اقدام در حالی صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا همچنان بر تسهیل عبور کشتی‌های تجاری با حمایت نظامی خود تأکید داشت و تلاش می‌کرد امنیت آبراه را تضمین کند. سپاه اعلام کرد که دو نفتکش دیگر نیز پس از دریافت هشدارهای رادیویی و مشاهده این حادثه، مسیر خود را تغییر داده و به خلیج فارس بازگشته‌اند.

آمار مراکز بین‌المللی درباره حوادث اخیر

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) در اطلاعیه‌ای روز سه‌شنبه تأیید کرد که سه کشتی در روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه‌هایی با ماهیت نامشخص قرار گرفتند. با وجود این حمله، تمامی اعضای خدمه این کشتی‌ها سالم بودند و سه ناوه پس از حادثه به مسیر تجاری خود ادامه دادند. هنوز مشخص نیست که آیا این حملات ارتباط مستقیمی با ادعاهای نیروی دریایی سپاه درباره برخورد نفتکش‌ها با مین دارند یا خیر. همچنین نیروی دریایی سپاه ساعاتی قبل از اعلام انفجار چهارمین نفتکش، از برخورد سه نفتکش دیگر با مین دریایی و با وجود حمایت نظامی ایالات متحده خبر داده بود. ارتش ایران نیز در بیانیهای جداگانه از آتش‌سوزی و توقف دو نفتکش دیگر بر اثر برخورد با مین خبر داد.

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تناقض در آمار تردد و ادعاهای دو طرف

مرکز مشترک اطلاعات دریایی (JMIC) در گزارش شماره ۱۱۶ خود که روز ۲۲ نوامبر منتشر شد، ادعا کرد که هفت نفتکش در فاصله ۱۶ تا ۲۱ نوامبر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند. این مرکز با اشاره به بیانیهای ایران تأکید کرد که تا زمان انتشار گزارش، ادعاهای مربوط به برخورد نفتکش‌ها با مین دریایی از سوی مقامات یا نهادهای رسمی دیگر تایید نشده است. در مقابل، آمارهای منتشرشده از سوی آمریکا نشان‌دهنده افزایش میانگین روزانه عبور کشتی‌ها با حمایت این کشور در روزهای منتهی به ۲۱ نوامبر است. این در حالی است که تهران و واشنگتن هر دو تلاش دارند توانایی خود را در کنترل این آبراه راهبردی به نمایش بگذارند.

تحلیل داده‌های تردد کشتی‌ها در هفته‌های اخیر

گزارش هفتگی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا که روز ۲۰ نوامبر منتشر شد، نشان می‌دهد حجم تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان به میزان قابل توجهی کمتر از دوران پیش از جنگ است. بر اساس این گزارش، در فاصله ۱۲ تا ۱۸ نوامبر، مجموعا ۲۶۳ مورد عبور از تنگه هرمز ثبت یا توسط آمریکا اعلام شده است. این تعداد شامل ۱۴۸ مورد ورود به خلیج فارس و ۱۱۵ مورد خروج از آن بوده است. در هفته پیش از این بازه، یعنی فاصله ۵ تا ۱۱ نوامبر، مجموع موارد عبور به ۳۰۸ رسیده بود که شامل ۱۶۹ مورد ورود و ۱۳۹ مورد خروج بود. این نشان‌دهنده حدود ۱۴.۶ درصد کاهش در حجم عبور در آخرین دوره هفت‌روزه بررسی‌شده است.

محدودیت‌های نظارتی و وابستگی به داده‌های آمریکا

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا برآورد کرده است که حجم تردد کشتی‌ها در این دوره حدود ۶۵ درصد کمتر از دوران پیش از جنگ بوده است. یکی از دشواری‌های اصلی ارزیابی وضعیت واقعی تنگه هرمز، تفاوت قابل توجه میان داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها و آمار اعلام‌شده از سوی نیروهای آمریکایی است. بر اساس گزارش مرکز بریتانیا، از مجموع ۳۰۸ مورد عبور در فاصله ۵ تا ۱۱ نوامبر، تنها ۸۲ مورد از طریق سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها مشاهده شده بود. این یعنی بیش از ۷۰ درصد آمار کلی تردد در هر دو دوره به اطلاعات اعلام‌شده از سوی آمریکا وابسته بوده است.

افزایش ادعایی عبور کشتی‌ها با حمایت واشنگتن

بخشی از کشتی‌هایی که با حمایت آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند، اطلاعات موقعیت خود را از طریق سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها منتشر نمی‌کنند و حرکت آنها در برخی سامانه‌های تجاری قابل مشاهده نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش خود تصریح کرده است که در شرایط فعلی قادر به تایید مستقل آمار عبور کشتی‌هایی نیست که ایالات متحده از تسهیل تردد آنها خبر می‌دهد. بر اساس داده‌های اعلام‌شده از سوی آمریکا، میانگین روزانه عبور کشتی‌ها با حمایت این کشور در فاصله ۱۵ تا ۱۸ نوامبر ۲۷ مورد بود و در فاصله ۱۹ تا ۲۱ نوامبر به حدود ۳۸ مورد در روز رسید. این افزایش حدود ۴۱ درصدی در حالی گزارش شده است که مرکز مشترک اطلاعات دریایی از حمله به هفت نفتکش در همین بازه خبر داده است.