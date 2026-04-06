تنش در روابط بغداد و واشنگتن: جنگ آمریکا-اسرائیل با ایران، تعادل عراق را برهم زد

درگیریهای آمریکا و اسرائیل با ایران، روابط بغداد و واشنگتن را پرتنشتر کرده و توانایی عراق را برای حفظ توازن میان طرفهای درگیر تضعیف کرده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای این وضعیت هشدار میدهند و بر ضرورت دستیابی به راهحلهای پایدار تأکید میکنند.
کارشناسان معتقدند که درگیریهای آمریکا و اسرائیل با ایران ، توانایی عراق را برای حفظ تعادل میان طرفهای درگیر تضعیف کرده و روابط بغداد و واشنگتن را وارد مرحلهای پر تنش تر کرده است. این مسئله، عراق را به یکی از کانونهای اصلی تنش تبدیل کرده است، به طوری که گروههای نزدیک به ایران هدف حملات قرار میگیرند و منافع آمریکا و متحدانش نیز با واکنشهای متقابل مواجه میشود.
عمر النداوی، عضو ارشد شورای آتلانتیک، در مصاحبهای با خبرگزاری آنادولو تأکید کرد که این درگیریها فشار قابل توجهی بر روابط واشنگتن-بغداد وارد کرده و حفظ تعادل عراق میان آمریکا، ایران و گروههای مسلح داخلی را دشوارتر کرده است. النداوی با اشاره به نقض حاکمیت عراق از سوی طرفهای درگیر، نسبت به افزایش خطر بیاعتمادی پایدار هشدار داد و گفت که این وضعیت میتواند پایههای همکاریهای امنیتی آینده میان بغداد و واشنگتن را تضعیف کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که قطبی شدن فضای سیاسی ناشی از این درگیریها ممکن است بر روند تشکیل دولت آینده عراق تأثیر بگذارد و گروههای مسلح برای روی کار آمدن نخست وزیری همسو با منافع خود تلاش بیشتری کنند. حیدر الشاکری، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، نیز در این باره اظهار داشت که این درگیریها روابط آمریکا و عراق را پرتنشتر و مشروطتر کرده است. وی افزود که بغداد با وجود تلاش برای حفظ روابط با هر دو طرف، درک میکند که این موازنه تا چه اندازه شکننده شده است. الشاکری با اشاره به وابستگی ساختاری عراق به آمریکا، بهویژه در حوزههای امنیتی و مالی، تصریح کرد که بخش عمده درآمدهای نفتی عراق از طریق نظام مالی آمریکا مدیریت میشود. این وابستگی، قدرت چانهزنی عراق را در این شرایط دشوار محدود میکند.\از سوی دیگر، کارشناسان در ارزیابی احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، بر این نکته تأکید کردند که چنین توافقی میتواند از شدت درگیریها بکاهد و فضای بیشتری برای گفتوگو میان بغداد و واشنگتن فراهم کند. با این حال، آنها بر این باورند که توافق کامل، به تنهایی بحران را پایان نخواهد داد. به گفته کارشناسان، تا زمانی که عوامل ریشهای تنشها حل نشود، عراق همچنان در معرض پیامدهای بیثباتی منطقهای باقی خواهد ماند. این بدان معناست که حتی در صورت دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران، عراق همچنان با چالشهای امنیتی و سیاسی متعددی دست و پنجه نرم خواهد کرد. تهدیدات ناشی از گروههای مسلح، اختلافات داخلی و مداخلههای خارجی، عواملی هستند که میتوانند ثبات عراق را به خطر بیندازند. کارشناسان بر این باورند که برای حل ریشهای مشکلات عراق، علاوه بر تلاشهای دیپلماتیک، نیاز به اتخاذ رویکردی جامع و همهجانبه است که شامل تقویت نهادهای دولتی، مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد.\در مجموع، درگیریهای آمریکا و اسرائیل با ایران، تأثیرات عمیقی بر عراق داشته است. این درگیریها نه تنها روابط بغداد و واشنگتن را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ثبات سیاسی و امنیتی عراق را نیز تهدید میکند. کارشناسان معتقدند که برای عبور از این بحران، نیاز به تلاشهای مشترک بینالمللی و منطقهای، همراه با اصلاحات داخلی در عراق است. این شامل تلاش برای کاهش تنشها، تقویت حاکمیت قانون، حمایت از توسعه اقتصادی و ایجاد فضای سیاسی فراگیر است. در غیر این صورت، عراق همچنان در چرخهای از بیثباتی گرفتار خواهد ماند و چشمانداز آینده این کشور با ابهامات بیشتری همراه خواهد بود. وضعیت کنونی نشاندهنده پیچیدگی روابط منطقهای و تأثیرات متقابل آنها بر کشورهای مختلف است. این موضوع اهمیت یافتن راهحلهای پایدار و مبتنی بر منافع مشترک را بیش از پیش نمایان میسازد. در این میان، نقش عراق به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه، نیازمند توجه ویژه و حمایتهای بینالمللی برای حفظ ثبات و امنیت است
