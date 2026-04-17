پس از اعلام بازگشایی تنگه هرمز، مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که با ادامه محاصره دریایی، این تنگه باز نخواهد ماند. همزمان، رئیس‌جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی و آمادگی برای توافق با ایران تأکید کرده است. نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به پیامدهای اقتصادی و بشردوستانه تشدید تنش‌ها و اختلال در مسیرهای کشتیرانی افزایش یافته است.

تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر وضعیت تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی ، بالا گرفته است. در حالی که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را «یک روز عالی و درخشان برای جهان» خوانده، اما بلافاصله تأکید کرد که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان ادامه دارد و تا زمانی که توافق نهایی با ایران به طور کامل امضا نشود، آمریکا با تمام قدرت در صحنه باقی خواهد ماند.

وی همچنین مدعی شد که روند مذاکره با جمهوری اسلامی به خوبی پیش می‌رود و اکثر موارد از پیش مذاکره شده است، اما بر دریافت کامل «گرد و غبار هسته‌ای» بدون هیچ‌گونه مبادله پولی تأکید کرد. ترامپ همچنین به «آتش‌بس بی‌سابقه بین اسرائیل و لبنان» اشاره کرد و آن را دستاوردی غیرممکن خواند. در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا را کذب خواند و هشدار داد که با ادامه محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز باز نخواهد ماند. او تأکید کرد که عبور و مرور در تنگه هرمز بر اساس «مسیر تعیین شده» و با «مجوز جمهوری اسلامی» انجام خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که «فرماندهی نیروی پیشمرگه کردستان» نیز در پی حملات مجدد پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق، اعلام کرده که «دفاع مشروع، حق اساسی ما است.» این حزب اعلام کرد که حملات اخیر جمهوری اسلامی منجر به کشته شدن دو پیشمرگه و فرزند یک پیشمرگه شده است و از ۱۱۸ حمله موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های این حزب در شش هفته گذشته فراتر رفته است. این حملات حتی در زمان آتش‌بس نیز ادامه یافته و نیروهای پیشمرگه، خانواده‌های غیرنظامی، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نیز هدف قرار داده است. بیانیه این حزب تأکید کرد که «تجاوز مداوم جمهوری اسلامی، چاره‌ای جز اعمال حق خود برای پاسخ‌گویی، باقی نگذاشته است.» در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اعلامیه‌های ایران مبنی بر باز بودن تنگه هرمز برای تمام کشتی‌های تجاری در مدت زمان باقی‌مانده از آتش‌بس استقبال کرده و آن را «گامی در مسیر درست» خوانده است. وی بر نیاز به احیای کامل حقوق و آزادی‌های ناوبری بین‌المللی در تنگه هرمز تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که بازگشایی تنگه هرمز، همراه با آتش‌بس، به ایجاد اعتماد بین طرفین و تقویت گفت‌وگوها کمک کند. همچنین، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همراه با شماری از اتحادیه‌های جهانی کارگری، در بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس دائمی و پایدار در خاورمیانه و پایان درگیری‌های نظامی در این منطقه شده است. این بیانیه به پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ، از جمله تلفات گسترده غیرنظامیان، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در زنجیره‌های تأمین انرژی، تهدید امنیت غذایی و آسیب به بخش‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل و خدمات عمومی اشاره کرده است. امضاکنندگان، کارگران مهاجر، دریانوردان و کارکنان بخش‌های حیاتی را از گروه‌های آسیب‌پذیر دانسته و خواستار حفاظت از حقوق و امنیت شغلی آن‌ها و رعایت کامل قوانین بین‌المللی بشردوستانه شدند. آن‌ها استفاده از نیروی نظامی به عنوان راه‌حل بحران را رد کرده و بر ضرورت بازگشت به گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید کردند. کمیته بین‌المللی نجات نیز هشدار داده است که با وجود بازگشایی تنگه هرمز، اختلال ناشی از بسته شدن آن «به سرعت جبران نخواهد شد.» به گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، کلی رزوق، معاون رئیس سیاست‌گذاری و حمایت این کمیته، اعلام کرد که هفته‌ها بسته بودن حریم هوایی و مسیرهای کشتیرانی، باعث ایجاد حجم قابل توجهی از کالاها شده که برطرف شدن آن هفته‌ها، اگر نگوییم ماه‌ها، زمان خواهد برد. وی همچنین افزود که عدم قطعیت مداوم و خطر محدودیت‌های جدید، وضعیت را شکننده نگه می‌دارد و سازمان‌های بشردوستانه مجبور به «تجدید بودجه» به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تأخیر در تحویل به نیازمندان خواهند شد. این هشدارها نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر پیامدهای اقتصادی و بشردوستانه تنش‌های نظامی در منطقه است





