تنش در روابط بغداد-واشنگتن: جنگ آمریکا-اسرائیل با ایران، عراق را در کانون بحران قرار داده است

کارشناسان معتقدند جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، روابط بغداد-واشنگتن را پرتنش‌تر کرده و توانایی عراق برای حفظ توازن را تضعیف کرده است. حملات متقابل و نقض حاکمیت، اعتماد را از بین برده و بر تشکیل دولت آینده تاثیر می‌گذارد. وابستگی به آمریکا، قدرت مانور عراق را محدود کرده است. دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران، تنها بخشی از بحران را حل می‌کند و ثبات پایدار نیازمند راه‌حل‌های ریشه‌ای است.

کارشناسان معتقدند که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ، توانایی عراق برای حفظ توازن میان طرف‌های درگیر را تضعیف کرده و روابط بغداد-واشنگتن را وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر کرده است. در سایه تشدید تنش‌ها میان آمریکا و اسرائیل و ایران ، عراق به‌عنوان یکی از میدان‌های اصلی درگیری که هم گروه‌های نزدیک به ایران هدف حملات قرار می‌گیرند و هم منافع آمریکا و متحدانش با واکنش‌های متقابل روبه‌رو می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.

عمر النداوی، عضو ارشد شورای آتلانتیک در گفت‌وگو با آنادولو تأکید کرد که این جنگ فشار قابل توجهی بر روابط واشنگتن–بغداد وارد کرده و باعث شده حفظ توازن عراق میان آمریکا، ایران و گروه‌های مسلح داخلی به‌مراتب دشوارتر شود. به گفته وی، تداوم حملات متقابل و نقض حاکمیت عراق از سوی طرف‌های درگیر، خطر ایجاد بی‌اعتمادی پایدار را افزایش داده و می‌تواند پایه‌های همکاری‌های امنیتی آینده میان بغداد و واشنگتن را تضعیف کند. النداوی همچنین هشدار داد که قطبی‌شدن فضای سیاسی ناشی از این جنگ ممکن است بر روند تشکیل دولت آینده عراق تأثیر بگذارد و گروه‌های مسلح برای روی کار آمدن نخست‌وزیری همسو با منافع خود تلاش بیشتری کنند.\در همین حال، حیدر الشاکری، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، اظهار داشت که این درگیری‌ها روابط آمریکا و عراق را پرتنش‌تر و مشروط‌تر کرده است. وی افزود که اگرچه بغداد تلاش می‌کند روابط خود را با هر دو طرف حفظ کند، اما ادامه درگیری‌ها نشان می‌دهد که این موازنه تا چه اندازه شکننده شده است. الشاکری با اشاره به وابستگی ساختاری عراق به آمریکا تصریح کرد که این کشور همچنان در حوزه‌های امنیتی و به‌ویژه مالی به واشنگتن وابسته است، چرا که بخش عمده درآمدهای نفتی عراق از طریق نظام مالی آمریکا مدیریت می‌شود. این وابستگی‌ها، قدرت مانور عراق را در برابر فشارهای ناشی از این جنگ محدود کرده است. کارشناسان همچنین به نقش گروه‌های مسلح در عراق اشاره کرده‌اند. این گروه‌ها که اغلب روابط نزدیکی با ایران دارند، از این وضعیت برای افزایش نفوذ خود استفاده می‌کنند و فعالیت‌های خود را در راستای منافع ایران گسترش می‌دهند. این امر، وضعیت امنیتی عراق را پیچیده‌تر کرده و بر روابط بغداد-واشنگتن تأثیر منفی گذاشته است. حملات متقابل و نقض حاکمیت عراق، اعتماد میان طرفین را تضعیف می‌کند و می‌تواند همکاری‌های امنیتی آینده را به خطر بیندازد. در این میان، نقش عوامل منطقه‌ای نیز حائز اهمیت است. رقابت‌های منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به تشدید تنش‌ها در عراق دامن زده و فضا را برای مداخله بازیگران خارجی فراهم کرده است. این وضعیت، بر پیچیدگی‌های موجود افزوده و دستیابی به ثبات پایدار را دشوارتر می‌کند.\کارشناسان در ارزیابی احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران نیز تأکید کردند که چنین توافقی ممکن است از شدت درگیری‌ها بکاهد و فضای بیشتری برای گفت‌وگو میان بغداد و واشنگتن فراهم کند، اما به‌طور کامل بحران را پایان نخواهد داد. به گفته آن‌ها، تا زمانی که عوامل ریشه‌ای تنش‌ها حل نشود، عراق همچنان در معرض پیامدهای بی‌ثباتی منطقه‌ای باقی خواهد ماند. آن‌ها معتقدند که دستیابی به راه‌حل پایدار نیازمند رویکردی جامع است که به ریشه‌های تنش‌ها، از جمله مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی، توجه کند. همچنین، تقویت حاکمیت عراق و توانمندسازی نهادهای دولتی، برای حفظ استقلال و مقابله با دخالت‌های خارجی، ضروری است. ایجاد فضای گفت‌وگو و مذاکره میان طرف‌های درگیر، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز کمک کند. در این راستا، نقش کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی نیز حائز اهمیت است. حمایت از تلاش‌های صلح‌آمیز و کمک به بازسازی و توسعه عراق، می‌تواند به ایجاد ثبات و امنیت پایدار در این کشور کمک کند. در نهایت، کارشناسان بر این باورند که آینده عراق به میزان توانایی این کشور در مدیریت بحران‌ها و برقراری روابط متعادل با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد. دستیابی به این هدف، نیازمند اراده سیاسی، همبستگی ملی و همکاری بین‌المللی است





