هشدار محمد مخبر به بغداد برای عدم تبعیت از سیاست‌های ترامپ در کنترل مرزها و ورود مشاور امنیت ملی عراق به تهران برای گفتگو درباره تحولات منطقه و بستن گذرگاه‌های غیررسمی.

محمد مخبر ، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه هفتم آذر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، واکنشی تندی به اقدامات دولت عراق برای کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان نشان داد. وی از مقام‌های بغداد خواست تا در این خصوص هوشیار باشند و به هیچ‌وجه به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دونالد ترامپ تبدیل نشوند. همزمان با این هشدارهای دیپلماتیک، قاسم الاعرجی ، مشاور امنیت ملی عراق ، وارد تهران شد تا درباره تحولات اخیر منطقه و نحوه مدیریت مرزها با مقامات ایران ی گفتگو کند.

سیاست خارجی ایران و هشدار به بغداد

محمد مخبر که معاون اول پیشین رئیس‌جمهوری ایران و دستیار مجتبی خامنه‌ای نیز هست، در پیام خود بر اصل هم‌سرنوشتی با همسایگان تأکید کرد. وی بیان داشت که ایران در سخت‌ترین روزها با تمام توان در کنار ملت عراق ایستاده و دوستی خود را ثابت کرده است. مخبر هشدار داد که تغییر رویکرد بغداد در قبال مرزها، می‌تواند منجر به تبدیل شدن این کشور به ابزاری در دست دشمنان اسلام و پیروان سیاست‌های دونالد ترامپ شود.

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اظهارات مخبر دقیقا یک روز پس از حمایت صریح رئیس‌جمهوری آمریکا از تلاش‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مطرح شد. دونالد ترامپ در این زمینه از اقدامات دولت مرکزی عراق برای گسترش اقتدار در سراسر کشور، مبارزه با قاچاق نفت و قرار گرفتن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت کرده است. این مواضع نشان‌دهنده فشارهای خارجی بر بغداد برای یکپارچه‌سازی مرزهاست.

دیپلماسی پیرامون مرزها و حضور نظامی

قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز شنبه وارد تهران شد تا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. یک مقام عراقی به شبکه الجزیره اعلام کرد که محور اصلی این مذاکرات، بستن گذرگاه‌های مرزی غیررسمی و بررسی تحولات منطقه‌ای است. این سفر در حالی انجام می‌شود که گزارش‌ها از تقویت حضور نیروهای لشکر هشتم و یازدهم ارتش عراق در مناطق وسیعی از استان کرکوک حکایت دارد.

نیروهای ارتش عراق در مناطق هم‌مرز با استان‌های سلیمانیه، نینوا و صلاح‌الدین مستقر شده‌اند. این حضور نظامی بیشتر، بخشی از تلاش دولت فدرال عراق برای اعمال نفوذ بیشتر در مناطق مورد مناقشه است. همچنین فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در اوایل ماه نوامبر اعلام کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا از بغداد خواسته است تمامی گذرگاه‌های مرزی این کشور با ایران را به استثنای دو گذرگاه اصلی ببندد.

تبعات اقتصادی و واکنش‌های داخلی عراق

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه سوم آذر دستور داد مدیریت تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به نهادهای دولت فدرال واگذار شود. بر اساس این دستور، مدیریت شماری از میدان‌های نفتی واقع در استان‌های کرکوک، دیاله، نینوا و صلاح‌الدین که پیش‌تر تحت کنترل امنیتی نیروهای اقلیم کردستان بودند، به وزارت نفت دولت مرکزی سپرده خواهد شد. این تصمیمات گسترده، کنترل منابع و مرزها را در دست دولت مرکزی متمرکز می‌کند.

دو روز پس از صدور دستور الزیدی، فرماندهی نیروهای مرزبانی عراق خبر از بسته شدن دو گذرگاه غیررسمی داد. این گذرگاه‌ها عبارت بودند از "پشته" در مرز ایران و "الولید" در مرز سوریه. این اقدامات با مخالفت شدید مقام‌های اقلیم کردستان روبرو شده است. هزاران نفر روز پنجشنبه در اربیل به خیابان‌ها آمدند و نسبت به تصمیمات دولت مرکزی عراق و محدودیت‌های جدید اعتراض کردند.

فواد حسین در ماه‌های گذشته نیز هشدار داده بود که بستن این گذرگاه‌ها تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد عراق خواهد گذاشت. او تأکید کرد که مذاکرات بین بغداد و واشنگتن در این زمینه همچنان ادامه دارد و نهایی شدن آن نیازمند توافق‌های پیچیده اقتصادی و امنیتی است. تنش‌های اخیر نشان می‌دهد که فشارهای خارجی و داخلی بر عراق برای یکپارچه‌سازی مرزها به اوج خود رسیده است.