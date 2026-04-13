تنش در تنگه هرمز و نگرانی از بحران دارو؛ تحولات پرشتاب در خاورمیانه

افزایش تنشها در تنگه هرمز و کمبود دارو در ایران، نگرانیهای بینالمللی را برانگیخته است. اظهارات مقامات اسرائیلی و آمریکایی و همچنین تحولات میدانی، از احتمال تشدید درگیریها در منطقه حکایت دارد.
ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ، در نشستی با شورای فرماندهان ستاد کل ارتش، به ارزیابی اوضاع و تداوم برنامهریزی برای عملیات در ایران و دیگر جبههها پرداخت. این جلسه در حالی برگزار شد که تنشها در منطقه خاورمیانه به شدت افزایش یافته و نگرانیها از تشدید درگیریها در تنگه هرمز و سایر نقاط بحرانی منطقه به اوج خود رسیده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در صفحه خود در تروث سوشال با اشاره به عبور ۳۴ کشتی از تنگه هرمز در یکشنبه گذشته، این رقم را بالاترین تعداد از زمان آغاز آنچه او «بستن احمقانه» تنگه هرمز خواند، توصیف کرد. این اظهارات ترامپ، که معمولاً با لحنی تند و تحریکآمیز همراه است، نشاندهنده نگرانی فزاینده در مورد امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی و احتمال بروز درگیریهای نظامی در منطقه است. همزمان، سخنگوی نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که مذاکرات آتی با لبنان بر خلع سلاح حزبالله و ایجاد روابط صلحآمیز میان دو کشور متمرکز خواهد بود. این موضعگیری اسرائیل، در راستای تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها در مرزهای شمالی اسرائیل و جلوگیری از تکرار درگیریهای گسترده با حزبالله است. سخنگوی نخستوزیر اسرائیل تأکید کرد که هیچ مذاکرهای در مورد آتشبس با حزبالله، تا زمانی که این گروه به حملات کور خود علیه اسرائیل و غیرنظامیان ادامه میدهد، وجود نخواهد داشت. این موضع قاطع اسرائیل، نشاندهنده عزم این کشور برای مقابله با تهدیدات امنیتی و حفظ امنیت شهروندان خود است. تصاویر منتشر شده از ناو یواساس تریپولی، که امکان استقرار تعداد بیشتری جنگنده رادارگریز و بالگرد را فراهم میکند، نیز نمایانگر آمادگی نظامی آمریکا برای مقابله با هرگونه تهدید در منطقه است. این ناو، به عنوان یک پایگاه عملیاتی متحرک، میتواند نقش مهمی در پشتیبانی از عملیاتهای نظامی و حفظ امنیت در تنگه هرمز و دریای عمان ایفا کند. در همین حال، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داده است که تداوم بحران در تنگه هرمز میتواند به فاجعهای جهانی در زمینه کشاورزی و تأمین غذا منجر شود. این هشدار، بر اهمیت حیاتی امنیت کشتیرانی در این تنگه برای تجارت جهانی و زنجیره تأمین غذا تأکید دارد. هرگونه اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز، میتواند به افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود کالاهای اساسی و بیثباتی اقتصادی در سراسر جهان منجر شود. از سوی دیگر، گزارشهایی از کمبود گسترده داروها و افزایش شدید قیمت آنها در شهرهای مختلف ایران به دست آمده است. پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای گوناگون، حاکی از مشکلات جدی در دسترسی به داروهای ضروری است. این کمبودها، که شامل داروهای عمومی و ساده نیز میشود، نگرانیهای جدی را در مورد سلامت و رفاه شهروندان ایرانی ایجاد کرده است. در حالی که شهروندان با مشکلات جدی در تهیه دارو مواجه هستند، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در ۱۲ فروردین ذخایر «استراتژیک» دارویی را مطلوب ارزیابی کرد و از صدور دستور برای واردات فوری دارو خبر داد. این اظهارات، با توجه به واقعیتهای میدانی، با انتقادهایی از سوی مردم و فعالان حوزه سلامت مواجه شده است. قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، با اشاره به تنشهای فزاینده در منطقه، آمریکا را در یک دوراهی قرار داد و گفت که آمریکا یا باید حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را بپذیرد یا باید منتظر عواقب درگیریهای احتمالی باشد. این اظهارات نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی در منطقه و رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است. یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، پس از قطع مذاکرات میان آمریکا و ایران، خواستار ادامه گفتوگوها شد و بر اهمیت این مذاکرات برای حل بحران هستهای ایران تأکید کرد. در عین حال، وی از موضع ایالات متحده مبنی بر توقف برنامه هستهای ایران حمایت کرد. این موضعگیری آلمان، نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک برای حلوفصل مسالمتآمیز منازعات و جلوگیری از تشدید تنشها است. حزبالله لبنان، که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، دوشنبه اعلام کرد که مجموعهای از حملات راکتی و پهپادی را علیه اسرائیل انجام داده است. این حملات، که در پاسخ به تنشهای اخیر در مرزهای لبنان و اسرائیل صورت گرفت، نشاندهنده ادامه درگیریها و تهدیدات امنیتی در منطقه است. کمی بیدناک، رهبر اپوزیسیون بریتانیا، با اشاره به خطر دستیابی ایران به سلاح هستهای، تأکید کرد که بریتانیا باید اقدامات قاطعی را در این زمینه انجام دهد. این اظهارات نشاندهنده نگرانیهای بینالمللی در مورد برنامه هستهای ایران و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی است
