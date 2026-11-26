نرخ دلار از ۲۹۵ هزار تومان گذشت و فشار معیشتی افزایش یافت؛ در فرانسه همایشی با شعار زن زندگی آزادی برگزار شد.

هم‌زمان با عبور قیمت دلار در بازار آزاد ایران از مرز ۲۹۵ هزار تومان، پیام‌های متعددی از تشدید فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف مردم و تعطیلی شماری از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ حکایت دارد.

افزایش فشار معیشتی و تعطیلی کسب و کارها

در حالی که نرخ ارز به این سطوح رسیده، برخی شهروندان اعلام کرده‌اند که دیگر توانایی تامین هزینه‌های ضروری زندگی خود را ندارند و شماری از کاسبان نیز از تعطیلی مغازه‌های خود و بیکار شدن کارکنانشان خبر می‌دهند.

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یک مخاطب ساکن قشم با اشاره به رکود فروش شدید، از تعطیلی کسب‌وکارش خبر داد و گفت که تمام فروشندگان و کاسبان مغازه‌هایشان را رها کرده‌اند و او نیز به دلیل عدم وجود فروش مجبور به تعطیلی شده است.

فروشنده پوشاکی دیگر در همینباره اظهار داشت که با دلار ۲۹۵ هزار تومانی چیزی برای از دست دادن ندارد و می‌گوید آب از سر او و خانواده‌اش گذشته است.

مخاطبی که ساکن مشهد است نیز روز گذشته از تعطیلی مغازه خود و بیکار شدن سه نفر خبر داد و افزود که با این شرایط فقط کرکره مغازه پایین آمده و دیگر بالا نخواهد رفت و معتقد است کاسبی تمام شده است.

آمارهای تورمی و اظهارات مقامات رسمی

یک روز پیش از افزایش اخیر قیمت دلار، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با وجود عبور دلار از ۲۹۰ هزار تومان، مدعی شد که بازار ارز در دو ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

اما این اظهارات با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در تضاد است؛ این مرکز تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه را ۸۸.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در تابستان را ۱۲۰.۹ درصد اعلام کرده است.

در نظرسنجی معیشتی که ایران‌اینترنشنال از هشتم تا دوازدهم آبان برگزار کرد، ۷۰.۹ درصد پاسخ‌دهندگان از کاهش خرید اقلام خوراکی، حذف کالاهای ضروری از سبد معیشت خانوار و عقب انداختن درمان‌هایشان خبر دادند.

مخاطبی از تبریز نیز با اشاره به تورم افسارگسیخته در کشور، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار دونفره را حدود ۸۰ میلیون تومان عنوان کرد که نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی است.

تأثیرات بر زندگی روزمره و اقشار مختلف

یک دانش‌آموز از لاهیجان که رشته الکترونیک می‌خواند، اعلام کرد که با این وضعیت گرانی نمی‌تواند چیزی بخرد و اکنون قیمت یک برد آردوینو نانو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

پیش از این، یک بازنشسته فرهنگی از خراسان گفته بود که تلویزیونش خراب شده و توان مالی تعمیر آن یا خرید تلویزیون جدید را ندارد و باید دست‌کم حقوق شش ماه را برای خرید تلویزیون جدید بپردازد.

یکی از داوطلبان کنکور که خانواده خود را از نظر اقتصادی متوسط رو به بالا توصیف کرده است، گفت که خرید چند وسیله طراحی شامل جوهر، قلم، دفتر و راپید سه میلیون تومان هزینه داشته که برای یک کارمند عملاً مسئله مرگ و زندگی است.

هم‌زمان با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد در مهرماه، پیام‌های رسیده از تشدید فشار معیشتی بر والدین برای تهیه لوازم تحصیل دانش‌آموزان خبر می‌دهد.

همایش فرانسه و تنش‌های دیپلماتیک

انستیتوی جهان عرب پاریس شامگاه چهارشنبه ۲۵ نوامبر، با همکاری وزارت امور خارجه فرانسه و هم‌زمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، میزبان هنرمندان و شهروندان ایرانی و فرانسوی بود.

این موسسه فرهنگی که در سال ۱۹۸۰ تاسیس و ساختمان آن در سال ۱۹۸۷ افتتاح شده، در این مراسم شعار زن، زندگی، آزادی را با نورپردازی بر نمای خود نمایش داد.

وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار تصاویری از این نورپردازی در اینستاگرام نوشت که فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی ایستاده است که خواهان عدالت، آزادی و کرامت هستند.

بارو در سخنریه افتتاحیه این مراسم گفت که جمهوری اسلامی با وجود سرکوب نتوانسته خیزش مردم ایران را درهم بشکند و از توقف فوری اعدام‌ها و محکومیت پرستو احمدی به ۷۴ ضربه شلاق خواست.