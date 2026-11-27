گزارش تحلیلی از انفجار نفتکش در تنگه هرمز، حمله پهپادی به کویت منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی، واکنش‌های دیپلماتیک و اظهارات ترامپ درباره ایران.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز جمعه، ۶ آذر ماه، خبر از برخورد یک نفتکش با مین دریایی در شمال جزیره غنم واقع در تنگه هرمز داد. به ادعای این نیروی نظامی، این حمله در بامداد روز جمعه رخ داده و منجر به انفجار کشتی مذکور شده است. نیروی دریایی سپاد مدعی شده است که این نفتکش قصد داشته بدون شناسایی و از مسیری غیرمجاز از تنگه هرمز عبور کند.

جزئیات ادعای نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز

در بیانیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاد آمده است که بامداد جمعه دو نفتکش تلاش کرده‌اند از مسیری عبور کنند که مقامات ایرانی آن را غیرمجاز اعلام کرده بودند. یکی از این دو کشتی با مین دریایی برخورد کرده و انفجار رخ داده، اما نفتکش دوم ناچار به بازگشت شده است. نیروی دریایی سپاه نام نفتکش‌ها، پرچم آنها و جزئیاتی درباره احتمال آسیب‌دیدن خدمه را اعلام نکرده است.

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نیروی دریایی سپاه همچنین مدعی شد که شمار کشتی‌هایی که در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند محدودیت‌های دریایی اعلام‌شده از سوی ایران را دور بزنند، به‌شدت کاهش یافته است. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، نهادهای مستقل دریانوردی وقوع این حادثه را تأیید نکرده‌اند.

حمله پهپادی به کویت و کشته شدن دو شهروند ایتالیایی

وزارت خارجه کویت در روز جمعه، ۲۷ نوامبر (۶ آذر)، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور را احضار کرد. این اقدام در اعتراض به آنچه مقامات کویتی "حملات مستمر ایران" خوانده بودند، صورت گرفت. این اتفاق یک روز پس از حمله پهپادی به یک مرکز حساس در کویت رخ داد که منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

دو قربانی از کارکنان شرکت آلمانی راین‌متال بودند که در زمینه تجهیزات دفاعی فعالیت می‌کردند. وزارت دفاع کویت پیش‌تر اعلام کرده بود که چند پهپاد منتسب به ایران وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند. سقوط بقایای پهپادهای رهگیری‌شده در یک مرکز نظامی حساس موجب زخمی شدن چهار نفر شد که دو نفر از آنها بعداً جان باختند.

واکنش‌های دیپلماتیک و ادعای مسئولیت ایران

آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، در سخنانی در سنای این کشور مسئولیت ایران را در این حمله مطرح کرد. او گفت که پهپادهایی با منشا ایرانی به تأسیسات نظامی کویت حمله کرده‌اند. تاجانی با استناد به نتایج تحقیقات کویت گفت، پهپاد مورد استفاده در حمله در ایران ساخته شده بود.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ایتالیایی و کویتی خود تأکید کرد که ایران "هیچ‌گونه نقش و دخالتی" در این حادثه نداشته است. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که عراقچی آمادگی تهران را برای همکاری با دولت‌های کویت و ایتالیا به منظور "تعیین منشأ حادثه" اعلام کرده است.

ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، انجام هرگونه عملیات نظامی یا تهاجمی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در منطقه را تکذیب کرد. سفارت ایران در رم هم در بیانیه‌ای ادعای دست داشتن تهران در حمله‌ای که منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی شده را "کاملاً مردود" دانست.

اظهارات دونالد ترامپ و وضعیت تنش‌ها

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه، ۲۶ نوامبر (۵ آذر)، اعلام کرد که "پیروزی در جنگ با ایران در دسترس است" و پایان "هر زمان که من بخواهم" رقم خواهد خورد. او هم‌زمان گفت، واشنگتن به تهران فرصت می‌دهد توافق کند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود.

ترامپ این اظهارات را در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا و در جریان گفت‌وگوی تلفنی با نظامیان آمریکایی مستقر در خارج از کشور، به مناسبت "روز شکرگزاری" بیان کرد. او خطاب به نظامیان گفت: "شما به این استقرار ادامه خواهید داد. ما پیروزی را در دسترس داریم. این اتفاق خواهد افتاد، هر وقت که بخواهم، اگر بخواهم صادق باشم."

ترامپ همچنین با اشاره به ادامه محاصره دریایی ایران گفت، نیروی دریایی آمریکا همچنان بنادر ایران را مسدود کرده است. وی بار دیگر تأکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و نمی‌خواهد نیروهای آمریکایی هیچ‌گاه ناچار شوند برای مقابله دوباره با این مسئله به منطقه بازگردند.

سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) روز جمعه با به‌روزرسانی آمار حوادث دریایی در تنگه هرمز و آب‌های منطقه اعلام کرد که شمار حوادث تأییدشده به ۱۴۶ مورد رسیده است. این رقم در ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹ مورد اعلام شده بود. این نهاد تخصصی سازمان ملل متحد که مقر آن در لندن است، در تازه‌ترین گزارش خود آسیب‌دیدگی سه کشتی در تنگه هرمز در روز دوم آذرماه را تأیید کرد، اما توضیحی درباره علت وقوع این حوادث نداد.