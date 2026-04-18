تنش در تنگه هرمز؛ تهدید قالیباف و واکنش ترامپ؛ درخواست آزادی زندانیان آمریکایی

پس از اعلام بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهش یافته و بازارهای سهام رشد کردهاند. با این حال، ایران تاکید دارد که این گذرگاه حیاتی تنها تحت شرایط خاصی باز است و تهدید کرده است در صورت ادامه محاصره دریایی، آن را دوباره خواهد بست. همزمان، گروههای حقوق بشری آمریکایی خواستار اولویت قرار دادن آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شدهاند. همچنین، حملات ایران به پایگاههای حزب دموکرات کردستان و اظهارات مولوی عبدالحمید درباره ضرورت دیپلماسی قوی، از دیگر رویدادهای خبری بود.
شبکه خبری سیانان گزارش داد که پس از بازگشایی تنگه هرمز برای ترانزیت تجاری، قیمت نفت به طور چشمگیری کاهش یافت و معاملات آتی سهام افزایش پیدا کرد. بر اساس این گزارش، نفت خام برنت، که به عنوان معیار جهانی تعیین میشود، با کاهش ۱۰.۸ درصدی به بشکهای ۸۸.۷۰ دلار رسید. همچنین، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، معیار بازار آمریکا، با کاهش ۱۱ درصدی به بشکهای ۸۱.۲۰ دلار سقوط کرد. سیانان نوشت که قیمت آتی سهام آمریکا روندی صعودی به خود گرفت و به افزایش ۵۶۰ واحدی یا ۱.۱۶ درصدی شاخص داو جونز اشاره کرد.
این شبکه خبری همچنین بیان داشت که شاخص نزدک کامپوزیت برای دوازدهمین روز متوالی افزایش یافته است که این طولانیترین روند صعودی آن از سال ۲۰۰۹ محسوب میشود. در حالی که آمریکا از بازگشایی تنگه هرمز به عنوان یک «پیروزی» یاد میکند، مقامهای جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید دارند که این گذرگاه حیاتی تنها تحت شرایط و کنترل ایران باز است و تداوم محاصره دریایی میتواند مجدداً آن را به روی کشتیرانی ببندد. در تازهترین موضعگیریها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با دولت آمریکا را بر عهده داشت، هشدار داده است که در صورت ادامه محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز «باز نخواهد ماند». او همچنین تصریح کرد که عبور و مرور کشتیها صرفاً در «مسیر تعیینشده» و با «مجوز جمهوری اسلامی» انجام خواهد شد و وضعیت این آبراه را «میدان» تعیین میکند، نه «شبکههای اجتماعی». این موضعگیری در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز را «روزی عالی و درخشان برای جهان» توصیف کرده و آن را نتیجه فشارهای آمریکا دانسته است. ترامپ در عین حال تاکید کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که توافق نهایی با تهران به طور کامل امضا شود. در همین راستا، کمیته یهودیان آمریکا از دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، خواستار شد که بازگشت آمریکاییهای زندانی در ایران را به عنوان «اولویت ملی فوری» در نظر بگیرد. روزنامه اورشلیمپست به نقل از این کمیته نوشت که ایالات متحده باید صریح باشد و اعلام کند که بازداشت یا گروگانگیری غیرقانونی آمریکاییها پذیرفته یا به حاشیه رانده نخواهد شد. این بیانیه مشترک توسط بنیاد دفاع از دموکراسیها، بنیاد میراث جیمز دبلیو فولی، مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ و اتحاد علیه ایران هستهای نیز امضا شده است. بنیانگذاران انجمن گروگانها و خانوادههای گمشده ایالات متحده نیز این درخواست را امضا کردهاند. شبکه خبری سیبیاس اعلام کرد که کمبود جهانی سوخت جت در نتیجه جنگ ایران «میتواند سفرهای تابستانی را پیچیده کند». مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی، خواستار جلوگیری از تداوم جنگ و کاهش خسارات انسانی و اقتصادی شد و بر توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی تاکید کرد. وی در سخنرانی نماز جمعه گفت که کشور در وضعیت کنونی به «دیپلماسی بسیار قوی و دارای اختیارات کامل» نیاز دارد تا بتواند از ادامه درگیریها جلوگیری کند و مانع افزایش تلفات و خسارات شود. مولوی عبدالحمید تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی نباید تحت تأثیر جریانهای تندرو قرار گیرد یا از آنها هراس داشته باشد. او همچنین با ابراز مخالفت با جنگ، گفت که هیچکس خواهان کشته شدن انسانها و ویرانی کشور نیست. مولوی عبدالحمید همچنین بر ضرورت تأمین امنیت، تقویت گفتگو و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی تأکید کرد. او با انتقاد از مجازات اعدام و مصادره اموال مخالفان، این اقدامات را موجب افزایش نارضایتی عمومی دانست و خواستار پرهیز از چنین رویکردهایی شد. در همین حال، «فرماندهی نیروی پیشمرگه کردستان»، شاخه نظامی حزب دموکرات کردستان ایران، در پی حملات مجدد پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاههای غیرنظامی این حزب و واحدهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد که «دفاع مشروع، حق اساسی ما است.» حزب دموکرات کردستان ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این بیانیه پس از آن منتشر شد که حملات جمهوری اسلامی منجر به کشته شدن دو پیشمرگه و فرزند یک پیشمرگه شد. این حملات که اکنون از ۱۱۸ حمله موشکی و پهپادی علیه پایگاههای این حزب در شش هفته گذشته فراتر رفته است، حتی در زمان آتشبس نیز ادامه یافته و نه تنها نیروهای پیشمرگه، بلکه خانوادههای غیرنظامی، مدارس، بیمارستانها و مراکز درمانی را نیز هدف قرار داده است. در این بیانیه تاکید شد که «تجاوز مداوم جمهوری اسلامی، چارهای جز اعمال حق خود برای پاسخگویی، باقی نگذاشته است.» رضا طلائینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در اظهاراتی متناقض عنوان کرد: «تنگه هرمز فقط در وضعیت آتشبس و به صورت محدود، با این شرط که شناورهای نظامی و مرتبط با نیروهای متخاصم حق عبور از تنگه هرمز را ندارند، باز است.» در مقابل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلامیههای ایران مبنی بر اینکه تنگه هرمز برای تمام کشتیهای تجاری در مدت زمان باقیمانده از آتشبس کاملاً باز است را مورد استقبال قرار داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این گامی در مسیر درست است» و تاکید کرد: «موضع سازمان ملل متحد همچنان روشن است: ما به احیای کامل حقوق و آزادیهای ناوبری بینالمللی در تنگه هرمز، که مورد احترام همه باشد، نیاز داریم.
