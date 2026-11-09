تحلیل تغییر استراتژی باکو در روابط با آنکارا پس از تنش‌های اکتبر ۲۰۲۶، واکنش‌های سیاسی به مسایل فرهنگی و مکانیزم‌های جدید سرمایه‌گذاری و انرژی دو کشور.

تنش فزاینده میان ترکیه و جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۶ با دو موضوع آغاز شد: ترک نکردن صحن مجمع عمومی سازمان ملل از سوی هیئت جمهوری آذربایجان هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو و مسئله حجاب در مدارس. این تنش سپس با سخنرانی الهام علی‌اف درباره بهای تسلیحات، اعمال ممنوعیت‌های ورود به کشور و برکناری یکی از مشاوران رئیس‌جمهور ترکیه از سمت خود ادامه یافت.

نشست آنکارا و پیام پنهان وب‌سایت نزدیک به حکومت

جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در اجلاس سران کشورهای ترک زبان که در روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر در آنکارا برگزار شد، به نمایندگی از این کشور حضور داشت. اما مقاله‌ای که در وب‌سایت نزدیک به حکومت "دی.آز" منتشر شد، نشان داد ممکن است در پس این اختلاف سیاسی و فرهنگی، مسئله‌ای ریشه‌ای‌تر وجود داشته باشد. این موضوع پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: در رابطه "یک ملت، دو دولت"، مسئله پول از کجا آغاز می‌شود و برادری کجا پایان می‌یابد؟ اگر این وب‌سایت بازتاب‌دهنده فضای درون حکومت باشد، پیام باکو را می‌توان این‌گونه خواند که جمهوری آذربایجان همچنان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و نزدیک‌ترین متحدان ترکیه خواهد بود، اما نمی‌خواهد به پشتوانه مالی آن تبدیل شود.

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دارایی‌های سوکار ترکیه و توافق انرژی ۲۰۲۶

بر اساس اعلام مدیریت سوکار ترکیه، مجموع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در حوزه انرژی، پتروشیمی و لجستیک از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفته است. دارایی‌های اصلی سوکار در ترکیه شامل پالایشگاه نفت "استار" است که در سال ۲۰۱۸ به بهره‌برداری رسید و حدود ۷ میلیارد دلار برای این شرکت هزینه داشت. همچنین مجتمع پتروشیمی "پتکیم" که در سال ۲۰۰۸ به مالکیت سوکار درآمد، از دیگر دارایی‌های مهم این شرکت در ترکیه به شمار می‌رود. بنا بر اعلام مدیریت "سوکار ترکیه"، شرکت‌های زیرمجموعه این گروه حدود ۵ هزار نفر را به کار گرفته‌اند. ترکیه یکی از اصلی‌ترین کشورهای ترانزیتی برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا است و جمهوری آذربایجان نیز از تامین‌کنندگان مهم گاز ترکیه محسوب می‌شود.

بر اساس توافق ۱۵ ساله‌ای که در ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد، قرار است از سال ۲۰۲۹ در مجموع ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز از میدان "آبشرون" به ترکیه منتقل شود. بُعد اقتصادی این روابط برای سال‌ها زیر سایه شعار "یک ملت، دو دولت" قرار داشت. تا زمانی که الهام علی‌اف، به گفته خود ترک‌ها، این شعار را "مصرف" کرد. زمانی که گفت تسلیحات را "تا آخرین گلوله" با پول خود خریده‌اند و "هیچ‌کس به ما کمک نکرد". و تا وقتی که وب‌سایت "دی.آز" نزدیک به دولت علی‌اف، عملا این پیام را به ترکیه فرستاد که "ما بانک شما نیستیم".

مکانیزم مالی یک میلیارد یورو و رد سوآپ ارزی

در سال ۲۰۲۱، ارزش لیر به شدت در حال کاهش بود و آنکارا به دنبال امضای توافق‌های سوآپ ارزی با بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف می‌گشت. منابعی در ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که در آستانه دستیابی به چنین توافقی قرار دارد. در ژانویه ۲۰۲۲، دو مقام ترکیه به وب‌سایت "میدل ایست آی" گفتند که توافق سوآپ ارزی به ارزش یک میلیارد یورو با جمهوری آذربایجان ممکن است ظرف چند هفته نهایی شود. اما باکو آشکارا هرگونه مذاکره در این زمینه را رد کرد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان گفت بانک‌های مرکزی دو کشور "هیچ گفت‌وگویی درباره این موضوع نداشته‌اند". با این حال، در همان روزها اتفاق دیگری رخ داد: صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان مبلغ یک میلیارد یورو را به مدت شش ماه به صورت سپرده نزد بانک مرکزی ترکیه قرار داد. سوآپ میان بانک‌های مرکزی دو کشور تعهد مالی ایجاد می‌کند و از نظر سیاسی می‌تواند این پیام را منتقل کند که "پشت پول شما ایستاده‌ایم". یعنی ترکیه پول دریافت کرد، اما باکو آن را نجات مالی یا تضمین سیاسی معرفی نکرد. به بیان دیگر: "سرمایه‌گذارتان می‌شوم، اما ضامن لیر ضعیف‌شده‌تان نه".

برکناری مشاور اردوغان و واکنش صریح علی‌اف

شاید چیزی که پاییز امسال تغییر کرده، خود سیاست نباشد، بلکه بیان صریح‌تر آن باشد. پس از آنکه جمهوری آذربایجان مقررات مربوط به لباس مدرسه را تغییر داد، اکتای سارال، مشاور سابق و اکنون مستعفی رجب طیب اردوغان، این تصمیم را "غیرقابل قبول" خواند. پس از سخنان اردوغان، الهام علی‌اف در کنگره حزب آذربایجان نوین سخنرانی کرد و گفت هیچ کس نمی‌تواند به جمهوری آذربایجان بگوید چه کار کند. او گفت: "ما به کمک و حمایت هیچ کس نیاز نداریم... هرچه به دست آورده‌ایم، با پول خودمان خریده‌ایم. همه سلاح‌هایمان را به قیمت بازار جهانی، تا آخرین گلوله، با پول خریده‌ایم".

علی‌اف همچنین گفت در برخی موارد قیمت‌هایی چند برابر نرخ بازار جهانی به جمهوری آذربایجان پیشنهاد شده بود. نامی از ترکیه برده نشد اما در تحلیل‌های طرفدار حکومت، این سخنان چنین تفسیر شد که اگر جمهوری آذربایجان سلاح‌ها را با قیمت کامل و حتی گاهی گران‌تر خریده است، روابط با آنکارا را نمی‌توان صرفا بر پایه روایت "برادری بی‌چشمداشت" توضیح داد. پس از برشمردن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سوکار در ترکیه، پروژه‌های شرکت‌های ترکیه‌ای در قره‌باغ و سرمایه‌گذاری‌های متقابل دو کشور، وب‌سایت "دی.آز" به قطر اشاره کرد که در سال ۲۰۱۸ حمایت مالی قابل توجهی از ترکیه کرده بود.

تحلیل نهایی: جدایی بودجه از برادری سیاسی

در این مقاله آمده بود: "نیازی نیست باکو به قطرِ جدیدی تبدیل شود. بودجه جمهوری آذربایجان صندوق ذخیره دولت ترکیه نیست". این رسانه نزدیک به حکومت تاکید می‌کرد "دو دولت" یعنی دو حاکمیت و دو بودجه. وب‌سایت "دی.آز" نوشت: "برادر، بله. کیف پول، نه". شاهین جعفرلی، تحلیلگر سیاسی، به بی‌بی‌سی می‌گوید "چنین شایعاتی بسیار گسترده است. این‌گونه بحث‌ها حتی در میان روزنامه‌نگاری که برای رسانه‌های نزدیک به دولت کار می‌کنند نیز مطرح می‌شود".