وزیر امور خارجه اسرائیل، گیدئون سعار، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا را به داشتن روابط با حکومتهای ناقض حقوق بشر، از جمله ایران، متهم کرد و خواستار لغو توافق همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل شد.
در ادامهی تنشهای فزاینده میان دولتهای اسپانیا و اسرائیل که طی ماههای گذشته شاهد آن بودهایم، وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه، ۳۰ فروردین، نخستوزیر اسپانیا را به داشتن روابط با حکومتهای تمامیتخواه و ناقض حقوق بشر ، از جمله جمهوری اسلامی ایران ، متهم کرد. این اتهامزنی در حالی صورت میگیرد که روابط میان این دو کشور در ماههای اخیر دستخوش چالشهای جدی شده است.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، رویکرد پدرو سانچز را ریاکارانه خواند و اعلام کرد: «ما رویکرد ریاکارانه کسی را که با رژیمهای تمامیتخواه ناقض حقوق بشر مانند ترکیه اردوغان و ونزوئلای مادورو رابطه دارد، نخواهیم پذیرفت.» وی در ادامه، با انتشار عکسی از یکی از موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بر روی آن برچسبی به همراه تصویری از نخستوزیر اسپانیا به دو زبان فارسی و انگلیسی نصب شده بود، پیامی را بازتاب داد که خطاب به سانچز گفته بود: «نخست وزیر اسپانیا میگه این جنگ غیرقانونیه، ما هم میگیم، نه تنها غیرقانونی بلکه غیرانسانی است. ممنون جناب نخست وزیر.»
این موضعگیری تند، نشاندهنده عمق اختلافات و انتقادات متقابل میان دو کشور در خصوص مسائل منطقهای و جهانی است. آقای سعار همچنین دولت پدرو سانچز را دولتی توصیف کرد که از «رژیم بیرحم حاکم بر ایران و سازمانهای تروریستی تشکر میکند و خود را وقف گسترش یهودستیزی کرده است.» این اتهامات، به ویژه موضوع یهودستیزی، از جمله حساسترین محورهای بحث در روابط بینالمللی به شمار میرود و نشاندهنده جدیتی است که وزیر خارجه اسرائیل در بیان انتقادات خود نسبت به سیاستهای اسپانیا به کار برده است.
پیشتر، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در سخنرانی خود در جمع هوادارانش، با شعار «نه به جنگ»، اتحادیه اروپا را به لغو توافقنامه همکاری خود با اسرائیل فراخوانده بود. وی در توجیه این درخواست، اسرائیل را به نقض قوانین بینالمللی و اصول و ارزشهای اتحادیه اروپا متهم کرده و تاکید کرده بود که چنین دولتی «نمیتواند شریک ما باشد.» این سخنان، نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک میان دو کشور محسوب میشود و نشاندهنده موضع قاطع دولت اسپانیا در قبال سیاستهای اسرائیل است.
دولت اسپانیا، همزمان با آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد جمهوری اسلامی، به صراحت با این اقدام مخالفت ورزید و از استفاده ایالات متحده از پایگاههای نظامی و حریم هوایی این کشور برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی در ایران جلوگیری کرد. این موضعگیری قاطع اسپانیا، در حالی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای غربی رویکردی متفاوت در پیش گرفته بودند.
این اقدامات دولت پدرو سانچز، با استقبال مقامات رژیم ایران روبرو شد و از سوی آنها به عنوان یک گام مثبت در جهت کاهش تنشها و برقراری صلح در منطقه تلقی گردید. این استقبال مقامات ایرانی، از سوی دیگر، به افزایش حساسیتها و انتقادات اسرائیل دامن زد و تنشها را تشدید کرد. این رویدادها نشان میدهد که موضوع خاورمیانه و رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به مناقشات آن، به یکی از نقاط کانونی تنش در روابط بینالملل تبدیل شده است.
این جنگ لفظی و اتهامزنیهای متقابل، پیامدهای احتمالی خود را بر روابط دوجانبه اسپانیا و اسرائیل و همچنین بر انسجام اتحادیه اروپا خواهد داشت. موضعگیری اسپانیا مبنی بر مخالفت با اقدامات نظامی در منطقه و انتقاد از سیاستهای اسرائیل، نشاندهنده رویکردی مستقل و مبتنی بر اصول حقوق بینالملل است که این کشور در پیش گرفته است.
از سوی دیگر، اتهامات اسرائیل مبنی بر همکاری با رژیمهای تمامیتخواه و یهودستیزی، تلاش برای تحت فشار قرار دادن اسپانیا و احتمالا سایر کشورهای اروپایی است تا رویکرد خود را تغییر دهند. این وضعیت، نیازمند دیپلماسی فعال و گفتوگوهای صریح برای جلوگیری از تشدید تنشها و یافتن راهحلهای مسالمتآمیز برای مناقشات منطقهای است. نقش اتحادیه اروپا در این میان، بسیار حیاتی است و باید با اتخاذ مواضع روشن و وحدت رویه، بتواند در جهت برقراری صلح و ثبات گام بردارد.
مسائل حقوق بشری و پایبندی به قوانین بینالمللی، باید در رأس اولویتهای سیاست خارجی تمامی کشورها قرار گیرد و هرگونه انحراف از این اصول، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. رویارویی اخیر میان اسپانیا و اسرائیل، نمونهای بارز از چالشهای پیش روی جامعه بینالمللی در مواجهه با پیچیدگیهای خاورمیانه و پیامدهای تصمیمات سیاسی دولتها در سطح جهانی است. این تحولات، بدون شک، بر تحولات آینده منطقه و روابط قدرتها در عرصه بینالملل تاثیرگذار خواهد بود.
اسرائیل اسپانیا ایران حقوق بشر تمامیتخواهی