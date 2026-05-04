تنش در تنگه هرمز؛ هشدار سپاه و ادامه محاصره آمریکا

سپاه پاسداران با طرح ترامپ برای تامین امنیت تردد کشتیها در تنگه هرمز مخالفت کرد. تحلیلگران بر پیچیدگی اوضاع و احتمال مدیریت تنش از طریق مذاکره تاکید میکنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ مبنی بر ایجاد یک ماموریت آزادی و بشردوستانه برای تامین امنیت تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت مخالفت کرده و هشدار داده است که هرگونه ورود کشتیها به این تنگه بدون هماهنگی با ایران ، با پاسخ نظامی قاطع مواجه خواهد شد.
این موضع تند سپاه با تایید وزارت امور خارجه ایران همراه بود که بر ضرورت هماهنگی کامل کشتیها با مراجع رسمی کشور تاکید کرد. با وجود این واکنشهای قاطعانه، دولت آمریکا به تصمیم خود پایبند ماند و سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) بلافاصله اعلام کرد که عملیات خود را بدون رفع محاصره دریایی آغاز خواهد کرد.
این تحولات در کنار مسائل دیگری مانند تحویل ملوانان ایرانی به پاکستان توسط آمریکا و مطرح شدن مجدد بحث مذاکره، پیچیدگیهای بیشتری به این وضعیت افزوده است. ماشالله رزمی، تحلیلگر مسائل منطقه، در مصاحبه با دویچه وله فارسی، اظهارات ترامپ و تهدیدات قرارگاه خاتمالانبیاء را نشاندهنده تشدید تنشها دانست. او معتقد است مواضع متناقض ترامپ و چندصدایی در حاکمیت ایران پس از درگذشت علی خامنهای، پیشبینی اقدامات طرفین را دشوار کرده است.
رزمی با اشاره به ملاحظات سیاسی و اقتصادی آمریکا، بیان کرد که سفر ترامپ به چین، جام جهانی فوتبال و انتخابات کنگره در صورت وقوع جنگ میتواند به ضرر او و حزب جمهوریخواه تمام شود. از سوی دیگر، محاصره دریایی در بلندمدت به دلیل وابستگی تجارت ایران به بنادر جنوبی قابل تحمل نیست و در برخی مناطق، مردم برای تامین مایحتاج خود به بازارچههای مرزی روی آوردهاند.
بمباران صنایع فولاد و پتروشیمی نیز طبق گزارش وزارت کار، منجر به بیکاری دو میلیون کارگر شده و بسیاری از صنایع خصوصی نیز به دلیل کمبود مواد اولیه، مجبور به اخراج بخشی از کارگران خود شدهاند. در مجموع، تخمین زده میشود که جنگ، شمار بیکاران کشور را دو برابر کرده است. با این حال، رزمی بر تابآوری ایران تاکید میکند و یادآور میشود که این کشور تجربه شرایط مشابهی را در جنگ ایران و عراق داشته است.
او همچنین افزود که انتظار میرفت جنگ موجب مهاجرت گسترده شود، اما تاکنون چنین روندی مشاهده نشده است. در مقابل، حکومت ایران با تشدید اعدامها، کنترلهای امنیتی و ایجاد فضای ارعاب، تلاش میکند اوضاع را مدیریت کند. رزمی در نهایت به این نتیجه میرسد که با توجه به محدودیتهای دو طرف، احتمال وقوع جنگ گسترده پایین است و مسیر محتملتر، مدیریت تنش و مذاکرات غیرمستقیم خواهد بود، هرچند که نقش اسرائیل میتواند تعیینکننده باشد.
او معتقد است جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن، شعار نابودی اسرائیل را مطرح کرده و اقداماتی نیز در این راستا انجام داده است، اما اکنون در یکی از ضعیفترین موقعیتهای خود قرار دارد و اسرائیل ممکن است این فرصت را برای پایان دادن به این تهدیدات از دست ندهد. رزمی پیشبینی میکند که در صورت همکاری آمریکا و اسرائیل، سیاستهای اسرائیل پیش خواهد رفت، هرچند نحوه اجرای آن ممکن است متغیر باشد.
او همچنین احتمال توافق قدرتهای بزرگ درباره تغییر حکومت در ایران را نیز نادیده نمیگیرد و معتقد است که تحریمهای همهجانبه دیر یا زود جمهوری اسلامی را از پای در خواهد آورد. در همین راستا، افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در باکو و کییف، وضعیت کنونی تنگه هرمز را یک جنگ محاصره توصیف میکند. او در مصاحبه با دویچه وله، اقدام ترامپ را یک اشتباه استراتژیک میداند که وضعیت را به این نقطه رسانده است.
سلیمانی میگوید ایران خواهان باز شدن تنگه هرمز تحت شرایط خاص است، در حالی که ترامپ به دنبال بهانهای برای آغاز جنگی دیگر است. او معتقد است ترامپ به دنبال تسلیم ایران است و در شرایط فعلی، مدافعان مذاکره در داخل ایران امکان دفاع از این رویکرد را ندارند. سلیمانی با اشاره به اینکه ایران اقدام آمریکا را نقض آتشبس میداند، بیان میکند که آمریکا در موقعیتی نیست که خواهان ادامه جنگ باشد و ایران نیز تمایلی به جنگ ندارد.
با این حال، او احتمال افزایش تنش و حتی درگیری را رد نمیکند و بر اهمیت مذاکره به عنوان گام نخست تاکید میکند. سلیمانی در ادامه میگوید که در شرایط فعلی نمیتوان پیشبینی قطعی داشت، زیرا هم احتمال درگیری وجود دارد و هم تلاش میانجیگران میتواند مسیر مذاکرات را باز نگه دارد. او روند مذاکره و وضعیت شبهجنگی را به طور همزمان در حال پیش رفتن میداند.
ترامپ ادعا میکند که محاصره دریایی میتواند اقتصاد ایران را به فروپاشی بکشاند، اما برخی کارشناسان انرژی معتقدند که این اقدام میتواند منجر به افزایش قیمت نفت و بنزین در سطح جهانی شود. سلیمانی با اشاره به این موضوع، میگوید که ایران منتظر است پیامدهای منفی این وضعیت در آمریکا و جهان افزایش یابد تا ترامپ از محاصره عقبنشینی کند. در مقابل، دولت آمریکا نیز منتظر تشدید مشکلات اقتصادی در ایران است.
با این حال، ایران ممکن است مسیرهای جایگزین مانند انتقال زمینی به کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان یا مسیر دریای خزر را دنبال کند. سلیمانی در پاسخ به پرسشی درباره وجود صداهای مخالف جنگ در داخل ایران، میگوید که در وضعیت کنونی، سیاستهای آمریکا فضایی برای دفاع از مذاکره در داخل کشور باقی نگذاشته است. او معتقد است آمریکا خواهان توافق یکطرفه است و میخواهد ایران تسلیم شود، در حالی که ایران به دنبال بدهبستان در مذاکرات است
