در حالی که دونالد ترامپ از بازگشایی تنگه هرمز به عنوان یک پیروزی یاد میکند، محمدباقر قالیباف تهدید کرده است که با ادامه محاصره بنادر ایران، این تنگه باز نخواهد ماند. همزمان، سازمانهای بینالمللی نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی درگیریها و اختلال در زنجیرههای تأمین هشدار میدهند.
در فضایی پر تنش، اظهارات متناقضی درباره وضعیت تنگه هرمز و چشمانداز مذاکرات با جمهوری اسلامی میان مقامات آمریکایی و ایرانی رد و بدل میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در مراسمی در آریزونا، بازگشایی تنگه هرمز را 'یک روز عالی و درخشان برای جهان' خواند و بر ادامه محاصره دریایی ایران توسط 'بزرگترین نیروی دریایی جهان' تاکید کرد. او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با ایران 'بسیار سریع' پیش برود و اکثر موارد مورد توافق قرار گرفته باشد. ترامپ همچنین مدعی شد که آمریکا 'تمام گرد و غبار هستهای' را دریافت خواهد کرد و هیچ پولی مبادله نخواهد شد. او با اشاره به 'آتشبس بیسابقه بین اسرائیل و لبنان'، آن را دستاوردی ناممکن توصیف کرد.
با این حال، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با سیانان، ادعاهای ترامپ درباره امتیازدهی تهران در موضوع اورانیوم را 'واقعیات موازی' نامید و رد کرد. در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، هفت ادعای رئیسجمهور آمریکا را 'کذب' خواند و تاکید کرد که 'با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.' قالیباف هشدار داد که 'با ادامه محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز باز نخواهد ماند' و عبور و مرور در این تنگه 'بر اساس مسیر تعیین شده' و با 'مجوز جمهوری اسلامی' صورت خواهد گرفت.
این اظهارات نشاندهنده شکاف عمیق میان مواضع طرفین و عدم قطعیت در مسیر پیش رو است. روزنامه والاستریت ژورنال نیز گزارش داده است که جمهوری اسلامی به میانجیها اعلام کرده است حتی پس از آتشبس، محدودیت تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت و هماهنگی عبور و مرور باید از طریق سپاه پاسداران و با دریافت عوارض انجام شود. این گزارشها حاکی از آن است که حتی با وجود بازگشایی ظاهری تنگه، همچنان تنشها و موانع در این مسیر حیاتی ادامه دارد.
در کنار تنشهای سیاسی، پیامدهای انسانی و اقتصادی درگیریها در منطقه و اختلال در زنجیرههای تأمین انرژی و کالا، نگرانیهای جدی را برانگیخته است. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، همراه با شماری از اتحادیههای جهانی کارگری، در بیانیهای خواستار برقراری آتشبس دائمی و پایدار در خاورمیانه شده است. این بیانیه به 'تلفات گسترده غیرنظامیان'، 'آسیب به کارگران و زیرساختهای حیاتی'، 'اختلال در زنجیرههای تأمین انرژی'، 'تهدید امنیت غذایی' و آسیب به بخشهای حیاتی مانند حملونقل و خدمات عمومی اشاره دارد. طبق این بیانیه، کارگران مهاجر، دریانوردان و کارکنان بخشهای حیاتی از جمله گروههای آسیبپذیر هستند و باید از حقوق و امنیت شغلی آنها محافظت شود. همچنین، تاکید شده است که زیرساختهای غیرنظامی نباید هدف حملات قرار گیرند و قوانین بینالمللی بشردوستانه باید رعایت شود. این اتحادیهها استفاده از نیروی نظامی را رد کرده و بر ضرورت گفتوگو و دیپلماسی تاکید دارند.
کمیته بینالمللی نجات نیز هشدار داده است که اختلال ناشی از بسته بودن تنگه هرمز 'به سرعت جبران نخواهد شد' و 'هفتهها، اگر نگوییم ماهها' طول میکشد تا حجم قابل توجهی از کالاها به جریان بیفتد. عدم قطعیت مداوم و خطر محدودیتهای جدید، وضعیت را همچنان شکننده نگه میدارد. سازمانهای بشردوستانه نیز به دلیل افزایش هزینههای حمل و نقل و تغییر مسیر، مجبور به 'تجدید بودجه' خواهند شد و تأخیرها در تحویل کمکها به نیازمندان را تشدید میکند.
در همین حال، اخبار نگرانکنندهای از نقض حقوق بشر در ایران منتشر میشود. سازمان حقوق بشری کارون، کشته شدن 'عباس یاوری'، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، 'زیر شکنجه' را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگویی مسئولان شده است. این سازمان اعلام کرده است که یاوری پس از انتقال به مکانی نامعلوم برای بازجویی، جان خود را از دست داده است. همچنین، سازمان حقوق بشری هانا از 'حمله دوباره' جمهوری اسلامی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه گردهچال در حومه اربیل خبر داده است. این حملات که در پی حملات قبلی انجام شده، منجر به کشته شدن دستکم سه نفر و زخمی شدن تعدادی شده است. حزب دموکرات کردستان ایران از 'چهارمین حمله پهپادی' جمهوری اسلامی به این حزب در اقلیم کردستان عراق خبر داده و سپاه پاسداران را مسئول این حملات دانسته است. این وقایع نشاندهنده تشدید تنشها در منطقه و نقض مداوم حقوق بشر در ایران است که ابعاد بحران را پیچیدهتر میکند و نیاز به توجه فوری جامعه جهانی را برجسته میسازد.
تضاد میان ادعاهای بازگشایی مسیرهای تجاری و ادامه محدودیتها، همراه با نگرانیهای بشردوستانه و گزارشهای نقض حقوق بشر، تصویری مبهم و پرتنش از وضعیت منطقه ارائه میدهد
