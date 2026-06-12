تنش در روابط نتانیاهو و ترامپ بر سر توافق با ایران

بنیامین نتانیاهو در گفتوگوی تلفنی پرتنش با ترامپ تاکید کرد اسرائیل قربانی توافق احتمالی با ایران نخواهد شد. جزئیات یادداشت تفاهم شامل آتشبس ۶۰ روزه، بازگشایی تنگه هرمز و معافیت تحریمی برای صادرات نفت ایران.
بنیامین نتانیاهو ، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگوی تلفنی پرتنش با دونالد ترامپ ، رییسجمهوری آمریکا، تاکید کرد اسرائیل قربانی توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن نخواهد شد.
این گفتوگو در حالی انجام شد که روابط دو طرف در هفته اخیر با تنشهایی همراه بوده است. موضوعی که به تلاشهای رییسجمهوری آمریکا برای مهار واکنش اسرائیل به اقدامها و تهدیدهای جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان بازمیگردد. بر اساس گزارشی از پایگاه خبری واینت، نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل در ۱۸ خرداد، جزییاتی از این گفتوگوی تلفنی را برای وزیران تشریح کرد.
ترامپ در این گفتوگو پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در حمایت از حزبالله، نتانیاهو را برای خودداری از پاسخ گسترده تحت فشار قرار داد و پرسید آیا حمله حکومت ایران به اسرائیل تلفات جانی داشته است؟ نتانیاهو در پاسخ گفت: خیر، اما حاضر نیستم معادلهای را بپذیرم که طبق آن، باید تنها زمانی واکنش نشان دهیم که افرادی کشته شوند. اگر به خاک اسرائیل حمله شود، پاسخ خواهم داد و دست به حمله متقابل خواهم زد.
نتانیاهو همچنین به ترامپ گفت تمایل او برای دستیابی به توافق با تهران را درک میکند، اما معتقد است چنین توافقی شکل نخواهد گرفت و اسرائیل نیز اجازه نخواهد داد که قربانی آن شود. رییسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد احتمال میرود توافق میان دو طرف ظرف چند روز آینده نهایی شود. واینت در ادامه گزارش داد نتانیاهو در جلسه اخیر کابینه اسرائیل به انتقادها در خصوص وابستگی بیش از حد این کشور به ایالات متحده پاسخ داد.
نتانیاهو خطاب به وزیران اسرائیلی گفت: ما تابع آمریکاییها نیستیم؛ متحد آنها هستیم. وقتی شریکی دارید، مانند یک شریک عمل میکنید. ما علیه آنها اقدام نمیکنیم، بلکه با آنها همکاری میکنیم. به گزارش واینت، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز در این نشست تاکید کرد اسرائیل در صورت لزوم قادر است به تنهایی علیه جمهوری اسلامی اقدام کند.
زمیر افزود: توان لازم را داریم تا به تنهایی کارزاری گسترده را علیه ایران پیش ببریم. البته ترجیح میدهیم این کار را همراه با شریک خود انجام دهیم. او ادامه همکاری با ارتش آمریکا را یک هدف راهبردی مستقل توصیف کرد و گفت: بسیار محتمل است که شاهد یک کارزار مشترک دیگر علیه ایران باشیم. روابطی که میان ما و ارتش آمریکا شکل گرفته، بیسابقه است و باید حفظ شود.
در مورد توافق احتمالی، طبق یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هستهای خود خواهد پذیرفت؛ از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هستهای نباشد و بنبست موجود بر سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد. یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت این یادداشت تفاهم تمام جزییات مربوط به مسائل هستهای را در بر میگیرد و همه خواستههای ایالات متحده را برآورده میکند.
با این حال، هرگونه اقدام در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسلامی به دستیابی به توافقی دیگر وابسته است. چشمانداز رسیدن به یک توافق جامعتر با توجه به پیچیدگی مذاکرات بر سر یادداشت تفاهم اولیه مبهم به نظر میرسد. این یادداشت تفاهم آتشبس را به مدت ۶۰ روز، از جمله در لبنان، تمدید میکند و در این مدت، مذاکرات هستهای برگزار خواهد شد.
پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت رسیدن تهران و واشینگتن به توافق در آستانه برگزاری نشست سران گروه ۷ محتمل است. یک مقام گروه ۷ در مصاحبه با بلومبرگ هشدار داد هرچند نشانهها از نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق حکایت دارند، اما در گذشته نیز پیشرفتهای دیپلماتیک مشابهی رخ داده بود که در نهایت به نتیجه عملی نرسید.
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی از مهمترین موانع دستیابی دو طرف به توافقی برای پایان دادن به جنگ بوده است. خلع سلاح کامل ایران یکی از شروط اصلی رییسجمهوری آمریکا در مذاکرات است و بدون تحقق آن، توافقی در کار نخواهد بود. یادداشت تفاهم احتمالی خواهان آن است که تنگه هرمز فورا و بدون دریافت عوارض عبور بازگشایی شود و حجم تردد کشتیها در این گذرگاه ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد.
آمریکا تهران را از برخی تحریمها معاف خواهد کرد تا بتواند به مدت ۶۰ روز نفت خود را صادر کند. اقدامی که میتواند درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. در صورتی که تهران به تعهدات اولیه پایبند بماند و در مذاکرات بعدی حسن نیت نشان دهد، دامنه لغو تحریمها گسترش خواهد یافت.
یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت: هیچ تاریخ مشخصی برای رفع تحریمها تعیین نشده است و این موضوع به نحوه اجرای توافق بستگی خواهد داشت. هنوز مشخص نیست یادداشت تفاهم احتمالی شامل جزییات روشنی درباره سرنوشت میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواهد بود یا نه
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