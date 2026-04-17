تنش در تنگه هرمز؛ هشدار قالیباف و اظهارات ترامپ

حملات جمهوری اسلامی به مقرهای حزب دموکرات کردستان در عراق و ادعاهای متقابل درباره باز نگه داشتن تنگه هرمز، تنشهای منطقهای را افزایش داده است. در حالی که مقامات ایران بر حق دفاع مشروع و لزوم باز ماندن تنگه هرمز در صورت ادامه محاصره تاکید دارند، دونالد ترامپ از بازگشایی آن به عنوان دستاورد یاد کرده اما محاصره دریایی ایران را ادامه یافته دانسته است. پیامدهای اقتصادی و بشردوستانه بسته بودن احتمالی تنگه هرمز نیز مورد توجه سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است.
فرماندهی نیروی پیشمرگه کردستان، شاخه نظامی حزب دموکرات کردستان ایران ، در پی حملات مجدد پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاههای غیرنظامی این حزب و واحدهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد که دفاع مشروع، حق اساسی ما است.
حزب دموکرات کردستان ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این بیانیه پس از آن منتشر شد که حملات جمهوری اسلامی منجر به کشته شدن دو پیشمرگه و فرزند یک پیشمرگه در آخرین مورد از سری حملاتی شد که اکنون از ۱۱۸ حمله موشکی و پهپادی علیه پایگاههای این حزب در شش هفته گذشته فراتر رفته است. شاخه نظامی حزب دموکرات کردستان ایران گفت این حملات که حتی در زمان آتشبس انجام شد، نه تنها نیروهای پیشمرگه، بلکه خانوادههای غیرنظامی، مدارس، بیمارستانها و مراکز درمانی را نیز هدف قرار داد. در این بیانیه تاکید شد که تجاوز مداوم جمهوری اسلامی، چارهای جز اعمال حق خود برای پاسخگویی، باقی نگذاشته است. رضا طلائینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، گفت: تنگه هرمز فقط در وضعیت آتشبس و به صورت محدود، با این شرط که شناورهای نظامی و مرتبط با نیروهای متخاصم حق عبور از تنگه هرمز را ندارند، باز است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: از اعلامیههای ایران مبنی بر اینکه تنگه هرمز برای تمام کشتیهای تجاری در مدت زمان باقیمانده از آتشبس کاملاً باز است، استقبال میکنم. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این گامی در مسیر درست است و تاکید کرد: موضع سازمان ملل متحد همچنان روشن است: ما به احیای کامل حقوق و آزادیهای ناوبری بینالمللی در تنگه هرمز، که مورد احترام همه باشد، نیاز داریم. گوترش ابراز امیدواری کرد که بازگشایی تنگه هرمز، همراه با آتشبس، به ایجاد اعتماد بین طرفین و تقویت گفتوگوهای جاری که توسط پاکستان تسهیل میشود، کمک کند. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد که همراه با شماری از اتحادیههای جهانی کارگری، در بیانیهای خواستار برقراری آتشبس دائمی و پایدار در خاورمیانه و پایان درگیریهای نظامی در این منطقه شده است. در این بیانیه آمده است که ادامه درگیریها موجب تلفات گسترده غیرنظامیان و وارد شدن آسیب به کارگران و زیرساختهای حیاتی در کشورهای منطقه شده است. بر اساس این گزارش، در بیانیه همچنین به پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ، از جمله اختلال در زنجیرههای تأمین انرژی، تهدید امنیت غذایی و آسیب به بخشهای حیاتی مانند حملونقل و خدمات عمومی اشاره شده است. امضاکنندگان بیانیه اشاره کردند کارگران مهاجر، دریانوردان و کارکنان بخشهای حیاتی از جمله گروههای آسیبپذیر در جریان این بحران هستند و باید از حقوق و امنیت شغلی آنها محافظت شود. آنها تأکید کردند که زیرساختهای غیرنظامی، از جمله مدارس و بیمارستانها، نباید هدف حملات قرار گیرند و خواستار رعایت کامل قوانین بینالمللی بشردوستانه شدند. در بخش دیگری از این بیانیه، استفاده از نیروی نظامی به عنوان راهحل بحران رد شده و بر ضرورت بازگشت به گفتوگو و دیپلماسی تأکید شده است. این اتحادیهها از جامعه جهانی خواستند آتشبس فعلی را به یک توافق پایدار تبدیل کنند و از غیرنظامیان و کارگران در سراسر منطقه حمایت کنند. کمیته بینالمللی نجات هشدار داد که اگرچه تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری بازگشایی شده است، اما اختلال ناشی از بسته شدن آن به سرعت جبران نخواهد شد. به گزارش شبکه خبری انبیسی، کلی رزوق، معاون رئیس سیاستگذاری و حمایت از این کمیته، گفت: هفتهها بسته بودن حریم هوایی و مسیرهای کشتیرانی، باعث ایجاد حجم قابل توجهی از کالاها شده است که احتمالاً هفتهها، اگر نگوییم ماهها، طول میکشد تا برطرف شوند. او اضافه کرد: عدم قطعیت مداوم و خطر محدودیتهای جدید بر جریان آزاد کالا به این معنی است که وضعیت همچنان شکننده است. رزوق گفت که سازمانهای بشردوستانه به دلیل افزایش هزینههای مرتبط با حمل و نقل و تغییر مسیر، مجبور به تجدید بودجه خواهند شد و افزود که تأخیرها همچنین باعث کند شدن تحویل به نیازمندان میشود. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رییسجمهوری آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است. او افزود که مقامهای آمریکا با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد. قالیباف تاکید کرد که با ادامه محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز باز نخواهد ماند، و نوشت که عبور و مرور در تنگه هرمز بر اساس مسیر تعیین شده و با مجوز جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. دونالد ترامپ در مراسمی در شهر فینیکس در ایالت آریزونا، بازگشایی تنگه هرمز را یک روز عالی و درخشان برای جهان دانست. رییسجمهوری ایالات متحده تاکید کرد با این حال، محاصره دریایی جمهوری اسلامی با بزرگترین نیروی دریایی جهان، از سوی بزرگترین ارتشی که جهان تاکنون دیده است، ادامه دارد. او افزود: تا زمانی که معامله ما با جمهوری اسلامی به طور کامل و صد درصد نهایی و امضا شود، با تمام قدرت در صحنه باقی میمانیم. ترامپ در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی گفت روند کار به خوبی پیش میرود، و اضافه کرد: این روند باید بسیار سریع پیش برود و اکثر موارد از پیش مذاکره مورد توافق قرار گرفته است. او همچنین در مورد اورانیوم غنیشده با غنای بالا در ایران گفت آمریکا همه گرد و غبار هستهای را دریافت خواهد کرد و هیچ پولی به هیچ شکل و صورتی مبادله نخواهد شد. او درادامه سخنانش به آتشبس بیسابقه بین اسرائیل و لبنان اشاره کرد و گفت: ما به چیزی دست یافتیم که همه میگفتند غیرممکن است. شبکه خبری سیانان به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت: ادعاهای دونالد ترامپ درباره امتیازدهی تهران در موضوع اورانیوم واقعیات موازی است
