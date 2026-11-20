وزارت خارجه آمریکا صدور احکام اعدام علیه امیر دلشاد، متین شبانی و آرمان معرفتی را محکوم کرد و هشدار داد که اعدام معترضان بحران اقتصادی ایران را حل نخواهد کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پیامی رسمی، افزایش نرخ صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد و این اقدام را تلاشی برای ایجاد وحشت و سرکوب مخالفان دانست. این وزارتخانه روز جمعه، مورخ ۲۹ آبان، در صفحه فارسی‌زبان خود در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که حکومت ایران به جای حل بحران‌های اقتصادی، از دستگاه قضایی برای خاموش کردن صدای شهروندان استفاده می‌کند.

محکومیت رسمی احکام اعدام معترضان توسط آمریکا

این وزارتخانه تصریح کرد که رژیم جمهوری اسلامی با توسل به ارعاب و چوبه‌های دار، به جای پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم عمل می‌کند. در بیانیه منتشر شده، به صدور احکام اعدام برای سه شهروند معترض به نام‌های امیر دلشاد، متین شبانی و آرمان معرفتی اشاره شده است. آمریکا تأکید کرد که دادگاه‌های جمهوری اسلامی نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ترساندن جامعه طراحی شده‌اند.

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جزئیات پرونده‌های اعدام شده در دی‌ماه و سال ۱۴۰۴

بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت خارجه آمریکا، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۷۳۰ ایرانی اعدام شده‌اند. این اعدام‌ها عمدتاً پس از محاکمه‌های نمایشی و با هدف حفظ کنترل حکومت انجام گرفته است. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که امیر دلشاد و متین شبانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در مشهد هستند که شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر برای آن‌ها حکم اعدام صادر کرده است.

وضعیت پرونده‌های دیوان عالی کشور و زندان قزلحصار

پرونده امیر دلشاد پس از اعتراض به حکم اولیه، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. متین شبانی نیز به اتهام "محاربه" در ارتباط با اعتراضات شاندیز به اعدام محکوم شده است. همچنین آرمان معرفتی، زندانی سیاسی اهل سقز که از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه است، حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور تأیید شده و در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود.

تحلیل ساختاری بحران اقتصادی و سرکوب سیاسی

وزارت خارجه آمریکا در پایان پیام خود هشدار داد که اعدام معترضان، مشکلات ساختاری و ناکارآمدی‌های گسترده در ایران را حل نخواهد کرد. این وزارتخانه افزود که تبدیل آزادی بیان به جرمی مستوجب مرگ، نشانه قدرت نیست، بلکه اعترافی آشکار به ضعف عمیق و ناتوانی حکومت در پاسخگویی به مطالبات شهروندان است. سرکوب‌ها نیز در شهرهای دیگری مانند یزد و شیراز با حبس‌های سنگین و انتقال معترضان ادامه یافته است.