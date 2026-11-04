تندکلامی بقایی خطاب به آمریکا: شما ایران را نشناختید

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در پیامی هشدار داد که محاسبات غلط آمریکا منجر به شکست می‌شود. وی بر پایداری ایرانیان و عواقب جنگ تأکید کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی صریح و قاطع، انتقاد شدیدی را وارد هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا کرد. وی با اشاره به خطاهای استراتژیک واشنگتن، بیان داشت که این کشور نه ایران را به درستی شناخته و نه از اراده و غرور ملی مردم این سرزمین آگاهی درستی داشته است. بقایی تاکید کرد که تکبر و غرور کاذب، مقدمه سقوط است و طمع آمریکا در خدمت رژیمی فریب‌کار، کشورتان را به سمت یک تجاوز غیرقانونی و جنایتکارانه کشانده است.

شکست فرضیات راهبردی آمریکا

بقایی در این پیام با اشاره به ماهیت محاسبات غلط سیاستمداران آمریکایی، عنوان کرد که فرضیات آن‌ها فرو ریخته و خطاهای راهبردی‌شان به تدریج آشکار شده است. وی خاطرنشان کرد که تمام این شکست‌ها به این دلیل است که طرف آمریکایی توانایی درک پایداری و مقاومت مردم ایران را نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد که اگر مقامات واشنگتن همچنان واقعیت را نادیده بگیرند و از درس‌های تاریخ چشم بپوشند، پیامدهای این خطای محاسباتی بزرگ بسیار فراتر از آنچه تاکنون دیده‌اند خواهد بود.

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هشدار درباره عواقب حمله نظامی

وی با تکرار یک واقعیت مهم، هشدار داد که حمله به ایران به هیچ وجه پیروزی به ارمغان نخواهد آورد، بلکه شکست را نصیب مهاجمان می‌کند. بقایی یادآوری کرد که ایران کشوری است که نمی‌توان آن را با غرور و خودبزرگ‌بینی شناخت، با تهدید مرعوب کرد یا با تجاوز به زانو درآورد. این مقام دیپلماتیک تاکید کرد که آمریکا باید این حقیقت را درک کند که تلاش برای تغییر رفتار ایران از طریق زور، تنها منجر به تعمیق شکاف‌ها و افزایش تنش‌ها خواهد شد.

پیام مردم آمریکا به رهبران خود

بقایی بیان کرد که مردم آمریکا اکنون یک پیام روشنی به رهبران خود ارسال کرده‌اند. با این حال، اگر هیئت حاکمه آمریکا به مسیر خطرناک خود پافشاری کنند، عواقب این تصمیمات نادرست سنگین‌تر خواهد شد. وی از آمریکا خواست تا آنقدر این کلمات را بشنوند تا حقیقت نهفته در آن‌ها را دریابند و متوجه شوند که تلاش برای تحمیل اراده خود بر ایران، بی‌فایده خواهد بود.

اهمیت درک صحیح از استراتژی ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه بر اهمیت درک صحیح از استراتژی و اراده ملی ایران تاکید کرد. وی بیان داشت که ایران با تکیه بر پایداری و غرور ملی خود، در برابر تمامی فشارها و تهدیدها ایستادگی خواهد کرد. بقایی خاطرنشان کرد که این پیام، نه تنها یک هشدار، بلکه یک بیانیه واضح از عزم راسخ ایران برای دفاع از منافع ملی و حاکمیت خود است. او بر لزوم بازنگری در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران تاکید کرد.