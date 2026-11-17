نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای قاطع، اتهامات اخیر نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان درباره سدهای ایران و بمب کثیف را رد کرد و این اقدامات را بخشی از یک کارزار اطلاعاتی برای توجیه تجاوز دانست.

نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، طی بیانیه‌ای تندی که شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، با رد قاطع و بی‌امان تمامی اتهامات و گزارش‌های منتشر شده توسط برخی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه نیویورک‌تایمز و شبکه سی‌ان‌ان ، آن‌ها را بخشی از یک عملیات اطلاعاتی هماهنگ و طراحی شده دانست.

این بیانیه هشدار داد که هدف اصلی از انتشار این شایعات، زمینه‌سازی برای توجیه تجاوزات نظامی بیشتر و ارتکاب جنایات جنگی توسط دشمنان ایران است. نمایندگی ایران تاکید کرد که ادعاهای مربوط به سدهای ایران و همچنین روایت ساختگی درباره یک بمب کثیف، پایه‌ای واقعیت ندارند و تنها ابزارهایی برای جنگ روانی هستند.

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محکومیت تبلیغات گسترده و اطلاعات نادرست

مقامات ایرانی با محکومیت شدید این اقدامات، بر این باورند که هیچ میزان تبلیغات گسترده و انتشار اطلاعات نادرست نمی‌تواند حقایق را مخفی کند یا مشروعیتی به جنایات جنگی بخشد. همچنین، هیچ تلاش رسانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری عاملان اصلی چنین جنایات فجیعی را از دوش آن‌ها بردارد و فرار از پاسخگویی بین‌المللی را ممکن سازد.

در ادامه این بیانیه، نمایندگی ایران با ارجاع به اصول حقوق بین‌الملل، بر این نکته تاکید ورزید که هرگونه حمله عمدی و سیستماتیک به سدهای غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی آبرسانی، نقضی آشکار و جدی از قوانین بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود و مصداق بارز و غیرقابل انکار جنایت جنگی است. تمامی افرادی که دستور چنین حملاتی را صادر می‌کنند، آن‌ها را طراحی می‌کنند، تایید می‌نمایند یا در اجرای عملی آن‌ها نقش فعال دارند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مطابق با قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد پاسخگویی جدی قرار بگیرند.

اعمال حق ذاتی دفاع از تمامیت ارضی

نمایندگی ایران در پایان این بیانیه مهم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، حق ذاتی و مسلم خود را برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت خود در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه، با تکیه بر حقوق بین‌الملل و به صورت قاطع اعمال خواهد کرد. این مواضع رسمی نشان‌دهنده آمادگی کامل ایران برای مقابله با تهدیدات و شایعات ساختگی است تا از آسیب به زیرساخت‌های حیاتی مردم جلوگیری شود.