با وجود اعلام محاصره دریایی گسترده علیه ایران از سوی آمریکا، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رصد کشتی‌ها نشان‌دهنده ادامه صادرات نفت ایران است. همزمان، کمبود سوخت جت ناشی از تنش‌ها، شرکت‌های هواپیمایی را به تعلیق پروازها واداشته و اتحادیه اروپا نیز برای مدیریت بحران سوخت وارد عمل شده است. مقامات آمریکایی از تغییر مواضع عربستان سعودی در قبال جنگ ایران خبر می‌دهند.

در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده است، بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رهگیری کشتی‌ها حاکی از آن است که جریان نفت ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه نفت کش‌ها همچنان در حال بارگیری و جابه‌جایی محموله‌های نفت ی در محدوده این محاصره هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، دست‌کم پنج نفت کش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و عملیات بارگیری میلیون‌ها بشکه نفت را آغاز کرده‌اند.

به موازات این فعالیت‌ها، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و حدود ۹ میلیون بشکه نفت را حمل می‌کردند، منطقه را ترک کرده‌اند، هرچند مقصد نهایی آنها نامشخص است. این تحلیل که بر پایه داده‌های دریایی و گفت‌وگو با منابع آگاه صورت گرفته، جزئیات فعالیت‌های دریایی درون محدوده اعلام شده برای محاصره را روشن می‌کند. ۱۰ کشتی در این فعالیت‌ها شناسایی شده‌اند که به نظر می‌رسد در پوشش این محاصره مشغول انتقال نفت از تاسیسات ایران به کشتی‌ها هستند، حتی در حالی که این کشتی‌ها هنوز در منطقه عملیاتی محاصره باقی مانده‌اند. این تنش‌ها و تحولات دریایی، پیامدهای گسترده‌ای در عرصه بین‌المللی به همراه داشته است. شرکت هواپیمایی ایر کانادا اعلام کرده است که در طول تابستان خدمات خود به فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک را به دلیل کمبود سوخت جت و افزایش شدید قیمت آن، به حالت تعلیق در خواهد آورد. این پروازها از شهرهای تورنتو و مونترال به نیویورک از ۱۱ خرداد متوقف شده و قرار است در سوم آبان از سر گرفته شوند. ایر کانادا با مشتریان تحت تاثیر این تصمیم تماس گرفته تا گزینه‌های سفر جایگزین را ارائه دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اظهاراتی در مسیر بازگشت به واشینگتن، احتمال عدم تمدید آتش‌بس با ایران را در صورت عدم حصول توافق بلندمدت تا روز چهارشنبه مطرح کرده است. او تاکید کرد که محاصره بنادر ایران ادامه خواهد یافت و در صورت لزوم، ممکن است مجبور به آغاز دوباره بمباران شوند. ترامپ همچنین از دریافت «خبرهای نسبتاً خوب» درباره ایران خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد و ابراز امیدواری کرد که اوضاع در خاورمیانه به سمت بهبود پیش رود. وی همچنین هرگونه اعمال محدودیت یا اخذ عوارض از سوی ایران برای عبور از تنگه هرمز را قاطعانه رد کرد و این موضوع را غیرممکن دانست. در همین راستا، دونالد ترامپ در پلتفرم ترو سیشال اعلام کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از باز شدن یا روند باز شدن سریع تنگه هرمز ابراز خشنودی کرده است. ترامپ ابراز امیدواری کرد که دیدار آتی او با رئیس‌جمهور چین دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. در سوی دیگر، سناتورهای برجسته آمریکایی، از جمله جین شاهین، چاک شومر و الیزابت وارن، نسبت به کاهش تحریم‌ها علیه کرملین پس از بزرگترین حمله هوایی روسیه به اوکراین در سال جاری، که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر شد، ابراز نگرانی کرده‌اند. این سناتورها معتقدند که چنین اقدامی پیامی نادرست ارسال می‌کند و پوتین را یکی از بزرگترین ذینفعان جنگ علیه ایران قلمداد می‌کنند، چرا که درآمدهای نفتی روسیه در ماه گذشته دو برابر شده است. فایننشال تایمز نیز گزارش داده است که اتحادیه اروپا در آستانه فصل تابستان، با چالش‌های افزایش قیمت بلیط هواپیما و لغو احتمالی پروازها به دلیل درگیری در خاورمیانه روبرو است. اتحادیه اروپا آماده است تا کشورهای عضو را به اشتراک‌گذاری ذخایر سوخت جت ترغیب کند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا بر افزایش نظارت بر ذخایر سوخت، هماهنگی منابع و توزیع مجدد سوخت جت در سراسر اتحادیه تاکید کرده است. خطوط هوایی اروپایی مانند لوفت‌هانزا و کی‌ال‌ام در حال کاهش برنامه‌های پروازی خود هستند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا ابراز اطمینان کرده که کشورهای عضو با طرح به اشتراک‌گذاری سوخت جت مخالفت نخواهند کرد و این بحران را نیازمند مقابله مشترک دانسته است. وب‌سایت اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که عربستان سعودی مواضع متناقضی در قبال جنگ ایران اتخاذ کرده است؛ در حالی که در محافل عمومی از دیپلماسی حمایت می‌کرده، در خلوت از آمریکا خواهان اقدام نظامی شده است





