تیم فوتبال پرسپولیس با وجود افزایش احتمال لغو ادامه لیگ برتر، تمرینات خود را در مجموعه ورزشی آزادی پیگیری میکند و در انتظار اعلام رسمی سازمان لیگ است. غایبان تمرین و وضعیت بازیکنان خارجی از جمله چالشهای این روزهای سرخپوشان است.
با وجود افزایش احتمال لغو ادامه لیگ برتر فوتبال ایران، تیم پرسپولیس طبق برنامه روزانه خود، تمرین ات آمادهسازی را در زمین شماره سه مجموعه ورزش ی آزادی پیگیری میکند و منتظر اعلام رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران در خصوص سرنوشت مسابقات است. در حالی که گمانهزنیها و شایعاتی مبنی بر انصراف از آغاز مجدد لیگ برتر به گوش میرسد، سرخپوشان پایتخت بدون توجه به این حواشی و با تمرکز بر آمادگی فنی و بدنی، روند تمرین ات خود را ادامه میدهند.
بازیکنان پرسپولیس تحت نظر کریم باقری، مربی سرخپوشان، جلسات تمرینی منظم خود را برگزار میکنند. این جلسات معمولاً با اجرای برنامههای تمرینات بدنسازی آغاز شده و سپس بازیکنان با هدایت باقری بر روی تکنیکهای هجومی از جمله ارسال از کنارهها، شوتزنی به سمت دروازه و اجرای فوتبال هدفمند تمرکز میکنند. همچون روزهای گذشته، غایبان تمرین پرسپولیس همچنان حضور نداشتند. سروش رفیعی و میلاد محمدی، دو بازیکن کلیدی تیم، همچنان در روند درمانی خود به سر میبرند و از زمان دقیق بازگشت آنها به تمرینات خبری در دست نیست. همچنین محمدحسین صادقی و یعقوب براجعه نیز در تمرینات غایب بودند. فرزین معاملهگری، دیگر بازیکنی بود که تمرینات خود را به صورت انفرادی و جداگانه دنبال کرد. باشگاه پرسپولیس نیز فعلاً اطلاعات دقیقی از زمان قطعی بازگشت سروش رفیعی و میلاد محمدی به میادین ندارد و این موضوع به روند درمانی آنها بستگی دارد. تیم پرسپولیس در انتظار تصمیم نهایی سازمان لیگ در مورد ادامه یا لغو رقابتهای فصل جاری لیگ برتر است. این باشگاه در نظر داشت در صورت از سرگیری مسابقات، یک دیدار دوستانه تدارکاتی برگزار کند، اما با توجه به افزایش شواهد مبنی بر احتمال لغو کلی لیگ، برنامههای آتی تیم در وضعیت تعلیق قرار گرفته و منتظر شفافسازی نهایی است. با این وجود، پرسپولیس به عنوان یکی از باشگاههایی که پیش از آغاز جام جهانی نسبت به ادامه لیگ ابراز تمایل کرده بود، فعلاً تصمیمی مبنی بر توقف یا تعلیق تمرینات خود اتخاذ نکرده است و با قوت به برنامههای آمادهسازی خود ادامه میدهد. در این میان، پنج بازیکن خارجی تیم نیز در تمرینات حضور ندارند. این بازیکنان شامل اوستون اورونوف، دنیل گرا، ایگور سرگیف، مارکو باکیچ و تیوی بیفوما هستند. در صورت نهایی شدن لغو لیگ، احتمال انتقال دو بازیکن ازبکستانی پرسپولیس، یعنی اورونوف و گرا، به تیمهایی در لیگ کشورشان که از جذابیت بالایی برخوردار است، جدیتر از پیش خواهد شد. از سوی دیگر، محسن خلیلی همچنان مسئولیت مدیریت تیم را بر عهده دارد و هنوز دستیار جدیدی به کادرفنی تیم اضافه نشده است. باشگاه پرسپولیس همچنین در انتظار بازگشت افشین پیروانی، مدیر تیم، است تا در خصوص تعیین تکلیف پست سرپرستی تیم، که وی فعلاً از آن کنار گذاشته شده است، تصمیمگیری شود. این بلاتکلیفی در بخش مدیریتی تیم، یکی دیگر از چالشهای پرسپولیس در شرایط کنونی به شمار میرود. به طور کلی، فضای تمرینی پرسپولیس با وجود ابهامات فراوان در خصوص آینده لیگ، همچنان حرفهای و منظم است و بازیکنان با جدیت به کار خود ادامه میدهند. هدف اصلی باشگاه و کادر فنی، حفظ آمادگی جسمانی و فنی بازیکنان است تا در صورت از سرگیری رقابتها، تیم با کمترین افت در آمادگی به مصاف حریفان خود برود. مسائل مالی و حقوقی مربوط به بازیکنان خارجی و داخلی نیز از دیگر مواردی است که باشگاه در حال پیگیری آنهاست. ابهامات مربوط به دستمزدها و قراردادها در شرایط عدم قطعیت لیگ، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. تلاش بر این است که با هماهنگی و همکاری سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، بهترین تصمیم برای فوتبال ایران و به خصوص باشگاهها اتخاذ شود. خبر لغو احتمالی لیگ، واکنشهای متفاوتی را در بین کارشناسان و هواداران به همراه داشته است. برخی معتقدند با توجه به شرایط موجود و فشار مسابقات فشرده، لغو لیگ منطقیترین گزینه است، در حالی که عدهای دیگر بر لزوم حفظ روال رقابتها و تلاش برای تکمیل فصل تأکید دارند. پرسپولیس به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، همچنان با حفظ امیدواری، خود را برای هر سناریویی آماده میکند
پرسپولیس لیگ برتر سازمان لیگ تمرین فوتبال