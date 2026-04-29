تمرین تیم ملی فوتبال ایران در شرایط جوی استثنایی و تمرینات تاکتیکی ویژه

تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در شرایط جوی دشوار و با تمرکز بر تمرینات تاکتیکی و فنی برگزار شد. بازیکنان در چهار گروه مختلف تمرینات سرعتی و استقامتی را انجام دادند و در بخش پایانی تمرین، روی کارهای هجومی و هماهنگی در فضای محدود تمرکز کردند. این تمرینات نشان از آمادگی تیم برای مسابقات آینده دارد.
تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران با شرایط جوی استثنایی و چالشهای فراوان همراه بود. جلسه تمرینی که از ساعت ۱۷ در کمپ تیمهای ملی آغاز شد، با توجه به باد شدید و وقوع طوفان ناگهانی، در فضایی کاملاً متفاوت و پرفشار برگزار شد.
بازیکنان تمرین خود را با حرکات کششی و نرمشی در قالب چند گروه آغاز کردند، اما با شدت گرفتن باد و بارش باران، شرایط زمین تمرین بهطور کامل تغییر کرد. با وجود این چالشها، امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، تصمیم گرفت تمرین بدون وقفه ادامه یابد تا بازیکنان بتوانند خود را با شرایط نامعمول آشنا کنند. در بخش فنی تمرین، بازیکنان به چهار گروه سفید، قرمز، زرد و سرمهای تقسیم شدند و تمرینات سرعتی و استقامتی را انجام دادند.
سپس، این گروهها در قالب بازی «آقاوسط» با تمرکز بر بازی تکضرب و افزایش سرعت گردش توپ، به کار خود ادامه دادند. پس از این بخش، بازیکنان بر اساس پستهای تخصصی خود به سه بخش مدافعان، هافبکها و مهاجمان تقسیم شدند و هر گروه در قالب دو تیم، تمرینات تاکتیکی ویژهای را مرور کرد.
این تمرینات شامل هماهنگی در فضای محدود و بازیهای درونتیمی در ابعاد کوچک بود تا بازیکنان بتوانند هماهنگی خود را در شرایط مختلف سنجیده و بهبود بخشند. بخش پایانی تمرین که تحت نظارت مستقیم امیر قلعهنویی برگزار شد، به کارهای تاکتیکی در فاز هجومی اختصاص داشت. بازیکنان در این بخش روی حرکت در عمق، عبور از خطوط دفاعی و استفاده از پاسهای کوتاه و بلند برای خلق موقعیت تمرکز کردند.
همچنین، ارسال از جناحین و نفوذ مدافعان کناری از سمت راست و چپ برای ارسال توپ به روی دروازه مورد توجه قرار گرفت. مهاجمان نیز تلاش کردند این موقعیتها را به گل تبدیل کنند. این تمرینات نشان داد که تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای مواجهه با شرایط مختلف و بهبود عملکرد خود در مسابقات آینده است.
